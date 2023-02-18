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Алиев заявил о подвижках в позиции Армении по мирному договору - РИА Новости, 18.02.2023
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Алиев заявил о подвижках в позиции Армении по мирному договору
Алиев заявил о подвижках в позиции Армении по мирному договору - РИА Новости, 18.02.2023
Алиев заявил о подвижках в позиции Армении по мирному договору
В позиции Еревана по мирному договору наметились положительные изменения, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам трехсторонней встречи с... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T18:17
2023-02-18T19:30
в мире
армения
азербайджан
ситуация на армяно-азербайджанской границе
ильхам алиев
никол пашинян
энтони блинкен
сша
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БАКУ, 18 фев — РИА Новости. В позиции Еревана по мирному договору наметились положительные изменения, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам трехсторонней встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и госсекретарем США Энтони Блинкеном в Мюнхене.По его словам, прошедшая беседа была конструктивной, сторонам удалось обсудить большое количество вопросов. Речь шла в том числе о мирном договоре между Ереваном и Баку. Как отметил президент Азербайджана, соглашение должно основываться на международных нормах и принципах. Он отметил также, что на встрече предложил создать контрольно-пропускные пункты на армяно-азербайджанской границе. В свою очередь, Ереван свою позицию по этому вопросу не озвучил. "Видимо, им необходимо какое-то время на обсуждение этого. Однако, согласно нашему предварительному заключению, как в Европе, так и в США это предложение считается логичным", — уточнил президент Азербайджана.Двенадцатого декабря прошлого года азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт — Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией. В Баку утверждают, что это акция протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны". Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в Нагорном Карабахе складывается напряженная гуманитарная ситуация и уже начался дефицит товаров первой необходимости. Ереван обратился в Международный суд ООН и ЕСПЧ, потребовав применить в отношении Азербайджана обеспечительные меры и обязать его разблокировать трассу.Командование российских миротворцев начало переговоры с Азербайджаном о возобновлении беспрепятственного движения гражданского транспорта. Разблокировать коридор призывает Баку и Госдепартамент США.
https://ria.ru/20230114/isk-1844888822.html
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в мире, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе, ильхам алиев, никол пашинян, энтони блинкен, сша
В мире, Армения, Азербайджан, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Энтони Блинкен, США
18:17 18.02.2023 (обновлено: 19:30 18.02.2023)
 
Алиев заявил о подвижках в позиции Армении по мирному договору

Алиев заявил о подвижках в позиции Армении по мирному договору между Баку и Ереваном

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
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БАКУ, 18 фев — РИА Новости. В позиции Еревана по мирному договору наметились положительные изменения, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам трехсторонней встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и госсекретарем США Энтони Блинкеном в Мюнхене.
По его словам, прошедшая беседа была конструктивной, сторонам удалось обсудить большое количество вопросов. Речь шла в том числе о мирном договоре между Ереваном и Баку. Как отметил президент Азербайджана, соглашение должно основываться на международных нормах и принципах.
"Три дня назад мы получили новые предложения из Армении. Мы их изучаем. На первый взгляд, в позиции Армении есть подвижки, но этого недостаточно", — сказал Алиев.
Он отметил также, что на встрече предложил создать контрольно-пропускные пункты на армяно-азербайджанской границе. В свою очередь, Ереван свою позицию по этому вопросу не озвучил.
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"Видимо, им необходимо какое-то время на обсуждение этого. Однако, согласно нашему предварительному заключению, как в Европе, так и в США это предложение считается логичным", — уточнил президент Азербайджана.
Двенадцатого декабря прошлого года азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт — Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией. В Баку утверждают, что это акция протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны". Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в Нагорном Карабахе складывается напряженная гуманитарная ситуация и уже начался дефицит товаров первой необходимости. Ереван обратился в Международный суд ООН и ЕСПЧ, потребовав применить в отношении Азербайджана обеспечительные меры и обязать его разблокировать трассу.
Командование российских миротворцев начало переговоры с Азербайджаном о возобновлении беспрепятственного движения гражданского транспорта. Разблокировать коридор призывает Баку и Госдепартамент США.
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В миреАрменияАзербайджанСитуация на армяно-азербайджанской границеИльхам АлиевНикол ПашинянЭнтони БлинкенСША
 
 
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