https://ria.ru/20230217/konflikt-1852710506.html

Таджикистан выступил за мирное урегулирование конфликта на Украине

Таджикистан выступил за мирное урегулирование конфликта на Украине - РИА Новости, 17.02.2023

Таджикистан выступил за мирное урегулирование конфликта на Украине

Таджикистан выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине, заявил журналистам в пятницу глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T15:51

2023-02-17T15:51

2023-02-17T15:51

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ДУШАНБЕ, 17 фев – РИА Новости, Лидия Исамова. Таджикистан выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине, заявил журналистам в пятницу глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин. "У нас хорошие отношения с Россией - нашим стратегическим партнером, и с Украиной. Мы выступаем за скорейшее прекращение этих конфликтов дипломатическим и мирным путем", - сказал глава МИД Таджикистана. Он отметил, что Таджикистан заинтересован сохранении мира и безопасности не только на территории СНГ, но и за его пределами. "Таджикские посольства и консульства при поддержке всех таджикских общин на Украине, в России, Казахстане и других странах проводят необходимую работу, мы проводим встречи со студентами и другими гражданами. Мы объясняем, что они не должны участвовать в подобных конфликтах", - сказал он. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230216/ukraina-1852490752.html

https://ria.ru/20230216/kitay-1852299356.html

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в мире, таджикистан, украина, россия, сироджиддин мухриддин, владимир путин, снг