https://ria.ru/20230221/ege-1853563508.html

В Госдуме призвали отказаться от ЕГЭ

В Госдуме призвали отказаться от ЕГЭ - РИА Новости, 21.02.2023

В Госдуме призвали отказаться от ЕГЭ

Депутат Госдумы Султан Хамзаев ("Единая Россия") заявил, что на фоне возвращения к традиционному для России сроку обучения в вузах необходимо также отказаться и РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T22:11

2023-02-21T22:11

2023-02-21T22:11

общество

султан хамзаев

владимир путин

госдума рф

совет федерации рф

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев ("Единая Россия") заявил, что на фоне возвращения к традиционному для России сроку обучения в вузах необходимо также отказаться и от ЕГЭ. Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию во вторник заявил, надо вернуться к традиционному для РФ сроку обучения в вузах от 4 до 6 лет, такой переход должен быть плавным и продуманным. "Выступаю за отмену единого государственного экзамена - самого навязанного теста, который оболванивает подготовку наших детей к обучению в высших учебных заведениях", - заявил депутат РИА Новости. Заместитель председателя комитета по науке, образованию и культуре в Совете Федерации Наталия Косихина заявила о том, что отмена или резкий пересмотр Единого государственного экзамена не должен проходить одномоментно. "Прозвучало послание главы государства. Были озвучены важнейшие вопросы, в том числе и в области вопросов возврата к традиционной системе обучения. Действительно, к системе Единого государственного экзамена накопилось не мало вопросов, однако считаю, что быстрыми и реакционными шагами, как и в сфере изменения сроков обучения в университетах, не должно. С моей точки зрения, необходимо инициировать общественное и экспертное обсуждение, просчитать все риски, взвесить положительные и отрицательные стороны данного решения, а потом уже принимать решение", - сообщила Косихина.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о возвращении к традиционной для России системе высшего образования Президент заявил, что надо вернуться к традиционному для РФ сроку обучения в вузах от 4 до 6 лет. Он также добавил, что переход на новую систему обучения в вузах должен быть плавным. 2023-02-21T22:11 true PT2M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, султан хамзаев, владимир путин, госдума рф, совет федерации рф, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, единый государственный экзамен (егэ)