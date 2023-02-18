https://ria.ru/20230218/sanktsii-1852850163.html

Глава Еврокомиссии сделала шокирующее признание о России

Глава Еврокомиссии сделала шокирующее признание о России - РИА Новости, 18.02.2023

Глава Еврокомиссии сделала шокирующее признание о России

Страны Евросоюза и США разрабатывали санкции против России до начала спецоперации на Украине, сообщила во время Мюнхенской конференции по безопасности глава... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T13:48

2023-02-18T13:48

2023-02-18T14:43

в мире

россия

сша

украина

урсула фон дер ляйен

йенс столтенберг

еврокомиссия

нато

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Страны Евросоюза и США разрабатывали санкции против России до начала спецоперации на Украине, сообщила во время Мюнхенской конференции по безопасности глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, видео выступления политика опубликовано в ее Twitter.По ее словам, публикация Соединенными Штатами разведданных на тему размещения войск на границах России подтолкнула Европу к таким действиям.Она добавила, что в первую очередь санкции должны были ударить по высокотехнологичным и незаменимым товарам Запада на российском рынке.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готовился к конфликту на Украине с 2014 года. Он отметил, что российская спецоперация "не изменила альянс", а только продемонстрировала важность проведенного им крупнейшего укрепления коллективной обороны.

https://ria.ru/20230218/voyna-1852813657.html

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Ольга Матыс

в мире, россия, сша, украина, урсула фон дер ляйен, йенс столтенберг, еврокомиссия, нато