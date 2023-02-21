https://ria.ru/20230221/priamure-1853313191.html

Губернатор Приамурья заручился поддержкой СФ по строительству роддома

Губернатор Приамурья заручился поддержкой СФ по строительству роддома - РИА Новости, 21.02.2023

Губернатор Приамурья заручился поддержкой СФ по строительству роддома

Проект строительства роддома в Благовещенске получил поддержку председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко после обращения губернатора Приамурья... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T05:13

2023-02-21T05:13

2023-02-21T05:13

амурская область

совет федерации рф

валентина матвиенко

василий орлов (губернатор)

амурская область

благовещенск

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 фев – РИА Новости. Проект строительства роддома в Благовещенске получил поддержку председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко после обращения губернатора Приамурья Василия Орлова, сообщает правительство Амурской области. Перспективы социально-экономического развития Приамурья обсудили в Москве. Основной темой общения Валентины Матвиенко и Василия Орлова стала реализация постановления верхней палаты российского парламента, которое одобрили по итогам Дней Амурской области в феврале 2021 года. Глава региона сообщил, что шесть поручений из 20 выполнены полностью, 13 – находится в работе. Благодаря поддержке Совета Федераций региону предоставили субсидию из федерального бюджета на строительство дамб в селах Владимировка, Усть-Ивановка и Гродеково Благовещенского округа, также область получила средства на завершение берегоукрепления и реконструкцию набережной реки Амур в Благовещенске. Кроме того, благодаря федеральной поддержке в Белогорске модернизировали котельную, а в Тындинскую больницу закупили оборудование. "Одно поручение у нас "на паузе" - это строительство роддома в Благовещенске на 150 коек. У нас готова проектно-сметная документация, определен участок. Минздрав подтверждает целесообразность его строительства, но финансирование пока не выделено. В Благовещенске есть городской роддом и областной перинатальный комплекс, но их мощности недостаточно", - сказал Орлов. Валентина Матвиенко выразила готовность поддержать реализацию этого проекта. Также губернатор Амурской области пригласил председателя СФ принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали, которые пройдут в июле 2024 года.

https://ria.ru/20230220/priamure-1853049142.html

https://ria.ru/20230112/orlov-1844273051.html

амурская область

благовещенск

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совет федерации рф, валентина матвиенко, василий орлов (губернатор), амурская область, благовещенск, россия