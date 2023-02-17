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В Ярославской области пройдет самый массовый лыжный марафон России - РИА Новости, 17.02.2023
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Ярославская область
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В Ярославской области пройдет самый массовый лыжный марафон России
В Ярославской области пройдет самый массовый лыжный марафон России - РИА Новости, 17.02.2023
В Ярославской области пройдет самый массовый лыжный марафон России
Деминский лыжный марафон, самый массовый в России, пройдет 3-5 марта в Ярославской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T16:37
2023-02-17T19:41
ярославская область
россия
ярославская область
анна богалий
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Деминский лыжный марафон, самый массовый в России, пройдет 3-5 марта в Ярославской области, сообщает правительство региона. Сообщается, что XVI Международный Ростех Деминский лыжный марафон пройдет 3-5 марта в лыжно-биатлонном центре "Демино" под Рыбинском при поддержке правительства области - в этом году марафон вновь подтверждает статус самого популярного в стране и бьет новый рекорд численности. "Несмотря на отказ от сотрудничества и исключение российского марафона из мировой серии Worldloppet, соревнования сохранили свой международный статус. Заявки подали представители Франции, Словакии, Грузии, Беларуси, Казахстана, Молдавии и 57 регионов России", - говорится в сообщении. По данным правительства области, всего регистрацию на Деминский лыжный марафон уже прошли 4900 участников. Это на полторы тысячи больше, чем в прошлом году. Места на главную 50-километровую гонку закончились еще за месяц до стартов. "Наша область в этом сезоне является сердцем зимних видов спорта в России. К нам пришел этап Кубка чемпионов по фристайлу, впервые приняли пятый этап Кубка России по биатлону, провели крупнейшие детско-юношеские биатлонные гонки Кубка Анны Богалий. Деминский марафон – это значимое событие для всей лыжной России", - цитирует пресс-служба областного правительства губернатора Михаила Евраева. По словам Евраева, правительство региона ведет большую и планомерную работу по развитию и поддержке профессионального и массового спорта. Особое внимание областное правительство уделяет мерам безопасности, обеспечивая при этом комфорт участников и зрителей, подчеркнул глава региона. "Деминская лыжная трасса является одной из лучших в России... Сейчас высота снежного покрова составляет 30-40 см. Этого достаточно для проведения соревнований международного уровня. В настоящее время продолжаем подготовку, делаем на трассе карманы в местах обгона и пунктов питания, - цитирует пресс-служба правительства области директора спортивного некоммерческого партнерства "Деминские марафоны" Игоря Самойлова.
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россия, ярославская область, анна богалий
Ярославская область, Россия, Ярославская область, Анна Богалий
16:37 17.02.2023 (обновлено: 19:41 17.02.2023)
 

В Ярославской области пройдет самый массовый лыжный марафон России

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ярославской областиВ Ярославской области пройдет самый массовый лыжный марафон России
В Ярославской области пройдет самый массовый лыжный марафон России
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ярославской области
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Деминский лыжный марафон, самый массовый в России, пройдет 3-5 марта в Ярославской области, сообщает правительство региона.
Сообщается, что XVI Международный Ростех Деминский лыжный марафон пройдет 3-5 марта в лыжно-биатлонном центре "Демино" под Рыбинском при поддержке правительства области - в этом году марафон вновь подтверждает статус самого популярного в стране и бьет новый рекорд численности.
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"Несмотря на отказ от сотрудничества и исключение российского марафона из мировой серии Worldloppet, соревнования сохранили свой международный статус. Заявки подали представители Франции, Словакии, Грузии, Беларуси, Казахстана, Молдавии и 57 регионов России", - говорится в сообщении.
По данным правительства области, всего регистрацию на Деминский лыжный марафон уже прошли 4900 участников. Это на полторы тысячи больше, чем в прошлом году. Места на главную 50-километровую гонку закончились еще за месяц до стартов.
"Наша область в этом сезоне является сердцем зимних видов спорта в России. К нам пришел этап Кубка чемпионов по фристайлу, впервые приняли пятый этап Кубка России по биатлону, провели крупнейшие детско-юношеские биатлонные гонки Кубка Анны Богалий. Деминский марафон – это значимое событие для всей лыжной России", - цитирует пресс-служба областного правительства губернатора Михаила Евраева.
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По словам Евраева, правительство региона ведет большую и планомерную работу по развитию и поддержке профессионального и массового спорта. Особое внимание областное правительство уделяет мерам безопасности, обеспечивая при этом комфорт участников и зрителей, подчеркнул глава региона.
"Деминская лыжная трасса является одной из лучших в России... Сейчас высота снежного покрова составляет 30-40 см. Этого достаточно для проведения соревнований международного уровня. В настоящее время продолжаем подготовку, делаем на трассе карманы в местах обгона и пунктов питания, - цитирует пресс-служба правительства области директора спортивного некоммерческого партнерства "Деминские марафоны" Игоря Самойлова.
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