Рейтинг@Mail.ru
Россия услышала Путина. Запад тоже - РИА Новости, 21.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230221/poslanie-1853493309.html
Россия услышала Путина. Запад тоже
Россия услышала Путина. Запад тоже - РИА Новости, 21.02.2023
Россия услышала Путина. Запад тоже
Если бережно дистиллировать почти двухчасовое выступление Владимира Путина, то главные посылы первого с момента начала СВО послания президента России... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T17:27
2023-02-21T22:02
авторы
россия
украина
донбасс
политика
владимир путин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853416816_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_67e06ff96758551cfc6f243b6d003b45.jpg
Если бережно дистиллировать почти двухчасовое выступление Владимира Путина, то главные посылы первого с момента начала СВО послания президента России Федеральному собранию — "замучаетесь пыль глотать" и "правда — за нами".Первый посыл был адресован нашим бывшим "партнерам", которые надеялись, что Россия завуалированно попросит о переговорах о мире на почетных условиях без потери лица или хотя бы признает серьезные проблемы в рамках проведения спецоперации.Однако несмотря на то, что через все послание тема СВО проходила жирной красной нитью, о собственно боевых действиях, успехах и точечных неудачах наших Вооруженных сил на конкретных театрах военных действий не было сказано ни слова.Вместо этого Путин коротко сообщил, что все поставленные задачи мы будем решать "аккуратно, последовательно, шаг за шагом". Это означает, что стратегия огневого вала в Донбассе и на Украине приносит свои плоды и принято решение продолжать специальную военную операцию до полного выполнения ее задач.Путин сообщил о приостановке участия России в текущем Договоре о стратегических наступательных вооружениях и о том, что мы мгновенно проведем натурные испытания стратегического ядерного оружия, буде США решат немного поиграть мускулами. Вишенкой этого сообщения стала информация о постановке на боевое дежурство новых стратегических вооружений. Ну а если Запад будет предоставлять Украине все более дальнобойные системы вооружений, то тем дальше на запад нам придется двигаться. Все просто.Для особо талантливых Путин разъяснил, что начал войну именно Запад, а мы лишь использовали силу, чтобы ее остановить, и теперь объективную реальность уже не провернуть назад: перемены в мироустройстве, начавшиеся в течение СВО, уже кардинальны, необратимы, и теперь придется договариваться на новых — наших — условиях.Президент подвел итог западной операции по разрыванию нашей экономики в клочья, приведя сухие цифры роста нашей экономики, рекордных урожаев, снижения инфляции и безработицы, роста зарплат и доходов банковской системы. Чтобы эти цифры не показались досадной случайностью, Путин сообщил, что у России есть абсолютно все и для победы, и для успешного развития в обозримом и самом необозримом будущем.Второй посыл президента был направлен на внутреннюю аудиторию, и он стал очень созвучен призыву Минина и Пожарского, которые в смертельно сложный момент нашей истории обратились к каждому жителю страны и позвали встать на защиту общей родины.Путин прямым текстом сказал, что сейчас на каждом из нас лежит колоссальная, историческая ответственность на фоне явно озвученных Западом целей по нанесению поражения нашей стране. Сколько бы ни было денег в госбанке, сколько бы ни было у нас "Акаций", "Гиацинтов" и "Тополей", в итоге победу определяет готовность конкретных людей положить на ее алтарь свой труд, благополучие — и свою кровь.Именно поэтому Путин поставил стратегическую задачу всемерной поддержки участников и ветеранов СВО, которая включает создание специального государственного фонда, и недвусмысленно заявил, что люди, жертвующие собой ради страны и работающие на ее обороноспособность, — это наше главное достояние, главный стратегический резерв и главное чудо-оружие.В разговоре о консолидации общества ради общей победы прозвучало обращение к крупному бизнесу, который еще не совсем оправился от крушения радужной мечты о евроблагополучии. Путин терпеливо и в последний раз повторил — будьте со своей родиной, работайте для соотечественников, меняйте к лучшему жизнь вокруг себя. Только здесь, в России, вы сможете одновременно приумножить капиталы и заслужить благодарность людей, а государство и общество вас поддержат.В послании было много чрезвычайно важной информации, конкретных цифр и планов. Но главным призывом, главным сообщением президента нашей страны в итоге стала простая, понятная мысль: фронт сейчас проходит через наши сердца. Мы молимся на разных языках, но молимся об одном — о победе, о наших товарищах и родине.Мы не можем и не смеем проиграть, и этому никогда не бывать.Потому что мы вместе и потому что правда — за нами.
https://ria.ru/20230221/dsnv-1853428453.html
https://ria.ru/20230221/ispytaniya-1853429692.html
https://ria.ru/20230221/putin-1853468685.html
https://ria.ru/20230221/porazhenie-1853430511.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853416816_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7fe5c4450a7473e9deffe364d41cd3b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авторы, россия, украина, донбасс, политика, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Авторы, Россия, Украина, Донбасс, Политика, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
17:27 21.02.2023 (обновлено: 22:02 21.02.2023)
 

