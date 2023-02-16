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Самовар и тельняшка. Как российские сувениры вытесняют китайские подделки - РИА Новости, 16.02.2023
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Туризм
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Самовар и тельняшка. Как российские сувениры вытесняют китайские подделки
Самовар и тельняшка. Как российские сувениры вытесняют китайские подделки - РИА Новости, 16.02.2023
Самовар и тельняшка. Как российские сувениры вытесняют китайские подделки
Тарелки, кружки, брелоки, магниты — из каждого путешествия обязательно привозят на память какую-нибудь безделушку. Кто делает лучшие сувениры, сколько россияне... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T08:00
2023-02-16T08:13
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости, Мария Селиванова. Тарелки, кружки, брелоки, магниты — из каждого путешествия обязательно привозят на память какую-нибудь безделушку. Кто делает лучшие сувениры, сколько россияне готовы на них потратить и что хранят годами — в материале РИА Новости.Денег не жалеют"Весь холодильник у меня в магнитах. Еще покупаю кухонную утварь: из Вологды у меня горшки для каши, из Карелии — подставка из можжевельника, из Дагестана — сервировочная доска из абрикосового дерева, — рассказывает Елена Мягкова из Петербурга. — Еще люблю семена, из таиландской косточки ращу авокадо, а из греческой — оливу".Основатель всероссийского конкурса "Туристический сувенир" Геннадий Шаталов говорит, что если еще три года назад в короткой турпоездке на выходные россияне тратили на памятные мелочи тысячу рублей, то сейчас — до трех тысяч. Приобретают и дорогие вещи для коллекций: тарелки, мелкую пластику. До 60 процентов туристов заранее выясняют, где продаются сувениры, добавляет эксперт.Причем российские изделия вытесняют китайские, преобладавшие в последние годы. "Их дешевизна — миф, они дорожают. И отечественные с ними успешно конкурируют", — отмечает Шаталов. Особенно высокий спрос на вещи, связанные с историей и культурой региона: национальный костюм, предметы обихода с традиционным орнаментом.Что привозят Магниты — самый частый подарок близким от путешественников, установил онлайн-сервис Туту, опросив 1400 человек. Их дарят 24 процента туристов.И это уже все чаще не просто фото с достопримечательностью, а изделие из необычного материала с надписью и порой сюжетом, уточняет Шаталов.Местные деликатесы привозят 15 процентов, алкоголь — шесть. Столько же — красивые ракушки и камешки с морского пляжа.Тарелки и чашки — пять процентов, одежда и статуэтки — по четыре. Также в списке покупок — открытки, косметика, бижутерия и игрушки.Порталы воспоминанийСувенир должен не только вызывать положительные эмоции, но и быть аутентичным, особенным, подчеркивает Шаталов. "Помимо магнитов, я приобретаю местные "фишки". В Пятигорске — кружку для минеральной воды с длинным носиком, в Дагестане — рог для вина", — приводит пример москвичка Анастасия Крылова.По ее словам, такие вещи — порталы для воспоминаний. "Когда нюхаю колбу с нефтью из Югры, представляю, как окунаю руку в черное золото. Это было, наверное, мое самое яркое путешествие", — признается она.Еще у нее есть кружка с надписью "Горы зовут тех, чья душа им по росту". "Я мечтала подняться на Эльбрус, и чашка подтверждает, что я это сделала", — говорит Анастасия.В Туле скупают самовары. "Это недорого. С подносом и заварочной емкостью — от девяти тысяч рублей. Электрический — две-три тысячи", — уточняет гид Александра Липкан.Шуя и Иваново — это полотенца, постельное белье. Здесь отшивали 90 процентов текстиля для Zara, H&amp;M и IKEA. Сейчас торгуют под собственной маркой Yerrna.Калининград — это украшения, шкатулки и картины из янтаря. Также популярны хомлины — сказочные персонажи из латуни. Их семеро: дедушка Карл, бабушка Марта, мама Варя, папа Лео, внуки — Уля, Витек и Антошка.В советское время почти у каждой семьи в серванте красовалась раковина с моря, покрытая лаком. Они востребованы до сих пор, большим спросом пользуются магниты и брелоки в том же стиле. "Их заливают эпоксидной смолой, изображая волны, и добавляют маленькую ракушку или песок", — объясняет руководитель департамента информационной среды ТИЦ Приморья Ирина Теппер.Купи тельняшкуЭксперты отмечают, что быстрее всего растет спрос на гастрономические сувениры, а также одежду. Хорошо раскупают толстовки, футболки, шарфы с традиционными принтами и слоганами.К примеру, во Владивостоке, где находится база Тихоокеанского флота, главный бестселлер — тельняшка. "У нас ее усовершенствовали, украсив принтами — якорем, крабом, маяком", — уточнила Ирина Теппер.В Удмуртии покупают вещи от местных дизайнеров, создающих коллекции традиционного платья с использованием кубовой и верховой набойки, растительным окрашиванием тканей. Также туристов привлекают монисто — украшения на шею из бисера, жемчуга, камней, рассказала эксперт АНО "Россия — страна возможностей" Юлия Железняк. Кожу, кнопки и пуговицы модельеры заменяют серебряными монетами.Придумали легендуХорошо продаются сувениры "с легендой", отмечает Шаталов. Так, в Мышкине самый ходовой товар — естественно, мышь. "Мы обыгрываем название города, предание о его происхождении, и это нравится гостям", — объясняют в местном центре туризма.В Мордовии есть кукла Куйгорож, приносящая в дом богатство. "Я привезла из Хакасии пучок травы, которую вроде бы жгут шаманы, чтобы очистить мысли", — смеется Елена Мягкова. Все удовольствие — 50 рублей. Зато какая история!
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2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
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туризм, впечатления - туризм, актуальное - туризм, туристы, отдых в россии
Туризм, Туризм, Впечатления - Туризм, Актуальное - Туризм, туристы, отдых в России
08:00 16.02.2023 (обновлено: 08:13 16.02.2023)
 

