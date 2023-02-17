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Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 38 044

Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 38 044 - РИА Новости, 17.02.2023

Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 38 044

Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 38 044, передает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T00:11

2023-02-17T00:11

2023-02-17T03:46

сильное землетрясение в турции и сирии

турция

в мире

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АНКАРА, 17 фев — РИА Новости. Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 38 044, передает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.Шестого февраля в провинции Кахраманмараш произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года. Стихийное бедствие привело к разрушению нескольких тысяч домов.Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях Турции и соседних странах, из которых серьезно пострадала Сирия — там число погибших превысило 1,4 тысячи, почти 2,5 тысячи получили ранения и травмы.

турция

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2023

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сильное землетрясение в турции и сирии, турция, в мире