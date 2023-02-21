https://ria.ru/20230221/rossiya-1853433062.html

Россия ответит на любые вызовы, заявил Путин

Россия ответит на любые вызовы, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023

Россия ответит на любые вызовы, заявил Путин

Россия ответит на любые вызовы, мы - сплоченный народ, который уверен в себе и своих силах, правда за нами, заявил президент РФ Владимир Путин в послании... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T13:52

2023-02-21T13:52

2023-02-21T15:04

россия

владимир путин

политика

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия ответит на любые вызовы, мы - сплоченный народ, который уверен в себе и своих силах, правда за нами, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию. В начале послания президент сказал, что год назад для защиты исторических земель и обеспечения безопасности людей была начата специальная военная операция."Россия ответит на любые вызовы, потому что все мы одна страна, один большой и сплоченный народ. Мы уверены в себе, уверены в своих силах. Правда за нами", - сказал Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230111/putin-1844141623.html

россия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "Правда за нами!" "Россия ответит на любые вызовы, потому что все мы — один сплоченный народ. Мы уверены в своих силах. Правда за нами. Спасибо", — заключил Путин. 2023-02-21T13:52 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, политика, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года