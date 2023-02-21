Рейтинг@Mail.ru
В РСТ рассказали, сколько гостиничных номеров еще необходимо стране - РИА Новости, 21.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20230221/oteli-1853478376.html
В РСТ рассказали, сколько гостиничных номеров еще необходимо стране
В РСТ рассказали, сколько гостиничных номеров еще необходимо стране - РИА Новости, 21.02.2023
В РСТ рассказали, сколько гостиничных номеров еще необходимо стране
Российской туротрасли нужно нарастить гостиничный фонд как минимум на 50 тысяч номеров, чтобы удовлетворить спрос путешественников, заявил РИА Новости президент РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T17:30
2023-02-21T17:30
туризм
туризм
новости - туризм
отели
гостиницы
российский союз туриндустрии (рст)
дмитрий чернышенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574875218_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_8d786d31d75c2c4abee68f8044e1c748.jpg
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российской туротрасли нужно нарастить гостиничный фонд как минимум на 50 тысяч номеров, чтобы удовлетворить спрос путешественников, заявил РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. По его словам, 21 тысяча комнат, которые должны появиться к 2030 году, задачу относительно наращивания номерного фонда не решает. Но это может быть хороший промежуточный результат. "Нужно примерно в три-четыре раза больше, но мы понимаем, что это процесс, растянутый во времени. Если удастся нарастить эту емкость до 50 тысяч, будет уже заметный результат", — сказал он. "Туризм.РФ" разрабатывает такие предложения и обсуждает их с заинтересованными сторонами, отметил эксперт. "Корпорация сама готовит проекты и предлагает их потенциальным инвесторам, которые не являются отраслевыми, но хотят вкладываться", — добавил он.Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко ранее сообщил, что корпорация "Туризм.РФ" заключила с регионами 57 соглашений о сотрудничестве в части развития туристической инфраструктуры. Общий объем инвестиций по ним составляет 474,2 миллиарда рублей. Это 75 проектов, которые должны обеспечить к 2030 году около 21 тысячи новых гостиничных номеров в регионах России.
https://ria.ru/20230221/gostinitsy-1853334960.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574875218_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fec234126eeabdefb73d45e2f386e26b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, отели, гостиницы, российский союз туриндустрии (рст), дмитрий чернышенко
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Отели, Гостиницы, Российский союз туриндустрии (РСТ), Дмитрий Чернышенко
17:30 21.02.2023
 
В РСТ рассказали, сколько гостиничных номеров еще необходимо стране

В РСТ рассказали, что в стране необходимо построить минимум 50 тысяч гостиничных номеров

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкСотрудница санатория "Знание" в Сочи готовит номер к приему гостей
Сотрудница санатория Знание в Сочи готовит номер к приему гостей - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российской туротрасли нужно нарастить гостиничный фонд как минимум на 50 тысяч номеров, чтобы удовлетворить спрос путешественников, заявил РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
По его словам, 21 тысяча комнат, которые должны появиться к 2030 году, задачу относительно наращивания номерного фонда не решает. Но это может быть хороший промежуточный результат.
"Нужно примерно в три-четыре раза больше, но мы понимаем, что это процесс, растянутый во времени. Если удастся нарастить эту емкость до 50 тысяч, будет уже заметный результат", — сказал он.
"Туризм.РФ" разрабатывает такие предложения и обсуждает их с заинтересованными сторонами, отметил эксперт. "Корпорация сама готовит проекты и предлагает их потенциальным инвесторам, которые не являются отраслевыми, но хотят вкладываться", — добавил он.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко ранее сообщил, что корпорация "Туризм.РФ" заключила с регионами 57 соглашений о сотрудничестве в части развития туристической инфраструктуры. Общий объем инвестиций по ним составляет 474,2 миллиарда рублей. Это 75 проектов, которые должны обеспечить к 2030 году около 21 тысячи новых гостиничных номеров в регионах России.
Вид на город Владивосток - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 15:20Туризм
Чернышенко призвал увеличить число гостиниц в Приморье
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмОтелиГостиницыРоссийский союз туриндустрии (РСТ)Дмитрий Чернышенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала