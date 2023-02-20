Эксперт рассказал о последствиях выбросов метана на "Северных потоках"
Эксперт Калмыков сравнил последствия взрывов "Северных потоков" с выбросами от автомобилей
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Выбросы метана от взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" сравнимы с выбросами от эксплуатации 10 миллионов автомобилей в течение 20 лет, заявил вице-президент Российской академии наук (РАН) Степан Калмыков в ходе выступления на экспертном совете комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.
Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе - это "очевидный теракт".
"Это примерно 0,4 миллиона тонн, прежде всего, метана, в течение 5-6 дней. Если сравнивать, то это примерно соответствует по парниковому эффекту использованию 10 миллионов машин в течение 20 лет... Это примерно две трети годового потребления и эмиссии... газа Данией. Это примерно 1,5% всего того, что производят США в плане эмиссии. И это примерно 7% от всех выбросов метана естественных, не считая Арктики", - сказал Калмыков, выступая на заседании "Диверсия на "Северных потоках" как демонстрация политики двойных стандартов".
Говоря об экологических последствиях, эксперт выделил три аспекта. Первое - это сами выбросы. Второе - это влияние на "локальную биоту", то есть животных и растения, которые находятся в районе взрывов. Третий аспект, по словам Калмыкова, это опасность региона, где проложены трубопроводы.
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"Это достаточно опасный регион в плане старых захоронений, в том числе, химического оружия. И любые вещи, связанные со взрывами, дестабилизацией недр, морского дна, это... может привести к очень серьезным последствиям - нарушениям целостности тех затопленных объектов: это и мины старые, и, в том числе, отравляющие боевые вещества, которые еще с незапамятных времен там есть... Слава богу, что это не произошло в этот раз, но... нельзя потенциально эту угрозу исключать", - добавил Калмыков.
Американский журналист Сеймур Херш, специализирующийся на проведении журналистских расследований, 8 февраля в своей статье со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений "Балтопс" водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами национальной безопасности.
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