https://ria.ru/20230217/anacondaz-1852749317.html

Anacondaz оспаривает отказ по иску из-за срыва концерта в Перми

Anacondaz оспаривает отказ по иску из-за срыва концерта в Перми - РИА Новости, 17.02.2023

Anacondaz оспаривает отказ по иску из-за срыва концерта в Перми

Рэп-рок-группа Anacondaz оспаривает отказ по иску к полиции и пермскому казначейству о взыскании убытков из-за сорванного концерта в Перми. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T18:09

2023-02-17T18:09

2023-02-17T18:09

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ПЕРМЬ, 17 фев - РИА Новости. Рэп-рок-группа Anacondaz оспаривает отказ по иску к полиции и пермскому казначейству о взыскании убытков из-за сорванного концерта в Перми. Мероприятие группы должно было состояться 23 июля 2022 года в клубе MICHURIN. Около восьми вечера коллектив начал свое выступление. Однако вскоре в помещение вошли полицейские и попросили музыкантов и зрителей покинуть зал. Истец оценил убытки в 225 тысяч рублей. По его мнению, правоохранители "вышли за рамки своих полномочий, запретив мероприятие". Представитель МВД отмечал, что сотрудники полиции прекратили концерт "в целях предупреждения чрезвычайной ситуации": ночной клуб был переполнен, там "практически отсутствовал воздух для нормального дыхания, передвижение по залу было затруднено". Позднее нарушения требований пожарной безопасности были зафиксированы в акте сотрудником МЧС. В декабре прошлого года суд отказал музыкальному коллективу в удовлетворении иска, посчитав действия сотрудников правоохранительных органов по эвакуации людей обоснованными. Ранее участники Anacondaz судились из-за сорванного 22 июля концерта в Екатеринбурге. Однако иск коллектива был отклонен. Представители прокуратуры объяснили, что мероприятие отменили из-за вероятных провокационных заявлений со стороны музыкантов. После начала СВО артисты осудили ее. Также они перенесли свой гастрольный тур в 2022 году на новые даты. Ранее концерты Anacondaz отменили в 15 российских городах. Они должны были состояться в конце февраля, марте и апреле.

https://ria.ru/20230217/kortnev-1852619175.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

шоу-бизнес, знаменитости, пермь