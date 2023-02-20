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В Совете Федерации прокомментировали визит Байдена в Киев - РИА Новости, 20.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230220/bayden-1853151621.html
В Совете Федерации прокомментировали визит Байдена в Киев
В Совете Федерации прокомментировали визит Байдена в Киев - РИА Новости, 20.02.2023
В Совете Федерации прокомментировали визит Байдена в Киев
Визит американского президента Джо Байдена в Киев не будет иметь последствий в политике и не скажется на ходе спецоперации России, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T13:51
2023-02-20T14:00
специальная военная операция на украине
киев
россия
в мире
джо байден
совет федерации рф
сергей цеков
украина
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Визит американского президента Джо Байдена в Киев не будет иметь последствий в политике и не скажется на ходе спецоперации России, заявил РИА Новости в понедельник сенатор от Крыма Сергей Цеков.Ранее стало известно, что американский лидер посетил украинскую столицу, встретился с руководством страны."Визит Байдена не будет иметь политических последствий и не скажется на ходе спецоперации России. Запад просто вливает определенную надежду в украинское руководство, чтобы продолжался вооруженный конфликт", - сказал парламентарий.Он также отметил, что для Байдена это - "самопиар, Украине это не поможет". "Рубаха-парень в 80 лет решил продемонстрировать молодое бахвальство", - добавил Цеков.
https://ria.ru/20230220/bayden-1853146565.html
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киев, россия, в мире, джо байден, совет федерации рф, сергей цеков, украина
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, В мире, Джо Байден, Совет Федерации РФ, Сергей Цеков, Украина
13:51 20.02.2023 (обновлено: 14:00 20.02.2023)
 
В Совете Федерации прокомментировали визит Байдена в Киев

Сенатор Цеков считает, что визит Байдена в Киев не скажется на ходе спецоперации

© AP Photo / Evan VucciДжо Байден и Владимир Зеленский в Киеве
Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Визит американского президента Джо Байдена в Киев не будет иметь последствий в политике и не скажется на ходе спецоперации России, заявил РИА Новости в понедельник сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Ранее стало известно, что американский лидер посетил украинскую столицу, встретился с руководством страны.
"Визит Байдена не будет иметь политических последствий и не скажется на ходе спецоперации России. Запад просто вливает определенную надежду в украинское руководство, чтобы продолжался вооруженный конфликт", - сказал парламентарий.
Он также отметил, что для Байдена это - "самопиар, Украине это не поможет". "Рубаха-парень в 80 лет решил продемонстрировать молодое бахвальство", - добавил Цеков.
Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияВ миреДжо БайденСовет Федерации РФСергей ЦековУкраина
 
 
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