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Биография Дмитрия Артюхова - РИА Новости, 17.02.2023
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Биография Дмитрия Артюхова
Биография Дмитрия Артюхова - РИА Новости, 17.02.2023
Биография Дмитрия Артюхова
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Андреевич Артюхов родился 17 февраля 1988 года. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T00:34
2023-02-17T00:35
справки
дмитрий артюхов
россия
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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Андреевич Артюхов родился 17 февраля 1988 года.В 2009 году получил диплом бакалавра Тюменского государственного университета (ТюмГУ) по специальности "экономика", в 2011 году окончил магистратуру ТюмГУ по специальности "экономика". В 2012 году получил диплом магистра юриспруденции Тюменского государственного университета, в 2013 году – степень MBA (магистр делового администрирования) в Сингапурском университете управления. В 2006-2010 годах работал экономистом в Западно-Сибирском коммерческом банке.В 2007 году принимал участие в телепроекте "Путевка в бизнес", организатором которого был департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. Целью проекта было развитие предпринимательских инициатив учащихся вузов. Дмитрий Артюхов оказался победителем конкурса в составе команды "Мастер-стоун", представившей бизнес-план по организации производства искусственного камня. После завершения телепроекта участники команды основали тюменскую компанию ООО "Мастер-стоун" (существовала до 2012 года). Дмитрий Артюхов был ее гендиректором и совладельцем.С 2010 года по 2011 год занимал должность помощника первого заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.В 2011-2016 годах – помощник губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.В 2016-2018 годах – заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа по вопросам развития экономики и привлечения инвестиций.29 мая 2018 года президент РФ назначил Артюхова временно исполняющим обязанности губернатора ЯНАО. 9 сентября 2018 года Дмитрий Артюхов был избран главой региона большинством голосов депутатов окружного законодательного собрания. В тот же день он вступил в должность. 15 ноября 2021 года назначен на должность председателя комиссии Государственного совета Российской Федерации по молодежной политике. Дмитрий Артюхов – член генерального совета партии "Единая Россия". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, дмитрий артюхов, россия
Справки, Дмитрий Артюхов, Россия
00:34 17.02.2023 (обновлено: 00:35 17.02.2023)
 

Биография Дмитрия Артюхова

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 14 февраля 2019
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 14 февраля 2019 - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 14 февраля 2019
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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Андреевич Артюхов родился 17 февраля 1988 года.
В 2009 году получил диплом бакалавра Тюменского государственного университета (ТюмГУ) по специальности "экономика", в 2011 году окончил магистратуру ТюмГУ по специальности "экономика". В 2012 году получил диплом магистра юриспруденции Тюменского государственного университета, в 2013 году – степень MBA (магистр делового администрирования) в Сингапурском университете управления.
В 2006-2010 годах работал экономистом в Западно-Сибирском коммерческом банке.
В 2007 году принимал участие в телепроекте "Путевка в бизнес", организатором которого был департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. Целью проекта было развитие предпринимательских инициатив учащихся вузов. Дмитрий Артюхов оказался победителем конкурса в составе команды "Мастер-стоун", представившей бизнес-план по организации производства искусственного камня.
После завершения телепроекта участники команды основали тюменскую компанию ООО "Мастер-стоун" (существовала до 2012 года). Дмитрий Артюхов был ее гендиректором и совладельцем.
С 2010 года по 2011 год занимал должность помощника первого заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.
В 2011-2016 годах – помощник губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.
В 2016-2018 годах – заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа по вопросам развития экономики и привлечения инвестиций.
29 мая 2018 года президент РФ назначил Артюхова временно исполняющим обязанности губернатора ЯНАО.
9 сентября 2018 года Дмитрий Артюхов был избран главой региона большинством голосов депутатов окружного законодательного собрания. В тот же день он вступил в должность.
15 ноября 2021 года назначен на должность председателя комиссии Государственного совета Российской Федерации по молодежной политике.
Дмитрий Артюхов – член генерального совета партии "Единая Россия".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиДмитрий АртюховРоссия
 
 
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