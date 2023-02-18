https://ria.ru/20230218/trud-1852829601.html
Голикова оценила ситуацию на рынке труда
Голикова оценила ситуацию на рынке труда - РИА Новости, 18.02.2023
Голикова оценила ситуацию на рынке труда
Ситуация на рынке труда в России остается стабильной, как и уровень регистрируемой безработицы, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T10:17
2023-02-18T10:17
2023-02-18T10:17
татьяна голикова
россия
общество
экономика
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Ситуация на рынке труда в России остается стабильной, как и уровень регистрируемой безработицы, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В аппарате Голиковой рассказали, что она провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. "Ситуация в части безработицы в России остается стабильной. По сравнению с началом года число зарегистрированных безработных уменьшилось на 5 тысяч и составляет 559 тысяч человек. Уровень регистрируемой безработицы фиксируется на прежнем уровне - 0,7 %", - отметила вице-премьер, слова которой привели в аппарате. Как отмечается, на заседании рабочей группы Минтруд России представил анализ рынка труда в целом за 2022 год. По данным министерства, на конец года уровень безработицы достиг минимального за 2022 год значения – 3,7%, что на 0,6 процентных пункта ниже показателей на начало года. В целом за год численность безработных граждан снизилась на 445 тысяч человек или на 13,8%. При этом, отмечается в сообщении, в региональном разрезе ситуация различается. С марта 2022 года в 68 регионах уровень безработицы по методологии МОТ снизился, в 4 регионах ситуация не изменилась, в 13 регионах – уровень безработицы возрос. Наибольший прирост числа безработных отмечен в Республике Алтай, Ленинградской области, Республике Хакасия, в Санкт-Петербурге и Кемеровской области. "В 2022 году за различными услугами в службу занятости обратилось 3,2 млн граждан. В конце 2022 года численность зарегистрированных безработных составила 564 тыс. человек, в то время как на конец 2021 года она была почти 777 тыс. человек – уменьшение составило почти 30%", — говорится в сообщении. Согласно приведенным данным, средняя продолжительность безработицы на конец 2022 года выросла по сравнению с прошлым годом с 4,3 месяца до 4,6 за исключением случаев трудоустройства через модернизированные центры занятости населения. Среднее время поиска работы с помощью карьерных консультантов составило порядка 3,5 месяца. Наибольшей востребованностью пользуются специалисты в сфере строительства, добычи полезных ископаемых, социальной сфере.
https://ria.ru/20230202/vakansii-1849157740.html
https://ria.ru/20230208/posobie-1850492935.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна голикова, россия, общество, экономика
Татьяна Голикова, Россия, Общество, Экономика
Голикова оценила ситуацию на рынке труда
Вице-премьер Голикова: ситуация на рынке труда остается стабильной
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Ситуация на рынке труда в России остается стабильной, как и уровень регистрируемой безработицы, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
В аппарате Голиковой рассказали, что она провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.
"Ситуация в части безработицы в России остается стабильной. По сравнению с началом года число зарегистрированных безработных уменьшилось на 5 тысяч и составляет 559 тысяч человек. Уровень регистрируемой безработицы фиксируется на прежнем уровне - 0,7 %", - отметила вице-премьер, слова которой привели в аппарате.
Как отмечается, на заседании рабочей группы Минтруд России представил анализ рынка труда в целом за 2022 год. По данным министерства, на конец года уровень безработицы достиг минимального за 2022 год значения – 3,7%, что на 0,6 процентных пункта ниже показателей на начало года. В целом за год численность безработных граждан снизилась на 445 тысяч человек или на 13,8%.
При этом, отмечается в сообщении, в региональном разрезе ситуация различается. С марта 2022 года в 68 регионах уровень безработицы по методологии МОТ снизился, в 4 регионах ситуация не изменилась, в 13 регионах – уровень безработицы возрос. Наибольший прирост числа безработных отмечен в Республике Алтай
, Ленинградской области
, Республике Хакасия
, в Санкт-Петербурге
и Кемеровской области
.
"В 2022 году за различными услугами в службу занятости обратилось 3,2 млн граждан. В конце 2022 года численность зарегистрированных безработных составила 564 тыс. человек, в то время как на конец 2021 года она была почти 777 тыс. человек – уменьшение составило почти 30%", — говорится в сообщении.
Согласно приведенным данным, средняя продолжительность безработицы на конец 2022 года выросла по сравнению с прошлым годом с 4,3 месяца до 4,6 за исключением случаев трудоустройства через модернизированные центры занятости населения. Среднее время поиска работы с помощью карьерных консультантов составило порядка 3,5 месяца. Наибольшей востребованностью пользуются специалисты в сфере строительства, добычи полезных ископаемых, социальной сфере.