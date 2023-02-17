https://ria.ru/20230217/protsess-1852770860.html

Небензя заявил об имитации Западом минского процесса

Небензя заявил об имитации Западом минского процесса - РИА Новости, 17.02.2023

Небензя заявил об имитации Западом минского процесса

Недавние признания ряда западных лидеров о минских соглашениях демонстрируют, что Запад лишь имитировал минский процесс, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T19:24

2023-02-17T19:24

2023-02-17T19:31

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ООН, 17 фев – РИА Новости. Недавние признания ряда западных лидеров о минских соглашениях демонстрируют, что Запад лишь имитировал минский процесс, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Наших бывших западных партнёров… я хотел бы попросить оторваться от бумажек и ответить на один простой вопрос. Как получилось так, что, повторяя каждый год в этом зале тезисы о поддержке минского процесса, подписывая с нами документы, вы держали "камень за пазухой" и прекрасно знали, что минский процесс для вас – всего лишь "дымовая завеса" для перевооружения киевского режима и его подготовки к войне против России во имя ваших геополитических интересов", - сказал Небензя. По его словам, недавние признания экс-президента Франции Франсуа Олланда, экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и бывшего премьера Британии Бориса Джонсона "не оставляют никаких сомнений в том, что на Западе лишь имитировали конструктивный процесс". "Заявление же генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс с 2014 года готовился к войне с Россией, раскрывает план по геополитическому сдерживанию и ослаблению нашей страны, который пытается быть реализованным на наших глазах", - подчеркнул Небензя. Как указал постпред, откровения Петра Порошенко и Владимира Зеленского всю эту "преступную схему" красноречиво характеризуют. "Состав преступления налицо, мотив – понятен. Метод – забалтывание международной общественности абсурдными утверждениями о том, что минские соглашения не выполняет именно Россия, которая в них, как известно, даже не упоминается", - заявил он. Ранее Зеленский в интервью Spiegel признался, что сам заявлял канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону о "невыполнимости" минских соглашений и что он не планировал их выполнять. Перед этим Меркель (занимала пост канцлера Германии с 2005 по 2021 год) сказала, что "минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время", чтобы стать сильнее. В свою очередь Франсуа Олланд, занимавший пост президента Франции с 2012 по 2017 год, согласился с Меркель, что минские соглашения дали киевскому режиму время на то, чтобы стать сильнее. Оба участвовали в саммите "нормандской четверки", на которых был согласован комплекс мер по выполнению минских соглашений. Экс-премьер Британии Борис Джонсон во время визита в Киев в конце января заявил, что нормандский формат переговоров по Украине был "дипломатической имитацией". Комплекс мер по выполнению данных соглашений был подписан 12 февраля 2015 года в Минске. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения, в результате 22 февраля этого года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные Республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять минские соглашения, ждать уже было нельзя. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230217/oon-1852753017.html

https://ria.ru/20230216/surkov-1852368398.html

https://ria.ru/20230216/minsk-1852431190.html

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в мире, россия, украина, германия, ангела меркель, василий небензя, владимир путин, нато, оон