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Губернатор Приамурья заручился поддержкой СФ по строительству роддома - РИА Новости, 21.02.2023
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Амурская область
https://ria.ru/20230221/priamure-1853313191.html
Губернатор Приамурья заручился поддержкой СФ по строительству роддома
Губернатор Приамурья заручился поддержкой СФ по строительству роддома - РИА Новости, 21.02.2023
Губернатор Приамурья заручился поддержкой СФ по строительству роддома
Проект строительства роддома в Благовещенске получил поддержку председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко после обращения губернатора Приамурья... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T05:13
2023-02-21T05:13
амурская область
совет федерации рф
валентина матвиенко
василий орлов (губернатор)
амурская область
благовещенск
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 фев – РИА Новости. Проект строительства роддома в Благовещенске получил поддержку председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко после обращения губернатора Приамурья Василия Орлова, сообщает правительство Амурской области. Перспективы социально-экономического развития Приамурья обсудили в Москве. Основной темой общения Валентины Матвиенко и Василия Орлова стала реализация постановления верхней палаты российского парламента, которое одобрили по итогам Дней Амурской области в феврале 2021 года. Глава региона сообщил, что шесть поручений из 20 выполнены полностью, 13 – находится в работе. Благодаря поддержке Совета Федераций региону предоставили субсидию из федерального бюджета на строительство дамб в селах Владимировка, Усть-Ивановка и Гродеково Благовещенского округа, также область получила средства на завершение берегоукрепления и реконструкцию набережной реки Амур в Благовещенске. Кроме того, благодаря федеральной поддержке в Белогорске модернизировали котельную, а в Тындинскую больницу закупили оборудование. "Одно поручение у нас "на паузе" - это строительство роддома в Благовещенске на 150 коек. У нас готова проектно-сметная документация, определен участок. Минздрав подтверждает целесообразность его строительства, но финансирование пока не выделено. В Благовещенске есть городской роддом и областной перинатальный комплекс, но их мощности недостаточно", - сказал Орлов. Валентина Матвиенко выразила готовность поддержать реализацию этого проекта. Также губернатор Амурской области пригласил председателя СФ принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали, которые пройдут в июле 2024 года.
https://ria.ru/20230220/priamure-1853049142.html
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совет федерации рф, валентина матвиенко, василий орлов (губернатор), амурская область, благовещенск, россия
Амурская область, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко, Василий Орлов (губернатор), Амурская область, Благовещенск, Россия
05:13 21.02.2023
 
Губернатор Приамурья заручился поддержкой СФ по строительству роддома

После обращения главы Приамурья Орлова проект роддома в Благовещенске получил поддержку СФ

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 фев – РИА Новости. Проект строительства роддома в Благовещенске получил поддержку председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко после обращения губернатора Приамурья Василия Орлова, сообщает правительство Амурской области.
Перспективы социально-экономического развития Приамурья обсудили в Москве. Основной темой общения Валентины Матвиенко и Василия Орлова стала реализация постановления верхней палаты российского парламента, которое одобрили по итогам Дней Амурской области в феврале 2021 года. Глава региона сообщил, что шесть поручений из 20 выполнены полностью, 13 – находится в работе.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
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Благодаря поддержке Совета Федераций региону предоставили субсидию из федерального бюджета на строительство дамб в селах Владимировка, Усть-Ивановка и Гродеково Благовещенского округа, также область получила средства на завершение берегоукрепления и реконструкцию набережной реки Амур в Благовещенске. Кроме того, благодаря федеральной поддержке в Белогорске модернизировали котельную, а в Тындинскую больницу закупили оборудование.
"Одно поручение у нас "на паузе" - это строительство роддома в Благовещенске на 150 коек. У нас готова проектно-сметная документация, определен участок. Минздрав подтверждает целесообразность его строительства, но финансирование пока не выделено. В Благовещенске есть городской роддом и областной перинатальный комплекс, но их мощности недостаточно", - сказал Орлов.
Валентина Матвиенко выразила готовность поддержать реализацию этого проекта.
Также губернатор Амурской области пригласил председателя СФ принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали, которые пройдут в июле 2024 года.
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Амурская областьСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоВасилий Орлов (губернатор)Амурская областьБлаговещенскРоссия
 
 
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