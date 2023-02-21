https://ria.ru/20230221/poslanie-1853493309.html

Россия услышала Путина. Запад тоже

Россия услышала Путина. Запад тоже - РИА Новости, 21.02.2023

Россия услышала Путина. Запад тоже

Если бережно дистиллировать почти двухчасовое выступление Владимира Путина, то главные посылы первого с момента начала СВО послания президента России... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T17:27

2023-02-21T17:27

2023-02-21T22:02

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владимир путин

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

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Если бережно дистиллировать почти двухчасовое выступление Владимира Путина, то главные посылы первого с момента начала СВО послания президента России Федеральному собранию — "замучаетесь пыль глотать" и "правда — за нами".Первый посыл был адресован нашим бывшим "партнерам", которые надеялись, что Россия завуалированно попросит о переговорах о мире на почетных условиях без потери лица или хотя бы признает серьезные проблемы в рамках проведения спецоперации.Однако несмотря на то, что через все послание тема СВО проходила жирной красной нитью, о собственно боевых действиях, успехах и точечных неудачах наших Вооруженных сил на конкретных театрах военных действий не было сказано ни слова.Вместо этого Путин коротко сообщил, что все поставленные задачи мы будем решать "аккуратно, последовательно, шаг за шагом". Это означает, что стратегия огневого вала в Донбассе и на Украине приносит свои плоды и принято решение продолжать специальную военную операцию до полного выполнения ее задач.Путин сообщил о приостановке участия России в текущем Договоре о стратегических наступательных вооружениях и о том, что мы мгновенно проведем натурные испытания стратегического ядерного оружия, буде США решат немного поиграть мускулами. Вишенкой этого сообщения стала информация о постановке на боевое дежурство новых стратегических вооружений. Ну а если Запад будет предоставлять Украине все более дальнобойные системы вооружений, то тем дальше на запад нам придется двигаться. Все просто.Для особо талантливых Путин разъяснил, что начал войну именно Запад, а мы лишь использовали силу, чтобы ее остановить, и теперь объективную реальность уже не провернуть назад: перемены в мироустройстве, начавшиеся в течение СВО, уже кардинальны, необратимы, и теперь придется договариваться на новых — наших — условиях.Президент подвел итог западной операции по разрыванию нашей экономики в клочья, приведя сухие цифры роста нашей экономики, рекордных урожаев, снижения инфляции и безработицы, роста зарплат и доходов банковской системы. Чтобы эти цифры не показались досадной случайностью, Путин сообщил, что у России есть абсолютно все и для победы, и для успешного развития в обозримом и самом необозримом будущем.Второй посыл президента был направлен на внутреннюю аудиторию, и он стал очень созвучен призыву Минина и Пожарского, которые в смертельно сложный момент нашей истории обратились к каждому жителю страны и позвали встать на защиту общей родины.Путин прямым текстом сказал, что сейчас на каждом из нас лежит колоссальная, историческая ответственность на фоне явно озвученных Западом целей по нанесению поражения нашей стране. Сколько бы ни было денег в госбанке, сколько бы ни было у нас "Акаций", "Гиацинтов" и "Тополей", в итоге победу определяет готовность конкретных людей положить на ее алтарь свой труд, благополучие — и свою кровь.Именно поэтому Путин поставил стратегическую задачу всемерной поддержки участников и ветеранов СВО, которая включает создание специального государственного фонда, и недвусмысленно заявил, что люди, жертвующие собой ради страны и работающие на ее обороноспособность, — это наше главное достояние, главный стратегический резерв и главное чудо-оружие.В разговоре о консолидации общества ради общей победы прозвучало обращение к крупному бизнесу, который еще не совсем оправился от крушения радужной мечты о евроблагополучии. Путин терпеливо и в последний раз повторил — будьте со своей родиной, работайте для соотечественников, меняйте к лучшему жизнь вокруг себя. Только здесь, в России, вы сможете одновременно приумножить капиталы и заслужить благодарность людей, а государство и общество вас поддержат.В послании было много чрезвычайно важной информации, конкретных цифр и планов. Но главным призывом, главным сообщением президента нашей страны в итоге стала простая, понятная мысль: фронт сейчас проходит через наши сердца. Мы молимся на разных языках, но молимся об одном — о победе, о наших товарищах и родине.Мы не можем и не смеем проиграть, и этому никогда не бывать.Потому что мы вместе и потому что правда — за нами.

https://ria.ru/20230221/dsnv-1853428453.html

https://ria.ru/20230221/ispytaniya-1853429692.html

https://ria.ru/20230221/putin-1853468685.html

https://ria.ru/20230221/porazhenie-1853430511.html

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авторы, россия, украина, донбасс, политика, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года