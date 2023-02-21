https://ria.ru/20230221/oteli-1853478376.html

В РСТ рассказали, сколько гостиничных номеров еще необходимо стране

В РСТ рассказали, сколько гостиничных номеров еще необходимо стране - РИА Новости, 21.02.2023

В РСТ рассказали, сколько гостиничных номеров еще необходимо стране

Российской туротрасли нужно нарастить гостиничный фонд как минимум на 50 тысяч номеров, чтобы удовлетворить спрос путешественников, заявил РИА Новости президент РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T17:30

2023-02-21T17:30

2023-02-21T17:30

туризм

туризм

новости - туризм

отели

гостиницы

российский союз туриндустрии (рст)

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российской туротрасли нужно нарастить гостиничный фонд как минимум на 50 тысяч номеров, чтобы удовлетворить спрос путешественников, заявил РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. По его словам, 21 тысяча комнат, которые должны появиться к 2030 году, задачу относительно наращивания номерного фонда не решает. Но это может быть хороший промежуточный результат. "Нужно примерно в три-четыре раза больше, но мы понимаем, что это процесс, растянутый во времени. Если удастся нарастить эту емкость до 50 тысяч, будет уже заметный результат", — сказал он. "Туризм.РФ" разрабатывает такие предложения и обсуждает их с заинтересованными сторонами, отметил эксперт. "Корпорация сама готовит проекты и предлагает их потенциальным инвесторам, которые не являются отраслевыми, но хотят вкладываться", — добавил он.Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко ранее сообщил, что корпорация "Туризм.РФ" заключила с регионами 57 соглашений о сотрудничестве в части развития туристической инфраструктуры. Общий объем инвестиций по ним составляет 474,2 миллиарда рублей. Это 75 проектов, которые должны обеспечить к 2030 году около 21 тысячи новых гостиничных номеров в регионах России.

https://ria.ru/20230221/gostinitsy-1853334960.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, отели, гостиницы, российский союз туриндустрии (рст), дмитрий чернышенко