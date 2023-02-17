https://ria.ru/20230217/krym-1852597024.html
США шантажируют Россию Крымом, заявил сенатор
США шантажируют Россию Крымом, заявил сенатор - РИА Новости, 17.02.2023
США шантажируют Россию Крымом, заявил сенатор
Разговоры американских политиков о возможности для Киева наносить удары по Крыму являются провокацией, Вашингтон шантажирует Москву, желая добиться завершения... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T10:31
2023-02-17T10:31
2023-02-17T10:31
в мире
украина
киев
вашингтон (штат)
сергей цеков
виктория нуланд
республика крым
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Разговоры американских политиков о возможности для Киева наносить удары по Крыму являются провокацией, Вашингтон шантажирует Москву, желая добиться завершения конфликта на Украине на своих условиях, заявил РИА Новости в пятницу сенатор от Крыма Сергей Цеков. Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что объекты в Крыму являются легитимными целями для Киева, и Украина якобы не будет в безопасности, пока не произойдет демилитаризация полуострова. "США провоцируют Украину на вооруженную агрессию против Крыма, однако потом они в своих заявлениях "откатывают" назад. Таким образом они шантажируют Россию, пытаясь добиться завершения украинского конфликта на своих условиях, повышают ставки", - сказал Цеков. Он подчеркнул, что при организации обороны полуострова нужно учитывать возможные риски. При этом Цеков добавил, что атаки на Крым осуществляются уже сейчас с помощью беспилотников. Сенатор полагает, что американцы "вряд ли позволят Украине использовать свое оружие для нанесения ударов по полуострову".
https://ria.ru/20230217/krym-1852589547.html
украина
киев
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, киев, вашингтон (штат), сергей цеков, виктория нуланд, республика крым
В мире, Украина, Киев, Вашингтон (штат), Сергей Цеков, Виктория Нуланд, Республика Крым
США шантажируют Россию Крымом, заявил сенатор
Сенатор Цеков: США шантажируют Россию Крымом для завершения конфликта на своих условиях