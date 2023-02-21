https://ria.ru/20230221/spetsoperatsiya-1853569249.html

Спецоперация, 21 февраля: Путин заявил о приостановке участия России в ДСНВ

Спецоперация, 21 февраля: Путин заявил о приостановке участия России в ДСНВ - РИА Новости, 21.02.2023

Спецоперация, 21 февраля: Путин заявил о приостановке участия России в ДСНВ

Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию, РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T23:13

2023-02-21T23:13

2023-02-21T23:35

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию, добавив, что в США задумываются о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия, в том числе с учетом того, что в США идёт разработка новых типов ядерных боеприпасов; российскому Минобороны и Росатому президент поручил обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, подчеркнув, что первой Россия этого делать не будет, но сделает в случае испытания США. Послание президента Федеральному собраниюСвое послание Федеральному собранию президент начал со слов о специальной военной операции России: РФ будет шаг за шагом аккуратно и последовательно выполнять ее задачи. По его словам, Россия делала все возможное, чтобы решить проблемы Донбасса мирными средствами, при этом западные страны натаскивали офицеров украинских нацбатальонов и поставляли Киеву оружие. При этом украинские власти не решали проблемы Донбасса, а просто тянули время, совершали политические убийства и издевались над верующими. Запад при этом играл на жизни людей краплеными картами, заявил Путин. Россия же была открыта к конструктивному диалогу с западными странами, добавил президент, и много лет предлагала работать над совместной системой безопасности. Запад готовил порабощенную Украину к большой войне, в чем сегодня и признается. "Это они (Запад - ред.) развязали войну, а мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить", - сказал Путин. Он также заявил, что Россия защищает свой дом и жизни людей, цель же Запада - безграничная власть. На военную помощь Украине западные страны потратили уже 150 миллиардов долларов, и поток денег не уменьшается, подчеркнул Путин. Также российский президент заявил, что неонацисты на Украине не скрывают, чьими наследниками они себя считают, нанося на технику свастику и используя нацистские названия. Путин пообещал, что чем более дальнобойные системы будут поступать Киеву, тем дальше РФ будет отодвигать угрозу, и добавил, что победить Россию на поле боя невозможно. Во время своего выступления российский президент сообщил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам спецоперации, а еще предложил установить для бойцов отпуск размером не менее 14 дней каждые полгода, без учета времени на дорогу - чтобы было время и возможность навестить семьи. В конце своей речи Путин объявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. "Некоторые деятели в Вашингтоне, нам это доподлинно известно, задумываются уже о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия, в том числе с учетом того, что в США идёт разработка новых типов ядерных боеприпасов. Такая информация есть", - сказал Путин в ходе послания к Федеральному собранию. Российскому Минобороны и Росатому президент поручил обеспечить готовность к испытанию ядерного оружия, подчеркнув, что первой Россия этого делать не будет, но сделает в случае испытания США. Завершил свое послание Федеральному собранию президент словами: "Правда за нами". Ход операции"Южная" группировка войск ВС РФ в ходе наступления на донецком направлении за сутки уничтожила более 170 украинских военных и 16 единиц техники, включая две установки РСЗО HIMARS в районе Краматорска, сообщили во вторник в Минобороны России. Как также сообщили в пресс-службе ведомства, за минувшие сутки российские ПВО сбили две тактические ракеты "Точка-У" и два снаряда РСЗО, включая HIMARS, в Белгородской области. Херсон будет освобожден в недалеком обозримом будущем, заявил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Российские военные при наступлении в ЛНР применили крупнокалиберное орудие "Мста-Б", чтобы уничтожить опорный пункт противника, об этом корреспонденту РИА Новости рассказал командир с позывным "Урал". Шансы на переговоры по Украине невысокие, заявил РИА Новости глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). Визит Байдена в КиевВизит президента США Джо Байдена в Киев - демонстративный, его цель - показать, кто "в этом доме хозяин", заявил РИА Новости врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он также заявил, что США новой военной помощью пытаются "утолить снарядный голод" Украины. Все стороны, особенно крупные страны, должны создавать условия для мирных переговоров по украинскому кризису, а не подливать масло в огонь или наживаться на этом конфликте, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя визит в Киев Байдена. Россия