https://ria.ru/20230220/kiev-1853174822.html

Имя Байдена увековечили на "Аллее смелости" в Киеве

Имя Байдена увековечили на "Аллее смелости" в Киеве - РИА Новости, 20.02.2023

Имя Байдена увековечили на "Аллее смелости" в Киеве

Имя президента США Джо Байдена увековечили на "Аллее смелости" в Киеве, сообщило украинское издание УНИАН. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T14:58

2023-02-20T14:58

2023-02-20T15:09

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Имя президента США Джо Байдена увековечили на "Аллее смелости" в Киеве, сообщило украинское издание УНИАН. "В Киеве на Аллее смелости установили табличку с именем Джо Байдена. На ней отображена дата первого звонка на Украину 24 февраля и дата сегодняшнего визита президента США в Киев", - написало издание. Также фото таблички с именем Байдена опубликовал в Twitter и глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, подписав его "Смелость". Байден в понедельник прибыл с необъявленным визитом в Киев. Владимир Зеленский назвал его визит важным проявлением поддержки украинцев. Как передает агентство Рейтер, президент США во время визита заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором будет объявлено во вторник. Ранее на "Аллее смелости" была открыта табличка с именем бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона. Впоследствии там же открыли таблички, посвященные президенту Латвии Эгилсу Левитсу, премьеру Польши Матеушу Моравецкому, бывшему вице-премьеру Ярославу Качиньскому, премьер-министру Чехии Петру Фиале и бывшему председателю правительства Словении Янезу Янше.

https://ria.ru/20230220/tanki-1853172722.html

https://ria.ru/20230220/ukraina-1853166987.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, сша, украина, владимир зеленский, джо байден, андрей ермак