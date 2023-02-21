https://ria.ru/20230221/chaulin-1853467606.html
Координатор "Бессмертного полка" в Эстонии рассказал о высылке из страны
Координатор "Бессмертного полка" в Эстонии рассказал о высылке из страны - РИА Новости, 21.02.2023
Координатор "Бессмертного полка" в Эстонии рассказал о высылке из страны
Общественный деятель, один из координаторов движения "Бессмертный полк" в Эстонии Сергей Чаулин, который жил в этой стране без гражданства Эстонии на основании... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T15:40
2023-02-21T15:40
2023-02-21T15:40
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Общественный деятель, один из координаторов движения "Бессмертный полк" в Эстонии Сергей Чаулин, который жил в этой стране без гражданства Эстонии на основании паспорта иностранца, рассказал о своей депортации и приеме российской стороной. "Меня обманом заманили в полицейский участок – позвонили и сказали: приезжайте, пожалуйста, заберите портреты "Бессмертного полка" (изъятые при обысках около года назад – ред.)… Я с радостью поехал… там меня задержали, обыскали… и сказали: вы будете депортированы", - сообщил Чаулин журналистам. По словам Чаулина, полицейские сообщили ему о депортации в Россию, и он подписал соответствующие документы, несмотря на отсутствие российского гражданства. При этом эстонские правоохранители дали ему понять, что причиной высылки в РФ служит, в частности, участие в акции 22 февраля 2022 года, когда Чаулин вместе с соратником вышел на улицу с плакатом в поддержку позиции РФ в отношении Донбасса. Российская сторона приняла Чаулина вечером 14 февраля. Не будучи гражданином Эстонии, он имеет право находиться на территории РФ 90 дней. Сейчас Чаулин находится в Санкт-Петербурге, городские власти помогли ему с размещением. Он заверил, что власти Петербурга и впредь будут содействовать как гражданам России, так и лицам без российского гражданства, которых выдворяют за пределы прибалтийских государств. При этом урегулирование их правового статуса остается прерогативой федеральных органов власти.
https://ria.ru/20230221/estoniya-1853444738.html
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в мире, россия, эстония, санкт-петербург, сергей марков
В мире, Россия, Эстония, Санкт-Петербург, Сергей Марков
Координатор "Бессмертного полка" в Эстонии рассказал о высылке из страны
Координатор "Бессмертного полка" в Эстонии Чаулин рассказал, как его обманули полицейские
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Общественный деятель, один из координаторов движения "Бессмертный полк" в Эстонии Сергей Чаулин, который жил в этой стране без гражданства Эстонии на основании паспорта иностранца, рассказал о своей депортации и приеме российской стороной.
"Меня обманом заманили в полицейский участок – позвонили и сказали: приезжайте, пожалуйста, заберите портреты "Бессмертного полка" (изъятые при обысках около года назад – ред.)… Я с радостью поехал… там меня задержали, обыскали… и сказали: вы будете депортированы", - сообщил Чаулин журналистам.
По словам Чаулина, полицейские сообщили ему о депортации в Россию
, и он подписал соответствующие документы, несмотря на отсутствие российского гражданства. При этом эстонские правоохранители дали ему понять, что причиной высылки в РФ служит, в частности, участие в акции 22 февраля 2022 года, когда Чаулин вместе с соратником вышел на улицу с плакатом в поддержку позиции РФ в отношении Донбасса
.
Российская сторона приняла Чаулина вечером 14 февраля. Не будучи гражданином Эстонии, он имеет право находиться на территории РФ 90 дней.
"Когда пересек границу, удалось позвонить жене, (чтобы) предупредить… Уже на российской стороне созвонился с друзьями, которых ранее депортировали", - добавил общественник.
Сейчас Чаулин находится в Санкт-Петербурге
, городские власти помогли ему с размещением.
"Я вижу нашу задачу как оперативное реагирование (на подобные ситуации – ред.). Человеку же нужно где-то жить", - отметил первый заместитель председателя городского комитета по внешним связям Сергей Марков.
Он заверил, что власти Петербурга и впредь будут содействовать как гражданам России, так и лицам без российского гражданства, которых выдворяют за пределы прибалтийских государств. При этом урегулирование их правового статуса остается прерогативой федеральных органов власти.