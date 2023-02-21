https://ria.ru/20230221/poslanie-1853435102.html

Послание Путина стало самым продолжительным его обращением к парламенту

Послание Путина стало самым продолжительным его обращением к парламенту - РИА Новости, 21.02.2023

Послание Путина стало самым продолжительным его обращением к парламенту

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию продолжалось 1 час 45 минут, это одно из самых продолжительных его обращений к парламенту,... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T14:01

2023-02-21T14:01

2023-02-21T14:03

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

политика

владимир путин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию продолжалось 1 час 45 минут, это одно из самых продолжительных его обращений к парламенту, передает корреспондент РИА Новости.Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент уходит час или чуть дольше.Глава государства в свое речи 24 раза упомянул Запад, 11 раз - США, 10 раз - НАТО, про Украину сказал 19 раз. Зал аплодировал Путину 53 раза, стоя – четыре раза.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230221/dsnv-1853428453.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, политика, владимир путин