Рейтинг@Mail.ru
Имя Байдена увековечили на "Аллее смелости" в Киеве - РИА Новости, 20.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230220/kiev-1853174822.html
Имя Байдена увековечили на "Аллее смелости" в Киеве
Имя Байдена увековечили на "Аллее смелости" в Киеве - РИА Новости, 20.02.2023
Имя Байдена увековечили на "Аллее смелости" в Киеве
Имя президента США Джо Байдена увековечили на "Аллее смелости" в Киеве, сообщило украинское издание УНИАН. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T14:58
2023-02-20T15:09
в мире
киев
сша
украина
владимир зеленский
джо байден
андрей ермак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853176456_0:94:1280:814_1920x0_80_0_0_fdcc133cd12001d9239bc06b8eeb3e6f.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Имя президента США Джо Байдена увековечили на "Аллее смелости" в Киеве, сообщило украинское издание УНИАН. "В Киеве на Аллее смелости установили табличку с именем Джо Байдена. На ней отображена дата первого звонка на Украину 24 февраля и дата сегодняшнего визита президента США в Киев", - написало издание. Также фото таблички с именем Байдена опубликовал в Twitter и глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, подписав его "Смелость". Байден в понедельник прибыл с необъявленным визитом в Киев. Владимир Зеленский назвал его визит важным проявлением поддержки украинцев. Как передает агентство Рейтер, президент США во время визита заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором будет объявлено во вторник. Ранее на "Аллее смелости" была открыта табличка с именем бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона. Впоследствии там же открыли таблички, посвященные президенту Латвии Эгилсу Левитсу, премьеру Польши Матеушу Моравецкому, бывшему вице-премьеру Ярославу Качиньскому, премьер-министру Чехии Петру Фиале и бывшему председателю правительства Словении Янезу Янше.
https://ria.ru/20230220/tanki-1853172722.html
https://ria.ru/20230220/ukraina-1853166987.html
киев
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853176456_126:0:1211:814_1920x0_80_0_0_79c8ca4d5acf03c330a4b2b3846260d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, сша, украина, владимир зеленский, джо байден, андрей ермак
В мире, Киев, США, Украина, Владимир Зеленский, Джо Байден, Андрей Ермак
14:58 20.02.2023 (обновлено: 15:09 20.02.2023)
 
Имя Байдена увековечили на "Аллее смелости" в Киеве

Имя президента США Джо Байдена увековечили на "Аллее смелости" в Киеве

© Факти ICTVТабличка с именем Джо Байдена на Аллее смелости в Киеве
Табличка с именем Джо Байдена на Аллее смелости в Киеве
© Факти ICTV
Табличка с именем Джо Байдена на Аллее смелости в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Имя президента США Джо Байдена увековечили на "Аллее смелости" в Киеве, сообщило украинское издание УНИАН.
"В Киеве на Аллее смелости установили табличку с именем Джо Байдена. На ней отображена дата первого звонка на Украину 24 февраля и дата сегодняшнего визита президента США в Киев", - написало издание.
Владимир Зеленский и Джо Байден в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 14:51Специальная военная операция на Украине
Байден пообещал передать Украине около 700 танков и тысячи бронемашин
Также фото таблички с именем Байдена опубликовал в Twitter и глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, подписав его "Смелость".
Байден в понедельник прибыл с необъявленным визитом в Киев. Владимир Зеленский назвал его визит важным проявлением поддержки украинцев. Как передает агентство Рейтер, президент США во время визита заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором будет объявлено во вторник.
Ранее на "Аллее смелости" была открыта табличка с именем бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона. Впоследствии там же открыли таблички, посвященные президенту Латвии Эгилсу Левитсу, премьеру Польши Матеушу Моравецкому, бывшему вице-премьеру Ярославу Качиньскому, премьер-министру Чехии Петру Фиале и бывшему председателю правительства Словении Янезу Янше.
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 14:34
Байден заявил, что Украину ждут тяжелые дни, недели и годы
 
В миреКиевСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДжо БайденАндрей Ермак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала