https://ria.ru/20230221/chaulin-1853467606.html

Координатор "Бессмертного полка" в Эстонии рассказал о высылке из страны

Координатор "Бессмертного полка" в Эстонии рассказал о высылке из страны - РИА Новости, 21.02.2023

Координатор "Бессмертного полка" в Эстонии рассказал о высылке из страны

Общественный деятель, один из координаторов движения "Бессмертный полк" в Эстонии Сергей Чаулин, который жил в этой стране без гражданства Эстонии на основании... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T15:40

2023-02-21T15:40

2023-02-21T15:40

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Общественный деятель, один из координаторов движения "Бессмертный полк" в Эстонии Сергей Чаулин, который жил в этой стране без гражданства Эстонии на основании паспорта иностранца, рассказал о своей депортации и приеме российской стороной. "Меня обманом заманили в полицейский участок – позвонили и сказали: приезжайте, пожалуйста, заберите портреты "Бессмертного полка" (изъятые при обысках около года назад – ред.)… Я с радостью поехал… там меня задержали, обыскали… и сказали: вы будете депортированы", - сообщил Чаулин журналистам. По словам Чаулина, полицейские сообщили ему о депортации в Россию, и он подписал соответствующие документы, несмотря на отсутствие российского гражданства. При этом эстонские правоохранители дали ему понять, что причиной высылки в РФ служит, в частности, участие в акции 22 февраля 2022 года, когда Чаулин вместе с соратником вышел на улицу с плакатом в поддержку позиции РФ в отношении Донбасса. Российская сторона приняла Чаулина вечером 14 февраля. Не будучи гражданином Эстонии, он имеет право находиться на территории РФ 90 дней. Сейчас Чаулин находится в Санкт-Петербурге, городские власти помогли ему с размещением. Он заверил, что власти Петербурга и впредь будут содействовать как гражданам России, так и лицам без российского гражданства, которых выдворяют за пределы прибалтийских государств. При этом урегулирование их правового статуса остается прерогативой федеральных органов власти.

https://ria.ru/20230221/estoniya-1853444738.html

https://ria.ru/20230215/vydvorenie-1852288379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, эстония, санкт-петербург, сергей марков