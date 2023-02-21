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В Госдуме призвали отказаться от ЕГЭ
В Госдуме призвали отказаться от ЕГЭ - РИА Новости, 21.02.2023
В Госдуме призвали отказаться от ЕГЭ
Депутат Госдумы Султан Хамзаев ("Единая Россия") заявил, что на фоне возвращения к традиционному для России сроку обучения в вузах необходимо также отказаться и РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T22:11
2023-02-21T22:11
2023-02-21T22:11
общество
султан хамзаев
владимир путин
госдума рф
совет федерации рф
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев ("Единая Россия") заявил, что на фоне возвращения к традиционному для России сроку обучения в вузах необходимо также отказаться и от ЕГЭ. Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию во вторник заявил, надо вернуться к традиционному для РФ сроку обучения в вузах от 4 до 6 лет, такой переход должен быть плавным и продуманным. "Выступаю за отмену единого государственного экзамена - самого навязанного теста, который оболванивает подготовку наших детей к обучению в высших учебных заведениях", - заявил депутат РИА Новости. Заместитель председателя комитета по науке, образованию и культуре в Совете Федерации Наталия Косихина заявила о том, что отмена или резкий пересмотр Единого государственного экзамена не должен проходить одномоментно. "Прозвучало послание главы государства. Были озвучены важнейшие вопросы, в том числе и в области вопросов возврата к традиционной системе обучения. Действительно, к системе Единого государственного экзамена накопилось не мало вопросов, однако считаю, что быстрыми и реакционными шагами, как и в сфере изменения сроков обучения в университетах, не должно. С моей точки зрения, необходимо инициировать общественное и экспертное обсуждение, просчитать все риски, взвесить положительные и отрицательные стороны данного решения, а потом уже принимать решение", - сообщила Косихина.
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Путин о возвращении к традиционной для России системе высшего образования
Президент заявил, что надо вернуться к традиционному для РФ сроку обучения в вузах от 4 до 6 лет. Он также добавил, что переход на новую систему обучения в вузах должен быть плавным.
2023-02-21T22:11
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PT2M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, султан хамзаев, владимир путин, госдума рф, совет федерации рф, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Султан Хамзаев, Владимир Путин, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
В Госдуме призвали отказаться от ЕГЭ
Депутат Хамзаев призвал отменить ЕГЭ на фоне возвращения к традиционному обучению в вузах