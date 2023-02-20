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Сеул ввел санкции против содействующих ракетной программе КНДР - РИА Новости, 20.02.2023
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Сеул ввел санкции против содействующих ракетной программе КНДР
Сеул ввел санкции против содействующих ракетной программе КНДР - РИА Новости, 20.02.2023
Сеул ввел санкции против содействующих ракетной программе КНДР
Южная Корея ввела дополнительные санкции против четырех лиц и пяти учреждений, содействующих ракетной программе КНДР и ее уклонению от санкций, в том числе в... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T05:40
2023-02-20T05:40
в мире
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сша
сеул
ли сон у
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СЕУЛ, 20 фев – РИА Новости. Южная Корея ввела дополнительные санкции против четырех лиц и пяти учреждений, содействующих ракетной программе КНДР и ее уклонению от санкций, в том числе в отношении одного уроженца РФ, а сейчас гражданина Южно-Африканской Республики (ЮАР), сообщил в понедельник МИД Республики Корея. Ранее сообщалось, что 18 февраля КНДР провела внезапный тренировочный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-15", а в понедельник произвела выстрел двух снарядов сверхкрупной реактивной системы залпового огня (РСЗО). "Эти санкционные меры вводятся в течение кратчайшего периода времени после провокации Северной Кореи", - говорится в заявлении МИД. По данным МИД, санкции введены против Ли Сон У, Ким Су Иля, Ли Сока, и Амченцева Владлена. Также под санкции попали пять учреждений: судоходная компания "Сонвон", торгово-судоходная компания "Тонхын", ранее уже санкционированная США торговая комания "Тэчжин" и две сингапурские компании - Transatlantic Partners и Velmur Management. В частности, Амченцев, уроженец Климовска, а сейчас гражданин ЮАР, попал под санкции США еще в 2018 году за связь с компанией, которая якобы поставляла дизельное топливо и мазут для КНДР. По данным южнокорейского МИД он также связан с Transatlantic Partners и Velmur Management. Что касается остальных лиц, попавших под санкции, Ли Сон У был сотрудником северокорейской торгового представительства в Монголии и связан с экспортом в КНДР оружия, предметов роскоши. Ким Су Иль, представляя во Вьетнаме отдел военной промышленности партии Северной Кореи, связан с экспортом северокорейских полезных ископаемых и другого. Ли Сок связан с перевозками в КНДР электронных составляющих от лица отдела ракетной промышленности партии КНДР, а также является главой представительства северокорейской Air Koryo в Даньдуне в Китае. В то же время попавшие под санкции компании из сферы морских перевозок связаны с уклонением КНДР от санкций ядерными и ракетными разработками Северной Кореи, торговлей углем КНДР, экспортом в КНДР нефти.
https://ria.ru/20221219/kndr-1839632687.html
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в мире, юар, сша, сеул, ли сон у
В мире, ЮАР, США, Сеул, Ли Сон У
05:40 20.02.2023
 
Сеул ввел санкции против содействующих ракетной программе КНДР

МИД Южной Кореи сообщил о введении санкций против содействующих ракетной программе КНДР

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в медиабанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Мария Плотникова
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СЕУЛ, 20 фев – РИА Новости. Южная Корея ввела дополнительные санкции против четырех лиц и пяти учреждений, содействующих ракетной программе КНДР и ее уклонению от санкций, в том числе в отношении одного уроженца РФ, а сейчас гражданина Южно-Африканской Республики (ЮАР), сообщил в понедельник МИД Республики Корея.
Ранее сообщалось, что 18 февраля КНДР провела внезапный тренировочный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-15", а в понедельник произвела выстрел двух снарядов сверхкрупной реактивной системы залпового огня (РСЗО).
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"Эти санкционные меры вводятся в течение кратчайшего периода времени после провокации Северной Кореи", - говорится в заявлении МИД.
По данным МИД, санкции введены против Ли Сон У, Ким Су Иля, Ли Сока, и Амченцева Владлена.
Также под санкции попали пять учреждений: судоходная компания "Сонвон", торгово-судоходная компания "Тонхын", ранее уже санкционированная США торговая комания "Тэчжин" и две сингапурские компании - Transatlantic Partners и Velmur Management.
В частности, Амченцев, уроженец Климовска, а сейчас гражданин ЮАР, попал под санкции США еще в 2018 году за связь с компанией, которая якобы поставляла дизельное топливо и мазут для КНДР. По данным южнокорейского МИД он также связан с Transatlantic Partners и Velmur Management.
Что касается остальных лиц, попавших под санкции, Ли Сон У был сотрудником северокорейской торгового представительства в Монголии и связан с экспортом в КНДР оружия, предметов роскоши. Ким Су Иль, представляя во Вьетнаме отдел военной промышленности партии Северной Кореи, связан с экспортом северокорейских полезных ископаемых и другого. Ли Сок связан с перевозками в КНДР электронных составляющих от лица отдела ракетной промышленности партии КНДР, а также является главой представительства северокорейской Air Koryo в Даньдуне в Китае.
В то же время попавшие под санкции компании из сферы морских перевозок связаны с уклонением КНДР от санкций ядерными и ракетными разработками Северной Кореи, торговлей углем КНДР, экспортом в КНДР нефти.
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В миреЮАРСШАСеулЛи Сон У
 
 
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