https://ria.ru/20230221/rossiya-1853433062.html
Россия ответит на любые вызовы, заявил Путин
Россия ответит на любые вызовы, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
Россия ответит на любые вызовы, заявил Путин
Россия ответит на любые вызовы, мы - сплоченный народ, который уверен в себе и своих силах, правда за нами, заявил президент РФ Владимир Путин в послании... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:52
2023-02-21T13:52
2023-02-21T15:04
россия
владимир путин
политика
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия ответит на любые вызовы, мы - сплоченный народ, который уверен в себе и своих силах, правда за нами, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию. В начале послания президент сказал, что год назад для защиты исторических земель и обеспечения безопасности людей была начата специальная военная операция."Россия ответит на любые вызовы, потому что все мы одна страна, один большой и сплоченный народ. Мы уверены в себе, уверены в своих силах. Правда за нами", - сказал Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин: "Правда за нами!"
"Россия ответит на любые вызовы, потому что все мы — один сплоченный народ. Мы уверены в своих силах. Правда за нами. Спасибо", — заключил Путин.
2023-02-21T13:52
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PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Россия, Владимир Путин, Политика, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
13:52 21.02.2023 (обновлено: 15:04 21.02.2023)
Россия ответит на любые вызовы, заявил Путин
Путин: Россия ответит на любые вызовы, мы сплоченный народ, правда за нами