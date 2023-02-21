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Блокадники из Эстонии рассказали о проблемах прохождения границы с Россией - РИА Новости, 21.02.2023
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Блокадники из Эстонии рассказали о проблемах прохождения границы с Россией
Блокадники из Эстонии рассказали о проблемах прохождения границы с Россией - РИА Новости, 21.02.2023
Блокадники из Эстонии рассказали о проблемах прохождения границы с Россией
Живущим в Эстонии блокадникам, которые приезжали в Санкт-Петербург в дни празднования 79-летия снятия блокады Ленинграда, пришлось убирать из памятных альбомов... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T14:28
2023-02-21T14:28
в мире
эстония
санкт-петербург
ленинград
сергей марков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Живущим в Эстонии блокадникам, которые приезжали в Санкт-Петербург в дни празднования 79-летия снятия блокады Ленинграда, пришлось убирать из памятных альбомов фото президента России Владимира Путина, чтобы избежать неприятностей на эстонской границе, сообщил первый заместитель председателя городского комитета по внешним связям Сергей Марков. "Двадцать седьмого января мы проводили традиционную встречу блокадников, проживающих за рубежом… К нам приехало порядка 40 человек, и около 6 человек смогли добраться из Эстонии. Мы им на память, в том числе, вручили фотоальбомы об их пребывании в нашем городе, на первой странице которых была фотография того, как Владимир Владимирович Путин возлагает цветы на Пискаревском кладбище", - рассказал он журналистам. "Наши ветераны сказали: нам очень хочется сохранить эти альбомы, но мы вынуждены вырезать эту первую страницу, потому что иначе у нас на границе ее отберут, как отбирают георгиевские ленточки, блокадные ленточки… Вот это отношение к нашим ветеранам (в Эстонии)", - добавил Марков. Он отметил, что власти Петербурга "очень внимательно" следят за ситуацией, связанной с отношением к русскоязычному населению в Эстонии и других прибалтийских государствах. "Мы мониторим эту ситуацию постоянно и по возможности оказываем содействие нашим соотечественникам, которые попадают в трудную ситуацию. Здесь мы вместе с министерством иностранных дел, федеральными органами власти готовы оказать всестороннюю поддержку россиянам, которые попадают в сложную ситуацию", - заключил чиновник.
https://ria.ru/20230215/vydvorenie-1852288379.html
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в мире, эстония, санкт-петербург, ленинград, сергей марков, владимир путин
В мире, Эстония, Санкт-Петербург, Ленинград, Сергей Марков, Владимир Путин
14:28 21.02.2023
 
Блокадники из Эстонии рассказали о проблемах прохождения границы с Россией

Блокадники из Эстонии убирали фото Путина из памятных альбомов, чтобы не отняли на границе

© РИА Новости / Сергей Степанов / Перейти в медиабанкПешеходный пункт пропуска "Нарва-2" на эстонско-российской границе
Пешеходный пункт пропуска Нарва-2 на эстонско-российской границе - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Сергей Степанов
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Пешеходный пункт пропуска "Нарва-2" на эстонско-российской границе. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Живущим в Эстонии блокадникам, которые приезжали в Санкт-Петербург в дни празднования 79-летия снятия блокады Ленинграда, пришлось убирать из памятных альбомов фото президента России Владимира Путина, чтобы избежать неприятностей на эстонской границе, сообщил первый заместитель председателя городского комитета по внешним связям Сергей Марков.
"Двадцать седьмого января мы проводили традиционную встречу блокадников, проживающих за рубежом… К нам приехало порядка 40 человек, и около 6 человек смогли добраться из Эстонии. Мы им на память, в том числе, вручили фотоальбомы об их пребывании в нашем городе, на первой странице которых была фотография того, как Владимир Владимирович Путин возлагает цветы на Пискаревском кладбище", - рассказал он журналистам.
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"Наши ветераны сказали: нам очень хочется сохранить эти альбомы, но мы вынуждены вырезать эту первую страницу, потому что иначе у нас на границе ее отберут, как отбирают георгиевские ленточки, блокадные ленточки… Вот это отношение к нашим ветеранам (в Эстонии)", - добавил Марков.
Он отметил, что власти Петербурга "очень внимательно" следят за ситуацией, связанной с отношением к русскоязычному населению в Эстонии и других прибалтийских государствах.
"Мы мониторим эту ситуацию постоянно и по возможности оказываем содействие нашим соотечественникам, которые попадают в трудную ситуацию. Здесь мы вместе с министерством иностранных дел, федеральными органами власти готовы оказать всестороннюю поддержку россиянам, которые попадают в сложную ситуацию", - заключил чиновник.
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