https://ria.ru/20221024/investitsii-1826287770.html
Чернышенко спрогнозировал рост инвестиций в туристическую отрасль России
Чернышенко спрогнозировал рост инвестиций в туристическую отрасль России - РИА Новости, 24.10.2022
Чернышенко спрогнозировал рост инвестиций в туристическую отрасль России
Инвестиции в российскую туристическую отрасль в рамках нацпроекта по туризму к 2024 году достигнут 1 триллиона рублей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T14:53
2022-10-24T14:53
2022-10-24T14:53
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Инвестиции в российскую туристическую отрасль в рамках нацпроекта по туризму к 2024 году достигнут 1 триллиона рублей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече с президентом Владимиром Путиным."Вы поставили задачу ускорить развитие инфраструктуры, повысить доступность. У нас молодой национальный проект, он в мае прошлого года был запущен, менее полутора лет, с очень амбициозными целями. Что интересно? Вы видите по финансированию – мы практически в 20 раз увеличиваем финансирование, отрасль получает очень серьезные инвестиции не только из федерального бюджета, но и привлечены еще и региональные бюджеты", - сказал вице-премьер."По сути дела триллион на горизонте до 2024 года инвестируется в отрасль. Это позволит нам, конечно, создать инфраструктуру, самое главное, на которую будут настроены все сервисы", - добавил Чернышенко.Он напомнил, что корпорация "Туризм.РФ" подписала соглашения с 51 субъектом РФ, где есть туристический потенциал. "Из "воронки" в 600 проектов отобрали 75 проектов. Совокупный объем привлекаемых частных инвестиций – почти полтриллиона. Это позволит только в этом первом пуле проектов получить около 25 тысяч новых гостиничных номеров. В основном это "трёшки" и "четырёшки"", - уточнил он.Чернышенко также рассчитывает, что доля туризма в ВВП страны увеличится с 3% до 10%. "Сейчас они (более 200 тысяч компаний туротрасли - ред.) вносят более 3% вклад в ВВП. Мы считаем, что прогноз на этот показатель может достичь 10%. Но, во всяком случае, к нему нужно стремиться. В странах, где туризм является основой экономики, как раз до 10% ВВП он им и обеспечивает", - сказал вице-премьер.
https://ria.ru/20221020/rosturizm-1825363609.html
https://ria.ru/20221024/turpotok-1826273273.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, экономика, дмитрий чернышенко, россия
Туризм, Новости - Туризм, Экономика, Дмитрий Чернышенко, Россия
Чернышенко спрогнозировал рост инвестиций в туристическую отрасль России
Чернышенко: инвестиции в туротрасль России к 2024 году достигнут одного триллиона рублей
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Инвестиции в российскую туристическую отрасль в рамках нацпроекта по туризму к 2024 году достигнут 1 триллиона рублей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече с президентом Владимиром Путиным.
"Вы поставили задачу ускорить развитие инфраструктуры, повысить доступность. У нас молодой национальный проект, он в мае прошлого года был запущен, менее полутора лет, с очень амбициозными целями. Что интересно? Вы видите по финансированию – мы практически в 20 раз увеличиваем финансирование, отрасль получает очень серьезные инвестиции не только из федерального бюджета, но и привлечены еще и региональные бюджеты", - сказал вице-премьер.
"По сути дела триллион на горизонте до 2024 года инвестируется в отрасль. Это позволит нам, конечно, создать инфраструктуру, самое главное, на которую будут настроены все сервисы", - добавил Чернышенко.
Он напомнил, что корпорация "Туризм.РФ" подписала соглашения с 51 субъектом РФ, где есть туристический потенциал. "Из "воронки" в 600 проектов отобрали 75 проектов. Совокупный объем привлекаемых частных инвестиций – почти полтриллиона. Это позволит только в этом первом пуле проектов получить около 25 тысяч новых гостиничных номеров. В основном это "трёшки" и "четырёшки"", - уточнил он.
Чернышенко также рассчитывает, что доля туризма в ВВП страны увеличится с 3% до 10%. "Сейчас они (более 200 тысяч компаний туротрасли - ред.) вносят более 3% вклад в ВВП. Мы считаем, что прогноз на этот показатель может достичь 10%. Но, во всяком случае, к нему нужно стремиться. В странах, где туризм является основой экономики, как раз до 10% ВВП он им и обеспечивает", - сказал вице-премьер.