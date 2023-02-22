https://ria.ru/20230222/karabakh-1853749043.html

Азербайджан подтвердил готовность вести диалог с армянами Карабаха

Азербайджан подтвердил готовность вести диалог с армянами Карабаха - РИА Новости, 22.02.2023

Азербайджан подтвердил готовность вести диалог с армянами Карабаха

Ереван получил заверение от Баку о готовности вести диалог с армянами Карабаха, сообщил глава армянского МИД Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции с... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T15:09

2023-02-22T15:09

2023-02-22T15:09

в мире

азербайджан

баку

ереван

арарат мирзоян

ильхам алиев

жан ассельборн

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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ЕРЕВАН, 22 фев – РИА Новости. Ереван получил заверение от Баку о готовности вести диалог с армянами Карабаха, сообщил глава армянского МИД Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции с главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном. По его словам, изначально, когда инициировались обсуждения по мирному договору с Азербайджаном, была договоренность вести переговоры по двум основным направлениям - урегулированию отношений с Азербайджаном и формату обсуждения вопросов прав и безопасности армян Нагорного Карабаха. "Долгое время мы видели, что Азербайджан отклоняется от вовлечения в этот разговор. В Мюнхене (на полях конференции по безопасности – ред.), кстати, не только во время панельного обсуждения, но и на встрече Блинкена, Пашиняна и Алиева, мы получили заверение, что этот международно видимый разговор между Баку и Степанакертом должен состояться", - заявил Мирзоян. Однако, по его словам, за последние годы азербайджанская сторона отступала от договоренностей и заверений. "Надеюсь, что на этот раз этого не произойдет", - сказал глава армянского МИД. Министр заявил также, что Азербайджан должен отказаться "от своих максималистских подходов, воинственной риторики и посягательств в отношении суверенных территорий Армении, перейти в плоскость конструктивных обсуждений и добросовестных переговоров с Арменией". Власти Азербайджана не раз заявляли, что армянский народ, проживающий в Нагорном Карабахе, - азербайджанские граждане, и Баку будет заботиться о них, "они будут жить достойно и в мире с азербайджанцами". Президент Ильхам Алиев заявлял, что "армяне Карабаха будут обладать теми же правами, что и граждане Азербайджана". В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20230221/karabakh-1853560343.html

https://ria.ru/20230220/es-1853262086.html

https://ria.ru/20230218/kpp-1852886117.html

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в мире, азербайджан, баку, ереван, арарат мирзоян, ильхам алиев, жан ассельборн, ситуация на армяно-азербайджанской границе