https://ria.ru/20230217/marafon-1852724662.html

В Ярославской области пройдет самый массовый лыжный марафон России

В Ярославской области пройдет самый массовый лыжный марафон России - РИА Новости, 17.02.2023

В Ярославской области пройдет самый массовый лыжный марафон России

Деминский лыжный марафон, самый массовый в России, пройдет 3-5 марта в Ярославской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T16:37

2023-02-17T16:37

2023-02-17T19:41

ярославская область

россия

ярославская область

анна богалий

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Деминский лыжный марафон, самый массовый в России, пройдет 3-5 марта в Ярославской области, сообщает правительство региона. Сообщается, что XVI Международный Ростех Деминский лыжный марафон пройдет 3-5 марта в лыжно-биатлонном центре "Демино" под Рыбинском при поддержке правительства области - в этом году марафон вновь подтверждает статус самого популярного в стране и бьет новый рекорд численности. "Несмотря на отказ от сотрудничества и исключение российского марафона из мировой серии Worldloppet, соревнования сохранили свой международный статус. Заявки подали представители Франции, Словакии, Грузии, Беларуси, Казахстана, Молдавии и 57 регионов России", - говорится в сообщении. По данным правительства области, всего регистрацию на Деминский лыжный марафон уже прошли 4900 участников. Это на полторы тысячи больше, чем в прошлом году. Места на главную 50-километровую гонку закончились еще за месяц до стартов. "Наша область в этом сезоне является сердцем зимних видов спорта в России. К нам пришел этап Кубка чемпионов по фристайлу, впервые приняли пятый этап Кубка России по биатлону, провели крупнейшие детско-юношеские биатлонные гонки Кубка Анны Богалий. Деминский марафон – это значимое событие для всей лыжной России", - цитирует пресс-служба областного правительства губернатора Михаила Евраева. По словам Евраева, правительство региона ведет большую и планомерную работу по развитию и поддержке профессионального и массового спорта. Особое внимание областное правительство уделяет мерам безопасности, обеспечивая при этом комфорт участников и зрителей, подчеркнул глава региона. "Деминская лыжная трасса является одной из лучших в России... Сейчас высота снежного покрова составляет 30-40 см. Этого достаточно для проведения соревнований международного уровня. В настоящее время продолжаем подготовку, делаем на трассе карманы в местах обгона и пунктов питания, - цитирует пресс-служба правительства области директора спортивного некоммерческого партнерства "Деминские марафоны" Игоря Самойлова.

https://ria.ru/20220204/lyzhi-1771171293.html

https://ria.ru/20221108/progorod-1826449102.html

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россия, ярославская область, анна богалий