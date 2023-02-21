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Косачев отметил схожесть позиций России и Китая по глобальной безопасности - РИА Новости, 21.02.2023
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Косачев отметил схожесть позиций России и Китая по глобальной безопасности
Косачев отметил схожесть позиций России и Китая по глобальной безопасности - РИА Новости, 21.02.2023
Косачев отметил схожесть позиций России и Китая по глобальной безопасности
Позиции России и Китая в сфере глобальной безопасности совпадают, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T10:45
2023-02-21T10:45
в мире
китай
россия
константин косачев
совет федерации рф
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Позиции России и Китая в сфере глобальной безопасности совпадают, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Наши китайские партнеры опубликовали концепцию своего видения глобальной безопасности. По большому счету это почти точное совпадение с концепцией, изложенной президентом Владимиром Путиным в Мюнхене в 2007 году. Если бы тогда, шестнадцать лет назад, к предложениям российского президента прислушались адепты однополярного мира, мир давно бы уже стал многополярным. А значит - стабильным и безопасным", - написал сенатор в своем Telegram-канале. По словам Косачева, в понимании всех рисков и опасностей однополярного мира "мы с китайскими коллегами абсолютно едины". "И это самое главное", - уверен он. Китай во вторник представил текст инициативы в области глобальной безопасности, в которой обозначил 20 приоритетных направлений для международного сотрудничества, его распространили СМИ КНР. В конце апреля 2022 года председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на открытии Боаоского азиатского форума, выдвинул инициативу в области глобальной безопасности. Она предусматривает необходимость придерживаться концепции общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, руководствоваться принципами уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, невмешательства во внутренние дела других государств, уважения права на самостоятельный выбор пути развития и социального строя.
https://ria.ru/20230221/zapad-1853279006.html
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в мире, китай, россия, константин косачев, совет федерации рф
В мире, Китай, Россия, Константин Косачев, Совет Федерации РФ
10:45 21.02.2023
 
Косачев отметил схожесть позиций России и Китая по глобальной безопасности

Косачев: Россия и Китай едины в понимании всех рисков и опасностей однополярного мира

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Позиции России и Китая в сфере глобальной безопасности совпадают, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Наши китайские партнеры опубликовали концепцию своего видения глобальной безопасности. По большому счету это почти точное совпадение с концепцией, изложенной президентом Владимиром Путиным в Мюнхене в 2007 году. Если бы тогда, шестнадцать лет назад, к предложениям российского президента прислушались адепты однополярного мира, мир давно бы уже стал многополярным. А значит - стабильным и безопасным", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
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По словам Косачева, в понимании всех рисков и опасностей однополярного мира "мы с китайскими коллегами абсолютно едины". "И это самое главное", - уверен он.
Китай во вторник представил текст инициативы в области глобальной безопасности, в которой обозначил 20 приоритетных направлений для международного сотрудничества, его распространили СМИ КНР.
В конце апреля 2022 года председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на открытии Боаоского азиатского форума, выдвинул инициативу в области глобальной безопасности. Она предусматривает необходимость придерживаться концепции общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, руководствоваться принципами уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, невмешательства во внутренние дела других государств, уважения права на самостоятельный выбор пути развития и социального строя.
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