https://ria.ru/20230217/ucheniya-1852562112.html

В Индийском океане стартуют учения России, Китая и ЮАР

В Индийском океане стартуют учения России, Китая и ЮАР - РИА Новости, 17.02.2023

В Индийском океане стартуют учения России, Китая и ЮАР

Вторые по счету совместные военно-морские учения ВМФ России, ВМС НОАК и ВМС ЮАР стартуют в южной части акватории Индийского океана вблизи африканского... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T02:48

2023-02-17T02:48

2023-02-17T03:24

безопасность

россия

юар

китай

наледи пандор

мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии)

сергей лавров

ноак

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Вторые по счету совместные военно-морские учения ВМФ России, ВМС НОАК и ВМС ЮАР стартуют в южной части акватории Индийского океана вблизи африканского побережья, сообщило минобороны Южноафриканской Республики. Учения под названием Exercise MOSI пройдут c 17 по 27 февраля в районе городов Дурбан и Ричардс-Бэй в провинции Квазулу-Натал. Первые такие учения прошли в водах ЮАР в ноябре 2019 года. От России задействован отряд кораблей Северного флота в составе среднего танкера "Кама" и новейшего фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков", который находится в первом дальнем походе с гиперзвуковым ракетным комплексом "Циркон" на борту. По данным Южно-Африканских национальных сил обороны, в учениях примут участие более 350 военнослужащих ЮАР из различных родов войск и подразделений, которые обменяются оперативными навыками и знаниями с российскими и китайскими коллегами. Во время учений планируется отработать взаимодействие морских систем, борьбу с пиратством, морское сотрудничество и усовершенствовать совместные меры реагирования на стихийные бедствия. Как сообщил РИА Новости министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор, республика, принимая участие в совместных учениях с Россией, стремится поднять уровень подготовки своих военных для участия в миротворческих миссиях и защиты страны. Посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука выразил надежду, что эти мероприятия продолжатся на ежегодной основе. При этом, представитель посольства США в Южноафриканской Республике Дэвид Фельдман сообщал, что Вашингтон обеспокоен планами страны провести совместные морские учения с Россией и Китаем. В свою очередь, глава Минобороны ЮАР Танди Модисе заявлял, что Штаты оказывают давление на африканские страны, поддерживающие отношения с Москвой. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что не понимает, почему военные учения вместе с китайскими и южноафриканскими партнерами могут приводить к "смешанной реакции" у общества, так как учения США у берегов Китая, например, не вызывают ни у кого вопросов. По мнению руководителя Центра исследования стратегий и мира Дипломатической академии КНР Су Хао, совместные учения ЮАР, России и Китая вызывают опасения у США, так как они боятся потерять контроль в Индийском океане — Вашингтон считает угрозой любое тесное сотрудничество Пекина на территориях вдоль "Одного пояса, одного пути", и особенно вдоль Морского шелкового пути. Поход "Адмирала Горшкова" Фрегат Северного флота проекта 22350 "Адмирал Горшков" вышел из Североморска в дальний боевой поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю 4 января. Впервые боевой поход корабль совершает с гиперзвуковым ракетным комплексом "Циркон" на борту. Командир корабля капитан первого ранга Игорь Крохмаль добавил, что помимо "Цирконов", на борту фрегата также находятся и крылатые ракеты "Калибр". Во время похода корабли Северного флота прошли пролив Ла-Манш, выполнили задачи дальнего похода в Северной Атлантике, отработали различные корабельные задачи. По словам министра обороны Сергея Шойгу, "Адмирал Горшков" отработает пуски гиперзвуковых ракет "Циркон". В походе вместе с фрегатом следует средний танкер "Кама". Его экипаж 31 января в центральной части Атлантики принял сигнал бедствия с яхты, с борта которой российские моряки спасли гражданина Франции Лукаса Монтеу и его собаку. 10 февраля официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Монтеу сойдет на берег в Кейптауне — ближайшем к месту происшествия порту по маршруту следования кораблей Северного флота. Накануне старта учений "Адмирал Горшков" прибыл в законодательную столицу ЮАР, откуда в среду вышел на совместные маневры.

https://ria.ru/20230125/fregat-1847242080.html

https://ria.ru/20230215/ucheniya-1852112932.html

https://ria.ru/20230214/shos-1851903365.html

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юар

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безопасность, россия, юар, китай, наледи пандор, мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии), сергей лавров, ноак, калибр