Россия услышала Путина. Запад тоже

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Читать ria.ru в
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Все материалы
Если бережно дистиллировать почти двухчасовое выступление Владимира Путина, то главные посылы первого с момента начала СВО послания президента России Федеральному собранию — "замучаетесь пыль глотать" и "правда — за нами".
Первый посыл был адресован нашим бывшим "партнерам", которые надеялись, что Россия завуалированно попросит о переговорах о мире на почетных условиях без потери лица или хотя бы признает серьезные проблемы в рамках проведения спецоперации.
Путин: Россия приостанавливает участие в ДСНВ - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 13:45
Россия приостанавливает участие в ДСНВ
Однако несмотря на то, что через все послание тема СВО проходила жирной красной нитью, о собственно боевых действиях, успехах и точечных неудачах наших Вооруженных сил на конкретных театрах военных действий не было сказано ни слова.
Вместо этого Путин коротко сообщил, что все поставленные задачи мы будем решать "аккуратно, последовательно, шаг за шагом". Это означает, что стратегия огневого вала в Донбассе и на Украине приносит свои плоды и принято решение продолжать специальную военную операцию до полного выполнения ее задач.
Путин сообщил о приостановке участия России в текущем Договоре о стратегических наступательных вооружениях и о том, что мы мгновенно проведем натурные испытания стратегического ядерного оружия, буде США решат немного поиграть мускулами. Вишенкой этого сообщения стала информация о постановке на боевое дежурство новых стратегических вооружений. Ну а если Запад будет предоставлять Украине все более дальнобойные системы вооружений, то тем дальше на запад нам придется двигаться. Все просто.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 13:47
Путин призвал Минобороны и "Росатом" быть готовыми к ядерным испытаниям
Для особо талантливых Путин разъяснил, что начал войну именно Запад, а мы лишь использовали силу, чтобы ее остановить, и теперь объективную реальность уже не провернуть назад: перемены в мироустройстве, начавшиеся в течение СВО, уже кардинальны, необратимы, и теперь придется договариваться на новых — наших — условиях.
Президент подвел итог западной операции по разрыванию нашей экономики в клочья, приведя сухие цифры роста нашей экономики, рекордных урожаев, снижения инфляции и безработицы, роста зарплат и доходов банковской системы. Чтобы эти цифры не показались досадной случайностью, Путин сообщил, что у России есть абсолютно все и для победы, и для успешного развития в обозримом и самом необозримом будущем.
Второй посыл президента был направлен на внутреннюю аудиторию, и он стал очень созвучен призыву Минина и Пожарского, которые в смертельно сложный момент нашей истории обратились к каждому жителю страны и позвали встать на защиту общей родины.
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 16:27
Неотвратимые перемены. К чему Путин призвал готовиться россиян
Путин прямым текстом сказал, что сейчас на каждом из нас лежит колоссальная, историческая ответственность на фоне явно озвученных Западом целей по нанесению поражения нашей стране. Сколько бы ни было денег в госбанке, сколько бы ни было у нас "Акаций", "Гиацинтов" и "Тополей", в итоге победу определяет готовность конкретных людей положить на ее алтарь свой труд, благополучие — и свою кровь.
Именно поэтому Путин поставил стратегическую задачу всемерной поддержки участников и ветеранов СВО, которая включает создание специального государственного фонда, и недвусмысленно заявил, что люди, жертвующие собой ради страны и работающие на ее обороноспособность, — это наше главное достояние, главный стратегический резерв и главное чудо-оружие.
В разговоре о консолидации общества ради общей победы прозвучало обращение к крупному бизнесу, который еще не совсем оправился от крушения радужной мечты о евроблагополучии. Путин терпеливо и в последний раз повторил — будьте со своей родиной, работайте для соотечественников, меняйте к лучшему жизнь вокруг себя. Только здесь, в России, вы сможете одновременно приумножить капиталы и заслужить благодарность людей, а государство и общество вас поддержат.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 13:49
Запад хочет нанести России стратегическое поражение, заявил Путин
В послании было много чрезвычайно важной информации, конкретных цифр и планов. Но главным призывом, главным сообщением президента нашей страны в итоге стала простая, понятная мысль: фронт сейчас проходит через наши сердца. Мы молимся на разных языках, но молимся об одном — о победе, о наших товарищах и родине.
Мы не можем и не смеем проиграть, и этому никогда не бывать.
Потому что мы вместе и потому что правда — за нами.
 
АвторыРоссияУкраинаДонбассПолитикаВладимир ПутинПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала