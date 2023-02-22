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Азербайджан подтвердил готовность вести диалог с армянами Карабаха - РИА Новости, 22.02.2023
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Азербайджан подтвердил готовность вести диалог с армянами Карабаха
Азербайджан подтвердил готовность вести диалог с армянами Карабаха - РИА Новости, 22.02.2023
Азербайджан подтвердил готовность вести диалог с армянами Карабаха
Ереван получил заверение от Баку о готовности вести диалог с армянами Карабаха, сообщил глава армянского МИД Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции с... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T15:09
2023-02-22T15:09
в мире
азербайджан
баку
ереван
арарат мирзоян
ильхам алиев
жан ассельборн
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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ЕРЕВАН, 22 фев – РИА Новости. Ереван получил заверение от Баку о готовности вести диалог с армянами Карабаха, сообщил глава армянского МИД Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции с главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном. По его словам, изначально, когда инициировались обсуждения по мирному договору с Азербайджаном, была договоренность вести переговоры по двум основным направлениям - урегулированию отношений с Азербайджаном и формату обсуждения вопросов прав и безопасности армян Нагорного Карабаха. "Долгое время мы видели, что Азербайджан отклоняется от вовлечения в этот разговор. В Мюнхене (на полях конференции по безопасности – ред.), кстати, не только во время панельного обсуждения, но и на встрече Блинкена, Пашиняна и Алиева, мы получили заверение, что этот международно видимый разговор между Баку и Степанакертом должен состояться", - заявил Мирзоян. Однако, по его словам, за последние годы азербайджанская сторона отступала от договоренностей и заверений. "Надеюсь, что на этот раз этого не произойдет", - сказал глава армянского МИД. Министр заявил также, что Азербайджан должен отказаться "от своих максималистских подходов, воинственной риторики и посягательств в отношении суверенных территорий Армении, перейти в плоскость конструктивных обсуждений и добросовестных переговоров с Арменией". Власти Азербайджана не раз заявляли, что армянский народ, проживающий в Нагорном Карабахе, - азербайджанские граждане, и Баку будет заботиться о них, "они будут жить достойно и в мире с азербайджанцами". Президент Ильхам Алиев заявлял, что "армяне Карабаха будут обладать теми же правами, что и граждане Азербайджана". В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20230221/karabakh-1853560343.html
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в мире, азербайджан, баку, ереван, арарат мирзоян, ильхам алиев, жан ассельборн, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Азербайджан, Баку, Ереван, Арарат Мирзоян, Ильхам Алиев, Жан Ассельборн, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
15:09 22.02.2023
 
Азербайджан подтвердил готовность вести диалог с армянами Карабаха

МИД Армении получил заверение от Баку о готовности вести диалог с армянами Карабаха

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВывеска при въезде в Лачинский район
Вывеска при въезде в Лачинский район - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вывеска при въезде в Лачинский район. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 22 фев – РИА Новости. Ереван получил заверение от Баку о готовности вести диалог с армянами Карабаха, сообщил глава армянского МИД Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции с главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном.
По его словам, изначально, когда инициировались обсуждения по мирному договору с Азербайджаном, была договоренность вести переговоры по двум основным направлениям - урегулированию отношений с Азербайджаном и формату обсуждения вопросов прав и безопасности армян Нагорного Карабаха.
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"Долгое время мы видели, что Азербайджан отклоняется от вовлечения в этот разговор. В Мюнхене (на полях конференции по безопасности – ред.), кстати, не только во время панельного обсуждения, но и на встрече Блинкена, Пашиняна и Алиева, мы получили заверение, что этот международно видимый разговор между Баку и Степанакертом должен состояться", - заявил Мирзоян.
Однако, по его словам, за последние годы азербайджанская сторона отступала от договоренностей и заверений. "Надеюсь, что на этот раз этого не произойдет", - сказал глава армянского МИД.
Министр заявил также, что Азербайджан должен отказаться "от своих максималистских подходов, воинственной риторики и посягательств в отношении суверенных территорий Армении, перейти в плоскость конструктивных обсуждений и добросовестных переговоров с Арменией".
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Власти Азербайджана не раз заявляли, что армянский народ, проживающий в Нагорном Карабахе, - азербайджанские граждане, и Баку будет заботиться о них, "они будут жить достойно и в мире с азербайджанцами". Президент Ильхам Алиев заявлял, что "армяне Карабаха будут обладать теми же правами, что и граждане Азербайджана".
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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В миреАзербайджанБакуЕреванАрарат МирзоянИльхам АлиевЖан АссельборнСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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