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СМИ: состояние госпитализированного Бедроса Киркорова улучшилось - РИА Новости, 17.02.2023
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Шоубиз
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СМИ: состояние госпитализированного Бедроса Киркорова улучшилось
СМИ: состояние госпитализированного Бедроса Киркорова улучшилось - РИА Новости, 17.02.2023
СМИ: состояние госпитализированного Бедроса Киркорова улучшилось
Состояние госпитализированного из-за проблем с дыханием Бедроса Киркорова улучшилось. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T14:50
2023-02-17T14:50
шоубиз
бедрос киркоров
шоу-бизнес
здоровье
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Состояние госпитализированного из-за проблем с дыханием Бедроса Киркорова улучшилось.По информации СМИ, у 90-летнего артиста уменьшилась одышка и стабилизировалось давление. Его перевели в кардиологическое отделение. По утверждению источника, певец находится в состоянии средней тяжести. Киркорова-старшего госпитализировали девятого февраля. Сиделка вызвала артисту скорую после того, как у артиста затруднилось дыхание и упало давление. В конце прошлого года музыкант проходил плановое обследование. В январе в Сети появились слухи о госпитализации певца. Однако представитель Филиппа Киркорова опровергла их. Ранее сын Бориса Щербакова рассказал о состоянии находящегося в больнице отца. Он сообщил, что актеру стало лучше.
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бедрос киркоров, шоу-бизнес, здоровье
Шоубиз, Бедрос Киркоров, Шоу-бизнес, Здоровье
14:50 17.02.2023
 
СМИ: состояние госпитализированного Бедроса Киркорова улучшилось

"Перевели из реанимации": стало известно о состоянии Бедроса Киркорова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкНародный артист РФ Бедрос Киркоров
Народный артист РФ Бедрос Киркоров - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Состояние госпитализированного из-за проблем с дыханием Бедроса Киркорова улучшилось.
"Бедроса Киркорова перевели из реанимации некоторое время назад. Ему сделали пункцию плевральной полости", – сообщил источник "Пятому каналу".
По информации СМИ, у 90-летнего артиста уменьшилась одышка и стабилизировалось давление. Его перевели в кардиологическое отделение. По утверждению источника, певец находится в состоянии средней тяжести.
Киркорова-старшего госпитализировали девятого февраля. Сиделка вызвала артисту скорую после того, как у артиста затруднилось дыхание и упало давление.
В конце прошлого года музыкант проходил плановое обследование. В январе в Сети появились слухи о госпитализации певца. Однако представитель Филиппа Киркорова опровергла их.
Ранее сын Бориса Щербакова рассказал о состоянии находящегося в больнице отца. Он сообщил, что актеру стало лучше.
Певица Виктория Янсонс - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 15:51Шоубиз
Певицу из Санкт-Петербурга госпитализировали из-за отравления антижиром
 
ШоубизБедрос КиркоровШоу-бизнесЗдоровье
 
 
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