https://ria.ru/20230220/bayden-1853151621.html

В Совете Федерации прокомментировали визит Байдена в Киев

В Совете Федерации прокомментировали визит Байдена в Киев - РИА Новости, 20.02.2023

В Совете Федерации прокомментировали визит Байдена в Киев

Визит американского президента Джо Байдена в Киев не будет иметь последствий в политике и не скажется на ходе спецоперации России, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T13:51

2023-02-20T13:51

2023-02-20T14:00

специальная военная операция на украине

киев

россия

в мире

джо байден

совет федерации рф

сергей цеков

украина

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Визит американского президента Джо Байдена в Киев не будет иметь последствий в политике и не скажется на ходе спецоперации России, заявил РИА Новости в понедельник сенатор от Крыма Сергей Цеков.Ранее стало известно, что американский лидер посетил украинскую столицу, встретился с руководством страны."Визит Байдена не будет иметь политических последствий и не скажется на ходе спецоперации России. Запад просто вливает определенную надежду в украинское руководство, чтобы продолжался вооруженный конфликт", - сказал парламентарий.Он также отметил, что для Байдена это - "самопиар, Украине это не поможет". "Рубаха-парень в 80 лет решил продемонстрировать молодое бахвальство", - добавил Цеков.

https://ria.ru/20230220/bayden-1853146565.html

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киев, россия, в мире, джо байден, совет федерации рф, сергей цеков, украина