https://ria.ru/20230220/merkel-1853173423.html

Меркель заявила, что Минские соглашения дали Украине время

Меркель заявила, что Минские соглашения дали Украине время - РИА Новости, 20.02.2023

Меркель заявила, что Минские соглашения дали Украине время

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в разговоре с российскими пранкерами, представившимися бывшим украинским лидером Петром Порошенко, заявила, что Минские... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T14:55

2023-02-20T14:55

2023-02-20T14:55

специальная военная операция на украине

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петр порошенко

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в разговоре с российскими пранкерами, представившимися бывшим украинским лидером Петром Порошенко, заявила, что Минские соглашения предоставили Киеву больше времени и теперь он "может не только дать ответ, но и получить необходимую поддержку от Запада". При этом экс-канцлер отметила, что тогда, в 2014 году, "чтобы не допустить еще худших вещей, все подписали это соглашение". Ранее Владимир Зеленский в интервью Spiegel признался, что сам заявлял Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону о "невыполнимости" минских соглашений и что он не планировал их выполнять. Перед этим Меркель (занимала пост канцлера Германии с 2005 по 2021 год) сказала, что "минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время", чтобы стать сильнее. В свою очередь Олланд, занимавший пост президента Франции с 2012 по 2017 год, согласился в этом с Меркель. Оба участвовали в саммите "нормандской четверки", на которых был согласован комплекс мер по выполнению минских соглашений. Экс-премьер Британии Борис Джонсон во время визита в Киев в конце января заявил, что нормандский формат переговоров по Украине был "дипломатической имитацией". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Меркель о том, что минские соглашения были подписаны с целью дать киевскому режиму время, чтобы "стать сильнее", заявил, что верит в искренность и мудрость Владимира Путина, говорившего, что Киев тянет время и не хочет их исполнять. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, подписанты минских договоренностей - бывший президент Украины Петр Порошенко, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд - откровенно признались в том, что эти соглашения нужны были для того, чтобы готовить войну против России. Комплекс мер по выполнению данных соглашений (Минск-2) был подписан 12 февраля 2015 года в Минске. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения, в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные Республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять минские соглашения, ждать уже было нельзя. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230217/zakharova-1852558419.html

https://ria.ru/20230220/merkel-1853158317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, россия, ангела меркель, петр порошенко, донбасс, германия, минские соглашения, владимир краснов (пранкер вован), владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус)