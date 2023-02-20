https://ria.ru/20230220/kndr-1853045471.html

КНДР подтвердила пуск двух снарядов РСЗО в сторону Японского моря

КНДР подтвердила пуск двух снарядов РСЗО в сторону Японского моря - РИА Новости, 20.02.2023

КНДР подтвердила пуск двух снарядов РСЗО в сторону Японского моря

КНДР подтвердила пуск двух снарядов 600-миллиметровой реактивной системы залпового огня (РСЗО) в сторону Японского моря, они пролетели 395 и 337 километров... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T04:45

2023-02-20T04:45

2023-02-20T04:45

южная корея

сша

японское море

в мире

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f-15se

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СЕУЛ, 20 фев – РИА Новости. КНДР подтвердила пуск двух снарядов 600-миллиметровой реактивной системы залпового огня (РСЗО) в сторону Японского моря, они пролетели 395 и 337 километров соответственно, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Сообщается, что учения подразделения реактивных систем залпового огня при частях дальнобойной артиллерии западного фронта КНДР прошли в понедельник в 7.00 (01.00 мск) в ответ на учения ВВС Южной Кореи и США в воскресенье. Южная Корея и США 19 февраля провели совместные учения авиации с участием американских самолетов F-16 и тяжелого бомбардировщика B1-B, а также истребителей южнокорейских ВВС F-35A и F-15K. В Сеуле тогда заявили, что учения проводятся в ответ на пуск КНДР в субботу межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-15". По данным КНДР, в учениях Юга были задействованы 10 самолетов. "США и южнокорейские марионетки только в нынешнем году уже неоднократно проводили объединенные воздушные учения, повышая интенсивность военной напряженности", - отмечается в сообщении ЦТАК. Учения ВВС Южной Кореи и США в воскресенье стали уже третьими такого рода в этом году. Ранее они проводились 1 и 3 февраля. Как говорится в сообщении ЦТАК, снаряды РСЗО 600-миллиметрового калибра были пущены в сторону Японского моря в условные цели на расстояния 395 и 337 километров. Другие подразделения также провели подготовку, но без практической стрельбы.

https://ria.ru/20230219/kndr-1852924070.html

https://ria.ru/20230130/kndr-1848295197.html

южная корея

сша

японское море

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южная корея, сша, японское море, в мире, f-16, f-15se