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Таджикистан выступил за мирное урегулирование конфликта на Украине - РИА Новости, 17.02.2023
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Таджикистан выступил за мирное урегулирование конфликта на Украине
Таджикистан выступил за мирное урегулирование конфликта на Украине - РИА Новости, 17.02.2023
Таджикистан выступил за мирное урегулирование конфликта на Украине
Таджикистан выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине, заявил журналистам в пятницу глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T15:51
2023-02-17T15:51
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ДУШАНБЕ, 17 фев – РИА Новости, Лидия Исамова. Таджикистан выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине, заявил журналистам в пятницу глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин. "У нас хорошие отношения с Россией - нашим стратегическим партнером, и с Украиной. Мы выступаем за скорейшее прекращение этих конфликтов дипломатическим и мирным путем", - сказал глава МИД Таджикистана. Он отметил, что Таджикистан заинтересован сохранении мира и безопасности не только на территории СНГ, но и за его пределами. "Таджикские посольства и консульства при поддержке всех таджикских общин на Украине, в России, Казахстане и других странах проводят необходимую работу, мы проводим встречи со студентами и другими гражданами. Мы объясняем, что они не должны участвовать в подобных конфликтах", - сказал он. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230216/ukraina-1852490752.html
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в мире, таджикистан, украина, россия, сироджиддин мухриддин, владимир путин, снг
В мире, Таджикистан, Украина, Россия, Сироджиддин Мухриддин, Владимир Путин, СНГ
15:51 17.02.2023
 
Таджикистан выступил за мирное урегулирование конфликта на Украине

Глава МИД Таджикистана Мухриддин выступил за мирное урегулирование конфликта на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухриддин
Министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухриддин - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухриддин. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 17 фев – РИА Новости, Лидия Исамова. Таджикистан выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине, заявил журналистам в пятницу глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин.
"У нас хорошие отношения с Россией - нашим стратегическим партнером, и с Украиной. Мы выступаем за скорейшее прекращение этих конфликтов дипломатическим и мирным путем", - сказал глава МИД Таджикистана.
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Он отметил, что Таджикистан заинтересован сохранении мира и безопасности не только на территории СНГ, но и за его пределами.
"Таджикские посольства и консульства при поддержке всех таджикских общин на Украине, в России, Казахстане и других странах проводят необходимую работу, мы проводим встречи со студентами и другими гражданами. Мы объясняем, что они не должны участвовать в подобных конфликтах", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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В миреТаджикистанУкраинаРоссияСироджиддин МухриддинВладимир ПутинСНГ
 
 
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