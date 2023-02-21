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Минобороны России рассказало о нарушении режима прекращения огня в Карабахе - РИА Новости, 21.02.2023
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Минобороны России рассказало о нарушении режима прекращения огня в Карабахе
Минобороны России рассказало о нарушении режима прекращения огня в Карабахе - РИА Новости, 21.02.2023
Минобороны России рассказало о нарушении режима прекращения огня в Карабахе
Нарушение режима прекращения огня со стороны Азербайджана зафиксировано в Нагорном Карабахе в Мардакертском районе в зоне ответственности миротворцев,... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T21:47
2023-02-21T21:47
в мире
россия
азербайджан
нагорный карабах
армения
ситуация на армяно-азербайджанской границе
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Нарушение режима прекращения огня со стороны Азербайджана зафиксировано в Нагорном Карабахе в Мардакертском районе в зоне ответственности миротворцев, пострадавших нет, говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев. Уточняется, что командование российского миротворческого контингента вместе с представителями азербайджанской и армянской сторон проводит разбирательство. Также продолжается переговорный процесс по возобновлению беспрепятственного движения транспорта по дороге Степанакерт - Горис. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20230208/karabakh-1850445250.html
россия
азербайджан
нагорный карабах
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в мире, россия, азербайджан, нагорный карабах, армения, ситуация на армяно-азербайджанской границе, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Россия, Азербайджан, Нагорный Карабах, Армения, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
21:47 21.02.2023
 
Минобороны России рассказало о нарушении режима прекращения огня в Карабахе

В Карабахе в зоне ответственности России зафиксировали нарушение режима прекращения огня

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкРоссийский миротворец
Российский миротворец - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Российский миротворец. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Нарушение режима прекращения огня со стороны Азербайджана зафиксировано в Нагорном Карабахе в Мардакертском районе в зоне ответственности миротворцев, пострадавших нет, говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев.
"Зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе. Пострадавших нет", - указывается в сообщении.
Уточняется, что командование российского миротворческого контингента вместе с представителями азербайджанской и армянской сторон проводит разбирательство. Также продолжается переговорный процесс по возобновлению беспрепятственного движения транспорта по дороге Степанакерт - Горис.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
8 февраля, 03:46
В МИД России усомнились в реалистичности отправки миротворцев ООН в Карабах
 
В миреРоссияАзербайджанНагорный КарабахАрменияСитуация на армяно-азербайджанской границеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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