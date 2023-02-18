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Алиев назвал условие для диалога с армянской общественностью Карабаха - РИА Новости, 18.02.2023
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Алиев назвал условие для диалога с армянской общественностью Карабаха
Алиев назвал условие для диалога с армянской общественностью Карабаха - РИА Новости, 18.02.2023
Алиев назвал условие для диалога с армянской общественностью Карабаха
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал условие для начала диалога азербайджанской стороны с армянской общественностью Карабаха. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T22:32
2023-02-18T22:32
в мире
ереван
ильхам алиев
ситуация на армяно-азербайджанской границе
азербайджан
никол пашинян
сша
нагорный карабах
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БАКУ, 18 фев – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал условие для начала диалога азербайджанской стороны с армянской общественностью Карабаха. По итогам трехсторонней встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и госсекретарем Блинкеном в Мюнхене, Алиев рассказал, что Баку предложил Еревану создание КПП на армяно-азербайджанской границе. По его мнению, это предложение представляется логичным. Также Алиев заявил о наличии подвижек в позиции Еревана в вопросе мирного договора. Он отметил, что трехсторонняя встреча прошла конструктивно.
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ереван
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в мире, ереван, ильхам алиев, ситуация на армяно-азербайджанской границе, азербайджан, никол пашинян, сша, нагорный карабах
В мире, Ереван, Ильхам Алиев, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Азербайджан, Никол Пашинян, США, Нагорный Карабах
22:32 18.02.2023
 
Алиев назвал условие для диалога с армянской общественностью Карабаха

Алиев назвал отъезд Варданяна условием для диалога с армянской общественностью Карабаха

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
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БАКУ, 18 фев – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал условие для начала диалога азербайджанской стороны с армянской общественностью Карабаха.
"Мы готовы начать практическое взаимодействие с представителями армянской общественности Карабаха - я сегодня сказал об этом армянскому коллеге перед госсекретарем США (Энтони - ред.) Блинкеном. Но мы сделаем это только тогда, когда криминальный олигарх, вовлеченный в операции по отмыванию денег, (госминистр непризнанной НКР Рубен Варданян) покинет территорию Азербайджана", - сказал Алиев в ходе пленарной дискуссии на тему Южного Кавказа на Мюнхенской конференции по безопасности.
По итогам трехсторонней встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и госсекретарем Блинкеном в Мюнхене, Алиев рассказал, что Баку предложил Еревану создание КПП на армяно-азербайджанской границе. По его мнению, это предложение представляется логичным.
Также Алиев заявил о наличии подвижек в позиции Еревана в вопросе мирного договора. Он отметил, что трехсторонняя встреча прошла конструктивно.
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В миреЕреванИльхам АлиевСитуация на армяно-азербайджанской границеАзербайджанНикол ПашинянСШАНагорный Карабах
 
 
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