https://ria.ru/20230218/karabakh-1852907863.html

Алиев назвал условие для диалога с армянской общественностью Карабаха

Алиев назвал условие для диалога с армянской общественностью Карабаха - РИА Новости, 18.02.2023

Алиев назвал условие для диалога с армянской общественностью Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал условие для начала диалога азербайджанской стороны с армянской общественностью Карабаха. РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T22:32

2023-02-18T22:32

2023-02-18T22:32

в мире

ереван

ильхам алиев

ситуация на армяно-азербайджанской границе

азербайджан

никол пашинян

сша

нагорный карабах

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БАКУ, 18 фев – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал условие для начала диалога азербайджанской стороны с армянской общественностью Карабаха. По итогам трехсторонней встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и госсекретарем Блинкеном в Мюнхене, Алиев рассказал, что Баку предложил Еревану создание КПП на армяно-азербайджанской границе. По его мнению, это предложение представляется логичным. Также Алиев заявил о наличии подвижек в позиции Еревана в вопросе мирного договора. Он отметил, что трехсторонняя встреча прошла конструктивно.

https://ria.ru/20230131/situatsiya-1848793620.html

ереван

азербайджан

сша

нагорный карабах

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