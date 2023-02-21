Косачев отметил схожесть позиций России и Китая по глобальной безопасности
Косачев: Россия и Китай едины в понимании всех рисков и опасностей однополярного мира
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Позиции России и Китая в сфере глобальной безопасности совпадают, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Наши китайские партнеры опубликовали концепцию своего видения глобальной безопасности. По большому счету это почти точное совпадение с концепцией, изложенной президентом Владимиром Путиным в Мюнхене в 2007 году. Если бы тогда, шестнадцать лет назад, к предложениям российского президента прислушались адепты однополярного мира, мир давно бы уже стал многополярным. А значит - стабильным и безопасным", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
По словам Косачева, в понимании всех рисков и опасностей однополярного мира "мы с китайскими коллегами абсолютно едины". "И это самое главное", - уверен он.
Китай во вторник представил текст инициативы в области глобальной безопасности, в которой обозначил 20 приоритетных направлений для международного сотрудничества, его распространили СМИ КНР.
В конце апреля 2022 года председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на открытии Боаоского азиатского форума, выдвинул инициативу в области глобальной безопасности. Она предусматривает необходимость придерживаться концепции общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, руководствоваться принципами уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, невмешательства во внутренние дела других государств, уважения права на самостоятельный выбор пути развития и социального строя.