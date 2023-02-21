Крупный туроператор запустит рейсы на Дальний Восток из регионов
Fun&Sun: туроператор прорабатывает запуск туров во Владивосток и на Сахалин из регионов
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Туроператор Fun&Sun запустит программы на летний период на Дальний Восток с вылетом из регионов на регулярных рейсах, сообщили в пресс-службе компании.
Там представили дальневосточные программы на лето, в которые вошли пакетные туры на блоках мест на рейсах "Аэрофлота" из Москвы на Камчатку, Сахалин и во Владивосток.
"Помимо Москвы, прорабатывается запуск программ с вылетом из регионов на блоках мест регулярных рейсов: на Камчатку из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и на Сахалин из Екатеринбурга, Новосибирска, Новокузнецка", — рассказали в компании.
Также в летнем сезоне туроператор продолжит выполнять чартерную программу в Бурятию совместно с авиакомпанией "Уральские авиалинии". Планируемые даты проведения программы — с конца июня по конец августа.
"Мы начинали в 2020 году с запуска чартера в Бурятию, летом 2021 года полетели на Сахалин, через год в пул дальневосточных направлений добавились Камчатка и Приморский край. В общей сложности в прошлом году в нашем ассортименте было более 20 направлений, выполнявшихся на чартерах и блоках мест регулярной перевозки", — сказал заместитель гендиректора компании Александр Сирченко, пообещав расширять маршруты.
Он отметил, что опыт запуска межрегиональных программ для клиентов у туроператора уже есть. "В прошлом году мы взяли небольшой блок мест на Сахалин из Екатеринбурга, и эти туры были так же востребованы, как и с вылетом из Москвы. Это успешный опыт, который мы намерены масштабировать", — пояснил Сирченко.
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