не давала США гарантий безопасности визита Байдена в Киев, ограничившись простым подтверждением получения уведомления о поездке, сообщил журналистам советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал спектаклем вчерашний визит Байдена в Киев, как и обещанный Вашингтоном новый пакет военной помощи Украине. Россия очень внимательно наблюдала за этим визитом и будет следить за событиями в Польше, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также заявил, что на внутреннюю ситуацию в России эта поездка повлиять не может. Обстановка в России и новых регионахМариупольский драматический театр выступит 4 и 5 марта в Новочеркасске Ростовской области в рамках федеральной программы "Большие гастроли", сообщила администрация Новочеркасска в своем телеграм-канале. Уточняется, что Мариупольский республиканский академический Русский драматический театр покажет "Водевили" по произведениям Антона Чехова и детскую музыкальную сказку "Золотой цыпленок" Владимира Орлова. Двое белгородцев признаны судом виновными в подготовке диверсии на участке железной дороги и приговорены каждый к 3,5 года колонии, сообщила пресс-служба УФСБ Белгородской области. По данным следствия, в марте 2022 года двое белгородцев, разделяя идеи украинского нацизма, приняли решение осуществить механическое повреждение участка железной дороги в районе поселка Томаровка Яковлевского района Белгородской области перед следованием поезда. Подобные действия должны были привести к сходу с рельсов, повреждению военной и железнодорожной техники, жертвам среди военнослужащих. Парламентская координационная группа по вопросам спецоперации договорилась с Центральным банком РФ о снижении или полном отсутствии комиссии при снятии наличных и переводе денежных средств участниками спецоперации членам их семей, заявил замруководителя группы, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. Международная обстановкаВызванной в МИД РФ во вторник послу США Линн Трейси был сделан демарш в связи с расширяющейся вовлеченностью Вашингтона в конфликт на Украине, говорится в сообщении российского МИД. Ей также заявили, что Вашингтон должен предпринять шаги по выводу военных США и НАТО из Украины. Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление в связи с решением России приостановить свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, призвал ее пересмотреть такое решение. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И поделился с украинской стороной ключевыми пунктами плана по мирному урегулированию конфликта на Украине, Киев намерен изучить план и сделать выводы. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что продолжение финансовой поддержки Киеву оттягивает момент урегулирования конфликта на Украине, выразив уверенность, что он смог бы разрешить его на посту президента всего за 24 часа. Кроме того, он заявил, что в случае переизбрания на пост главы государства "в ту же ночь" позвонит российскому лидеру Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому для проведения встречи с целью разрешения конфликта на Украине. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США по-прежнему готовы в любое время говорить с РФ об ограничении вооружений, сообщает газета New York Times. Решение РФ о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений он назвал разочаровывающим. США призывают Россию придерживаться обязательства не вести ядерную войну, прекратить "бряцание" ядерным оружием и вести себя в этой сфере ответственно, несмотря на конфликт на Украине, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. США и Россия должны безотлагательно возобновить полное исполнение ДСНВ, заявил РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя решение РФ приостановить участие в нем. Отправка итальянских боевых самолетов Украине является практически невозможной, заявил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни. Байден обратился к россиянам, заверив, что ни Америка, ни Европе не стремятся подавить или уничтожить их страну. Решение о приостановке действия ДСНВ может быть обратимо, для этого США должны проявить политическую волю и принять усилия в целях деэскалации, заявили в МИД РФ.

https://ria.ru/20230221/posledstviya-1853451067.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20230221/tsennosti-1853543338.html

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Путин: Минобороны и "Росатом" должны быть готовы к испытанию ядерного оружия Минобороны России и "Росатом" должны быть готовы к испытанию ядерного оружия, если это первыми сделают США, заявил президент России Владимир Путин. "Министерство обороны России и "Росатом" должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут испытание, то и мы проведём", — сказал Путин в ходе послания к Федеральному собранию. 2023-02-21T23:13 true PT0M26S

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Наталья Макарова

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