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Россия ответит на любые вызовы, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
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Россия ответит на любые вызовы, заявил Путин
Россия ответит на любые вызовы, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
Россия ответит на любые вызовы, заявил Путин
Россия ответит на любые вызовы, мы - сплоченный народ, который уверен в себе и своих силах, правда за нами, заявил президент РФ Владимир Путин в послании... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:52
2023-02-21T15:04
россия
владимир путин
политика
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия ответит на любые вызовы, мы - сплоченный народ, который уверен в себе и своих силах, правда за нами, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию. В начале послания президент сказал, что год назад для защиты исторических земель и обеспечения безопасности людей была начата специальная военная операция."Россия ответит на любые вызовы, потому что все мы одна страна, один большой и сплоченный народ. Мы уверены в себе, уверены в своих силах. Правда за нами", - сказал Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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Путин: "Правда за нами!"
"Россия ответит на любые вызовы, потому что все мы — один сплоченный народ. Мы уверены в своих силах. Правда за нами. Спасибо", — заключил Путин.
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россия, владимир путин, политика, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Россия, Владимир Путин, Политика, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
13:52 21.02.2023 (обновлено: 15:04 21.02.2023)
 
Россия ответит на любые вызовы, заявил Путин

Путин: Россия ответит на любые вызовы, мы сплоченный народ, правда за нами

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия ответит на любые вызовы, мы - сплоченный народ, который уверен в себе и своих силах, правда за нами, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию. В начале послания президент сказал, что год назад для защиты исторических земель и обеспечения безопасности людей была начата специальная военная операция.
"Россия ответит на любые вызовы, потому что все мы одна страна, один большой и сплоченный народ. Мы уверены в себе, уверены в своих силах. Правда за нами", - сказал Путин.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 15:02
Россия оказалась готова к вызовам, которые ей предрекали, заявил Путин
 
РоссияВладимир ПутинПолитикаПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
 
 
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