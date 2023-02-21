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Послание Путина стало самым продолжительным его обращением к парламенту - РИА Новости, 21.02.2023
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Послание Путина стало самым продолжительным его обращением к парламенту
Послание Путина стало самым продолжительным его обращением к парламенту - РИА Новости, 21.02.2023
Послание Путина стало самым продолжительным его обращением к парламенту
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию продолжалось 1 час 45 минут, это одно из самых продолжительных его обращений к парламенту,... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T14:01
2023-02-21T14:03
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
политика
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию продолжалось 1 час 45 минут, это одно из самых продолжительных его обращений к парламенту, передает корреспондент РИА Новости.Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент уходит час или чуть дольше.Глава государства в свое речи 24 раза упомянул Запад, 11 раз - США, 10 раз - НАТО, про Украину сказал 19 раз. Зал аплодировал Путину 53 раза, стоя – четыре раза.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, политика, владимир путин
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Политика, Владимир Путин
14:01 21.02.2023 (обновлено: 14:03 21.02.2023)
 
Послание Путина стало самым продолжительным его обращением к парламенту

Послание Путина к Федеральному собранию продолжалось один час 45 минут

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию продолжалось 1 час 45 минут, это одно из самых продолжительных его обращений к парламенту, передает корреспондент РИА Новости.
Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент уходит час или чуть дольше.
Глава государства в свое речи 24 раза упомянул Запад, 11 раз - США, 10 раз - НАТО, про Украину сказал 19 раз. Зал аплодировал Путину 53 раза, стоя – четыре раза.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Путин: Россия приостанавливает участие в ДСНВ - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 13:45
Россия приостанавливает участие в ДСНВ
 
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаПолитикаВладимир Путин
 
 
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