https://ria.ru/20230220/kazakhstan-1853048474.html

В Казахстане выявили схему серого импорта российского зерна

В Казахстане выявили схему серого импорта российского зерна - РИА Новости, 20.02.2023

В Казахстане выявили схему серого импорта российского зерна

Агентство финансового мониторинга (АФМ) Казахстана выявило схему серого импорта зерна из России для дальнейшего экспорта по фиктивным документам, сообщила... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T06:50

2023-02-20T06:50

2023-02-20T11:13

казахстан

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павлодарская область

экономика

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АЛМА-АТА, 20 фев — РИА Новости. Агентство финансового мониторинга (АФМ) Казахстана выявило схему серого импорта зерна из России для дальнейшего экспорта по фиктивным документам, сообщила пресс-служба ведомства. Следствие установило, что одна из компаний в 2021-2022 годах экспортировала в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан российское зерно в объеме 8,3 тысячи тонн на сумму более 1 миллиарда тенге (2,2 миллиона долларов). "При этом с целью получения льготного экспортного тарифа компания использовала фиктивные счета-фактуры отечественных крестьянских хозяйств, якобы подтверждающие казахстанское происхождение зерна, что позволило уклониться от транзитного тарифа и причинить ущерб ТОО "КТЖ — Грузовые перевозки" (дочерняя структура национальной железнодорожной компании) в сумме почти 150 миллионов тенге (333 тысячи долларов)", — сообщается в пресс-релизе. Досудебное расследование продолжается.

https://ria.ru/20230123/zerno-1846765935.html

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казахстан, россия, павлодарская область, экономика