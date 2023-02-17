https://ria.ru/20230217/bedros-1852685640.html

СМИ: состояние госпитализированного Бедроса Киркорова улучшилось

СМИ: состояние госпитализированного Бедроса Киркорова улучшилось - РИА Новости, 17.02.2023

СМИ: состояние госпитализированного Бедроса Киркорова улучшилось

Состояние госпитализированного из-за проблем с дыханием Бедроса Киркорова улучшилось. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T14:50

2023-02-17T14:50

2023-02-17T14:50

шоубиз

бедрос киркоров

шоу-бизнес

здоровье

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Состояние госпитализированного из-за проблем с дыханием Бедроса Киркорова улучшилось.По информации СМИ, у 90-летнего артиста уменьшилась одышка и стабилизировалось давление. Его перевели в кардиологическое отделение. По утверждению источника, певец находится в состоянии средней тяжести. Киркорова-старшего госпитализировали девятого февраля. Сиделка вызвала артисту скорую после того, как у артиста затруднилось дыхание и упало давление. В конце прошлого года музыкант проходил плановое обследование. В январе в Сети появились слухи о госпитализации певца. Однако представитель Филиппа Киркорова опровергла их. Ранее сын Бориса Щербакова рассказал о состоянии находящегося в больнице отца. Он сообщил, что актеру стало лучше.

https://ria.ru/20230202/yansons-1849278374.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

бедрос киркоров, шоу-бизнес, здоровье