https://ria.ru/20221024/investitsii-1826287770.html

Чернышенко спрогнозировал рост инвестиций в туристическую отрасль России

Чернышенко спрогнозировал рост инвестиций в туристическую отрасль России - РИА Новости, 24.10.2022

Чернышенко спрогнозировал рост инвестиций в туристическую отрасль России

Инвестиции в российскую туристическую отрасль в рамках нацпроекта по туризму к 2024 году достигнут 1 триллиона рублей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T14:53

2022-10-24T14:53

2022-10-24T14:53

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Инвестиции в российскую туристическую отрасль в рамках нацпроекта по туризму к 2024 году достигнут 1 триллиона рублей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече с президентом Владимиром Путиным."Вы поставили задачу ускорить развитие инфраструктуры, повысить доступность. У нас молодой национальный проект, он в мае прошлого года был запущен, менее полутора лет, с очень амбициозными целями. Что интересно? Вы видите по финансированию – мы практически в 20 раз увеличиваем финансирование, отрасль получает очень серьезные инвестиции не только из федерального бюджета, но и привлечены еще и региональные бюджеты", - сказал вице-премьер."По сути дела триллион на горизонте до 2024 года инвестируется в отрасль. Это позволит нам, конечно, создать инфраструктуру, самое главное, на которую будут настроены все сервисы", - добавил Чернышенко.Он напомнил, что корпорация "Туризм.РФ" подписала соглашения с 51 субъектом РФ, где есть туристический потенциал. "Из "воронки" в 600 проектов отобрали 75 проектов. Совокупный объем привлекаемых частных инвестиций – почти полтриллиона. Это позволит только в этом первом пуле проектов получить около 25 тысяч новых гостиничных номеров. В основном это "трёшки" и "четырёшки"", - уточнил он.Чернышенко также рассчитывает, что доля туризма в ВВП страны увеличится с 3% до 10%. "Сейчас они (более 200 тысяч компаний туротрасли - ред.) вносят более 3% вклад в ВВП. Мы считаем, что прогноз на этот показатель может достичь 10%. Но, во всяком случае, к нему нужно стремиться. В странах, где туризм является основой экономики, как раз до 10% ВВП он им и обеспечивает", - сказал вице-премьер.

https://ria.ru/20221020/rosturizm-1825363609.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, экономика, дмитрий чернышенко, россия