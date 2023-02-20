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Почти 4,5 миллиарда рублей выделили на ремонт дорог Красноярского края - РИА Новости, 20.02.2023
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Почти 4,5 миллиарда рублей выделили на ремонт дорог Красноярского края
Почти 4,5 миллиарда рублей выделили на ремонт дорог Красноярского края - РИА Новости, 20.02.2023
Почти 4,5 миллиарда рублей выделили на ремонт дорог Красноярского края
Почти 4,5 миллиарда рублей выделено в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в этом году из федерального и регионального бюджетов на ремонтные... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T11:34
2023-02-20T11:34
красноярск
красноярский край
дивногорск
александр усс
россия
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КРАСНОЯРСК, 20 фев - РИА Новости. Почти 4,5 миллиарда рублей выделено в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в этом году из федерального и регионального бюджетов на ремонтные работы дорог и мостов Красноярского края, сообщает пресс-служба губернатора. Эта информация была озвучена во время рабочей встречи губернатора Александра Усса с заместителем министра транспорта края Дмитрием Зотиным. "В этом году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в крае отремонтируют 62 объекта на региональной сети общей протяжённостью свыше 240 км, также обновят 16 мостов. На эти работы из краевого и федерального бюджетов выделили почти 4,5 миллиарда рублей. Усс подчеркнул, что выбрать подрядчиков нужно в максимально сжатые сроки и на всех этапах проведения работ организовать постоянный контроль. На сегодняшний день дорожники заключили более 75% объёма всех контрактов", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в настоящее время готовность самого масштабного объекта этого года – Высокогорского моста в Енисейском районе - составляет 88%. Для доступа к мосту жителей правого берега построены автомобильные дороги общей протяженностью 10 километров. В ближайшей перспективе развитие инфраструктуры правобережья Ангарского кластера продолжится реконструкцией дороги Енисейск – Высокогорский и Епишино – Северо-Енисейский. В дальнейшем запланировано строительство дороги Высокогорский – Мотыгино. Вблизи краевого центра дорожники продолжат реконструкцию маршрута Красноярск – Элита. В рамках очередного этапа проезжую часть расширят до четырех полос, а на перекрестке с Минино – Бугачёво построят надземный пешеходный переход. Во время рабочей встречи глава края с замминистра обсудили развитие речного транспопрта в регионе. В Санкт-Петербурге для края строят два пассажирских судна "Андрей Дубенский" и "Виктор Астафьев". Реализация проекта очень значима для отечественной судостроительной отрасли - это первые строящиеся в России гражданские суда для Арктической зоны. Уже в этом году состоится запуск первого прогулочного пассажирского судна на электротяге по маршруту Красноярск – Дивногорск. "Это комплексный проект, который реализуется под лозунгом: Енисей – это главный проспект Красноярска. Для его старта мы серьезно модернизируем инфраструктуру – обновляем причалы, создаем зарядные станции. В Дивногорске построен многофункциональный объект - Торговый порт. В планах – создание сети причалов в акватории краевой столицы", - отметил губернатор.
https://ria.ru/20230217/diversiya-1852687835.html
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красноярск, красноярский край, дивногорск, александр усс, россия
Красноярск, Красноярский край, Дивногорск, Александр Усс, Россия
11:34 20.02.2023
 
Почти 4,5 миллиарда рублей выделили на ремонт дорог Красноярского края

В Красноярском крае выделили почти 4,5 миллиарда рублей на ремонт дорог и мостов

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкЗнак "Дорожные работы"
Знак Дорожные работы - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Знак "Дорожные работы". Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 20 фев - РИА Новости. Почти 4,5 миллиарда рублей выделено в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в этом году из федерального и регионального бюджетов на ремонтные работы дорог и мостов Красноярского края, сообщает пресс-служба губернатора.
Эта информация была озвучена во время рабочей встречи губернатора Александра Усса с заместителем министра транспорта края Дмитрием Зотиным.
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"В этом году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в крае отремонтируют 62 объекта на региональной сети общей протяжённостью свыше 240 км, также обновят 16 мостов. На эти работы из краевого и федерального бюджетов выделили почти 4,5 миллиарда рублей. Усс подчеркнул, что выбрать подрядчиков нужно в максимально сжатые сроки и на всех этапах проведения работ организовать постоянный контроль. На сегодняшний день дорожники заключили более 75% объёма всех контрактов", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в настоящее время готовность самого масштабного объекта этого года – Высокогорского моста в Енисейском районе - составляет 88%. Для доступа к мосту жителей правого берега построены автомобильные дороги общей протяженностью 10 километров. В ближайшей перспективе развитие инфраструктуры правобережья Ангарского кластера продолжится реконструкцией дороги Енисейск – Высокогорский и Епишино – Северо-Енисейский. В дальнейшем запланировано строительство дороги Высокогорский – Мотыгино.
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Вблизи краевого центра дорожники продолжат реконструкцию маршрута Красноярск – Элита. В рамках очередного этапа проезжую часть расширят до четырех полос, а на перекрестке с Минино – Бугачёво построят надземный пешеходный переход.
Во время рабочей встречи глава края с замминистра обсудили развитие речного транспопрта в регионе.
В Санкт-Петербурге для края строят два пассажирских судна "Андрей Дубенский" и "Виктор Астафьев". Реализация проекта очень значима для отечественной судостроительной отрасли - это первые строящиеся в России гражданские суда для Арктической зоны. Уже в этом году состоится запуск первого прогулочного пассажирского судна на электротяге по маршруту Красноярск – Дивногорск.
"Это комплексный проект, который реализуется под лозунгом: Енисей – это главный проспект Красноярска. Для его старта мы серьезно модернизируем инфраструктуру – обновляем причалы, создаем зарядные станции. В Дивногорске построен многофункциональный объект - Торговый порт. В планах – создание сети причалов в акватории краевой столицы", - отметил губернатор.
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