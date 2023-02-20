14:58 20.02.2023 (обновлено: 15:09 20.02.2023)
Имя Байдена увековечили на "Аллее смелости" в Киеве
Имя президента США Джо Байдена увековечили на "Аллее смелости" в Киеве
© Факти ICTVТабличка с именем Джо Байдена на Аллее смелости в Киеве
© Факти ICTV
Табличка с именем Джо Байдена на Аллее смелости в Киеве
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Имя президента США Джо Байдена увековечили на "Аллее смелости" в Киеве, сообщило украинское издание УНИАН.
"В Киеве на Аллее смелости установили табличку с именем Джо Байдена. На ней отображена дата первого звонка на Украину 24 февраля и дата сегодняшнего визита президента США в Киев", - написало издание.
Также фото таблички с именем Байдена опубликовал в Twitter и глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, подписав его "Смелость".
Байден в понедельник прибыл с необъявленным визитом в Киев. Владимир Зеленский назвал его визит важным проявлением поддержки украинцев. Как передает агентство Рейтер, президент США во время визита заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором будет объявлено во вторник.
Ранее на "Аллее смелости" была открыта табличка с именем бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона. Впоследствии там же открыли таблички, посвященные президенту Латвии Эгилсу Левитсу, премьеру Польши Матеушу Моравецкому, бывшему вице-премьеру Ярославу Качиньскому, премьер-министру Чехии Петру Фиале и бывшему председателю правительства Словении Янезу Янше.