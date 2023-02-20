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В Казахстане выявили схему серого импорта российского зерна - РИА Новости, 20.02.2023
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В Казахстане выявили схему серого импорта российского зерна
В Казахстане выявили схему серого импорта российского зерна - РИА Новости, 20.02.2023
В Казахстане выявили схему серого импорта российского зерна
Агентство финансового мониторинга (АФМ) Казахстана выявило схему серого импорта зерна из России для дальнейшего экспорта по фиктивным документам, сообщила... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T06:50
2023-02-20T11:13
казахстан
россия
павлодарская область
экономика
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АЛМА-АТА, 20 фев — РИА Новости. Агентство финансового мониторинга (АФМ) Казахстана выявило схему серого импорта зерна из России для дальнейшего экспорта по фиктивным документам, сообщила пресс-служба ведомства. Следствие установило, что одна из компаний в 2021-2022 годах экспортировала в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан российское зерно в объеме 8,3 тысячи тонн на сумму более 1 миллиарда тенге (2,2 миллиона долларов). "При этом с целью получения льготного экспортного тарифа компания использовала фиктивные счета-фактуры отечественных крестьянских хозяйств, якобы подтверждающие казахстанское происхождение зерна, что позволило уклониться от транзитного тарифа и причинить ущерб ТОО "КТЖ — Грузовые перевозки" (дочерняя структура национальной железнодорожной компании) в сумме почти 150 миллионов тенге (333 тысячи долларов)", — сообщается в пресс-релизе. Досудебное расследование продолжается.
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казахстан, россия, павлодарская область, экономика
Казахстан, Россия, Павлодарская область, Экономика
06:50 20.02.2023 (обновлено: 11:13 20.02.2023)
 
В Казахстане выявили схему серого импорта российского зерна

АФМ Казахстана выявило схему серого импорта зерна из России для дальнейшего экспорта

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкУборка зерновых
Уборка зерновых - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Уборка зерновых. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 20 фев — РИА Новости. Агентство финансового мониторинга (АФМ) Казахстана выявило схему серого импорта зерна из России для дальнейшего экспорта по фиктивным документам, сообщила пресс-служба ведомства.

"Схема серого импорта российского зерна с целью дальнейшего экспорта в третьи страны через территорию Республики Казахстан выявлена департаментом АФМ по Павлодарской области при координации транспортной прокуратуры региона", — говорится в пресс-релизе агентства.

Следствие установило, что одна из компаний в 2021-2022 годах экспортировала в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан российское зерно в объеме 8,3 тысячи тонн на сумму более 1 миллиарда тенге (2,2 миллиона долларов).
"При этом с целью получения льготного экспортного тарифа компания использовала фиктивные счета-фактуры отечественных крестьянских хозяйств, якобы подтверждающие казахстанское происхождение зерна, что позволило уклониться от транзитного тарифа и причинить ущерб ТОО "КТЖ — Грузовые перевозки" (дочерняя структура национальной железнодорожной компании) в сумме почти 150 миллионов тенге (333 тысячи долларов)", — сообщается в пресс-релизе.
Досудебное расследование продолжается.
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