https://ria.ru/20230221/kitay-1853345157.html

Косачев отметил схожесть позиций России и Китая по глобальной безопасности

Косачев отметил схожесть позиций России и Китая по глобальной безопасности - РИА Новости, 21.02.2023

Косачев отметил схожесть позиций России и Китая по глобальной безопасности

Позиции России и Китая в сфере глобальной безопасности совпадают, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T10:45

2023-02-21T10:45

2023-02-21T10:45

в мире

китай

россия

константин косачев

совет федерации рф

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Позиции России и Китая в сфере глобальной безопасности совпадают, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Наши китайские партнеры опубликовали концепцию своего видения глобальной безопасности. По большому счету это почти точное совпадение с концепцией, изложенной президентом Владимиром Путиным в Мюнхене в 2007 году. Если бы тогда, шестнадцать лет назад, к предложениям российского президента прислушались адепты однополярного мира, мир давно бы уже стал многополярным. А значит - стабильным и безопасным", - написал сенатор в своем Telegram-канале. По словам Косачева, в понимании всех рисков и опасностей однополярного мира "мы с китайскими коллегами абсолютно едины". "И это самое главное", - уверен он. Китай во вторник представил текст инициативы в области глобальной безопасности, в которой обозначил 20 приоритетных направлений для международного сотрудничества, его распространили СМИ КНР. В конце апреля 2022 года председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на открытии Боаоского азиатского форума, выдвинул инициативу в области глобальной безопасности. Она предусматривает необходимость придерживаться концепции общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, руководствоваться принципами уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, невмешательства во внутренние дела других государств, уважения права на самостоятельный выбор пути развития и социального строя.

https://ria.ru/20230221/zapad-1853279006.html

https://ria.ru/20230220/kitay-1853213127.html

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, россия, константин косачев, совет федерации рф