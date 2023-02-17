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Anacondaz оспаривает отказ по иску из-за срыва концерта в Перми - РИА Новости, 17.02.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230217/anacondaz-1852749317.html
Anacondaz оспаривает отказ по иску из-за срыва концерта в Перми
Anacondaz оспаривает отказ по иску из-за срыва концерта в Перми - РИА Новости, 17.02.2023
Anacondaz оспаривает отказ по иску из-за срыва концерта в Перми
Рэп-рок-группа Anacondaz оспаривает отказ по иску к полиции и пермскому казначейству о взыскании убытков из-за сорванного концерта в Перми. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T18:09
2023-02-17T18:09
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ПЕРМЬ, 17 фев - РИА Новости. Рэп-рок-группа Anacondaz оспаривает отказ по иску к полиции и пермскому казначейству о взыскании убытков из-за сорванного концерта в Перми. Мероприятие группы должно было состояться 23 июля 2022 года в клубе MICHURIN. Около восьми вечера коллектив начал свое выступление. Однако вскоре в помещение вошли полицейские и попросили музыкантов и зрителей покинуть зал. Истец оценил убытки в 225 тысяч рублей. По его мнению, правоохранители "вышли за рамки своих полномочий, запретив мероприятие". Представитель МВД отмечал, что сотрудники полиции прекратили концерт "в целях предупреждения чрезвычайной ситуации": ночной клуб был переполнен, там "практически отсутствовал воздух для нормального дыхания, передвижение по залу было затруднено". Позднее нарушения требований пожарной безопасности были зафиксированы в акте сотрудником МЧС. В декабре прошлого года суд отказал музыкальному коллективу в удовлетворении иска, посчитав действия сотрудников правоохранительных органов по эвакуации людей обоснованными. Ранее участники Anacondaz судились из-за сорванного 22 июля концерта в Екатеринбурге. Однако иск коллектива был отклонен. Представители прокуратуры объяснили, что мероприятие отменили из-за вероятных провокационных заявлений со стороны музыкантов. После начала СВО артисты осудили ее. Также они перенесли свой гастрольный тур в 2022 году на новые даты. Ранее концерты Anacondaz отменили в 15 российских городах. Они должны были состояться в конце февраля, марте и апреле.
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шоу-бизнес, знаменитости, пермь
Шоубиз, Шоу-бизнес, Знаменитости, Пермь
18:09 17.02.2023
 
Anacondaz оспаривает отказ по иску из-за срыва концерта в Перми

Anacondaz оспаривает отказ по иску к полиции из-за срыва концерта в Перми прошлым летом

© Фото : предоставлено пресс-службой концертной площадки "Зал ожидания"Anacondaz
Anacondaz - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой концертной площадки "Зал ожидания"
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ПЕРМЬ, 17 фев - РИА Новости. Рэп-рок-группа Anacondaz оспаривает отказ по иску к полиции и пермскому казначейству о взыскании убытков из-за сорванного концерта в Перми.

"Подана апелляционная жалоба, жалоба оставлена без движения", – указано в электронной картотеке краевого арбитражного суда.

Мероприятие группы должно было состояться 23 июля 2022 года в клубе MICHURIN. Около восьми вечера коллектив начал свое выступление. Однако вскоре в помещение вошли полицейские и попросили музыкантов и зрителей покинуть зал. Истец оценил убытки в 225 тысяч рублей. По его мнению, правоохранители "вышли за рамки своих полномочий, запретив мероприятие".
Представитель МВД отмечал, что сотрудники полиции прекратили концерт "в целях предупреждения чрезвычайной ситуации": ночной клуб был переполнен, там "практически отсутствовал воздух для нормального дыхания, передвижение по залу было затруднено". Позднее нарушения требований пожарной безопасности были зафиксированы в акте сотрудником МЧС.
В декабре прошлого года суд отказал музыкальному коллективу в удовлетворении иска, посчитав действия сотрудников правоохранительных органов по эвакуации людей обоснованными.
Ранее участники Anacondaz судились из-за сорванного 22 июля концерта в Екатеринбурге. Однако иск коллектива был отклонен. Представители прокуратуры объяснили, что мероприятие отменили из-за вероятных провокационных заявлений со стороны музыкантов.
После начала СВО артисты осудили ее. Также они перенесли свой гастрольный тур в 2022 году на новые даты.
Ранее концерты Anacondaz отменили в 15 российских городах. Они должны были состояться в конце февраля, марте и апреле.
Фестиваль Koktebel Jazz Party-2021. День первый - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
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Лидера "Несчастного случая" вызвали в полицию после сорванного концерта
 
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