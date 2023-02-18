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Глава Еврокомиссии сделала шокирующее признание о России - РИА Новости, 18.02.2023
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Глава Еврокомиссии сделала шокирующее признание о России
Глава Еврокомиссии сделала шокирующее признание о России - РИА Новости, 18.02.2023
Глава Еврокомиссии сделала шокирующее признание о России
Страны Евросоюза и США разрабатывали санкции против России до начала спецоперации на Украине, сообщила во время Мюнхенской конференции по безопасности глава... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T13:48
2023-02-18T14:43
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Страны Евросоюза и США разрабатывали санкции против России до начала спецоперации на Украине, сообщила во время Мюнхенской конференции по безопасности глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, видео выступления политика опубликовано в ее Twitter.По ее словам, публикация Соединенными Штатами разведданных на тему размещения войск на границах России подтолкнула Европу к таким действиям.Она добавила, что в первую очередь санкции должны были ударить по высокотехнологичным и незаменимым товарам Запада на российском рынке.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готовился к конфликту на Украине с 2014 года. Он отметил, что российская спецоперация "не изменила альянс", а только продемонстрировала важность проведенного им крупнейшего укрепления коллективной обороны.
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в мире, россия, сша, украина, урсула фон дер ляйен, йенс столтенберг, еврокомиссия, нато
В мире, Россия, США, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Йенс Столтенберг, Еврокомиссия, НАТО
13:48 18.02.2023 (обновлено: 14:43 18.02.2023)
 
Глава Еврокомиссии сделала шокирующее признание о России

Фон дер Ляйен: Запад готовил санкции против России за два месяца до военной операции

© AP Photo / Jean-Francois BadiasГлава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Страны Евросоюза и США разрабатывали санкции против России до начала спецоперации на Украине, сообщила во время Мюнхенской конференции по безопасности глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, видео выступления политика опубликовано в ее Twitter.
По ее словам, публикация Соединенными Штатами разведданных на тему размещения войск на границах России подтолкнула Европу к таким действиям.

"Мой кабинет, Еврокомиссия, начали работать с Белым домом и Министерством финансов уже в декабре над возможными санкциями против России в случае конфликта с Украиной. На самом деле мы надеялись, что нам не придется использовать эти санкции", — заявила политик.

Она добавила, что в первую очередь санкции должны были ударить по высокотехнологичным и незаменимым товарам Запада на российском рынке.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готовился к конфликту на Украине с 2014 года. Он отметил, что российская спецоперация "не изменила альянс", а только продемонстрировала важность проведенного им крупнейшего укрепления коллективной обороны.
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