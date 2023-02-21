https://ria.ru/20230221/priamure-1853313191.html
Губернатор Приамурья заручился поддержкой СФ по строительству роддома
Губернатор Приамурья заручился поддержкой СФ по строительству роддома - РИА Новости, 21.02.2023
Губернатор Приамурья заручился поддержкой СФ по строительству роддома
Проект строительства роддома в Благовещенске получил поддержку председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко после обращения губернатора Приамурья... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T05:13
2023-02-21T05:13
2023-02-21T05:13
амурская область
совет федерации рф
валентина матвиенко
василий орлов (губернатор)
амурская область
благовещенск
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 фев – РИА Новости. Проект строительства роддома в Благовещенске получил поддержку председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко после обращения губернатора Приамурья Василия Орлова, сообщает правительство Амурской области. Перспективы социально-экономического развития Приамурья обсудили в Москве. Основной темой общения Валентины Матвиенко и Василия Орлова стала реализация постановления верхней палаты российского парламента, которое одобрили по итогам Дней Амурской области в феврале 2021 года. Глава региона сообщил, что шесть поручений из 20 выполнены полностью, 13 – находится в работе. Благодаря поддержке Совета Федераций региону предоставили субсидию из федерального бюджета на строительство дамб в селах Владимировка, Усть-Ивановка и Гродеково Благовещенского округа, также область получила средства на завершение берегоукрепления и реконструкцию набережной реки Амур в Благовещенске. Кроме того, благодаря федеральной поддержке в Белогорске модернизировали котельную, а в Тындинскую больницу закупили оборудование. "Одно поручение у нас "на паузе" - это строительство роддома в Благовещенске на 150 коек. У нас готова проектно-сметная документация, определен участок. Минздрав подтверждает целесообразность его строительства, но финансирование пока не выделено. В Благовещенске есть городской роддом и областной перинатальный комплекс, но их мощности недостаточно", - сказал Орлов. Валентина Матвиенко выразила готовность поддержать реализацию этого проекта. Также губернатор Амурской области пригласил председателя СФ принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали, которые пройдут в июле 2024 года.
https://ria.ru/20230220/priamure-1853049142.html
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совет федерации рф, валентина матвиенко, василий орлов (губернатор), амурская область, благовещенск, россия
Амурская область, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко, Василий Орлов (губернатор), Амурская область, Благовещенск, Россия
Губернатор Приамурья заручился поддержкой СФ по строительству роддома
После обращения главы Приамурья Орлова проект роддома в Благовещенске получил поддержку СФ