Самовар и тельняшка. Как российские сувениры вытесняют китайские подделки

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПродажа сувениров в магазине
Продажа сувениров в магазине - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости, Мария Селиванова. Тарелки, кружки, брелоки, магниты — из каждого путешествия обязательно привозят на память какую-нибудь безделушку. Кто делает лучшие сувениры, сколько россияне готовы на них потратить и что хранят годами — в материале РИА Новости.

Денег не жалеют

"Весь холодильник у меня в магнитах. Еще покупаю кухонную утварь: из Вологды у меня горшки для каши, из Карелии — подставка из можжевельника, из Дагестана — сервировочная доска из абрикосового дерева, — рассказывает Елена Мягкова из Петербурга. — Еще люблю семена, из таиландской косточки ращу авокадо, а из греческой — оливу".
© Depositphotos.com / zefartСувенирные магниты на холодильнике
Сувенирные магниты на холодильнике - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© Depositphotos.com / zefart
Сувенирные магниты на холодильнике
Основатель всероссийского конкурса "Туристический сувенир" Геннадий Шаталов говорит, что если еще три года назад в короткой турпоездке на выходные россияне тратили на памятные мелочи тысячу рублей, то сейчас — до трех тысяч. Приобретают и дорогие вещи для коллекций: тарелки, мелкую пластику.
До 60 процентов туристов заранее выясняют, где продаются сувениры, добавляет эксперт.
© Фото : Геннадий ШаталовСувениры из коллекции Геннадия Шаталова
Сувениры из коллекции Геннадия Шаталова - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© Фото : Геннадий Шаталов
Сувениры из коллекции Геннадия Шаталова
Причем российские изделия вытесняют китайские, преобладавшие в последние годы. "Их дешевизна — миф, они дорожают. И отечественные с ними успешно конкурируют", — отмечает Шаталов.
Особенно высокий спрос на вещи, связанные с историей и культурой региона: национальный костюм, предметы обихода с традиционным орнаментом.

Что привозят

Магниты — самый частый подарок близким от путешественников, установил онлайн-сервис Туту, опросив 1400 человек. Их дарят 24 процента туристов.
И это уже все чаще не просто фото с достопримечательностью, а изделие из необычного материала с надписью и порой сюжетом, уточняет Шаталов.
© РИА Новости / Мария СеливановаВладимирские сувениры
Владимирские сувениры - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
Владимирские сувениры
Местные деликатесы привозят 15 процентов, алкоголь — шесть. Столько же — красивые ракушки и камешки с морского пляжа.
Тарелки и чашки — пять процентов, одежда и статуэтки — по четыре. Также в списке покупок — открытки, косметика, бижутерия и игрушки.

Порталы воспоминаний

Сувенир должен не только вызывать положительные эмоции, но и быть аутентичным, особенным, подчеркивает Шаталов.
© РИА Новости / Ольга КабановаСувенир из Тюмени — бутылочка с нефтью — и кружки
Сувенир из Тюмени - бутылочка с нефтью - и кружки - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Ольга Кабанова
Сувенир из Тюмени — бутылочка с нефтью — и кружки
"Помимо магнитов, я приобретаю местные "фишки". В Пятигорске — кружку для минеральной воды с длинным носиком, в Дагестане — рог для вина", — приводит пример москвичка Анастасия Крылова.
По ее словам, такие вещи — порталы для воспоминаний. "Когда нюхаю колбу с нефтью из Югры, представляю, как окунаю руку в черное золото. Это было, наверное, мое самое яркое путешествие", — признается она.
Еще у нее есть кружка с надписью "Горы зовут тех, чья душа им по росту". "Я мечтала подняться на Эльбрус, и чашка подтверждает, что я это сделала", — говорит Анастасия.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанк

Сувенирная продукция, выполненная умельцами города Мышкина

Сувенирная продукция, выполненная умельцами города Мышкина
1 из 4

Сувенирная продукция, выполненная умельцами города Мышкина

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Мария Селиванова

Сувенир из Курска — суджанская игрушка

Сувенир из Курска - суджанская игрушка
2 из 4

Сувенир из Курска — суджанская игрушка

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

Курский сувенир — кожлянская глиняная игрушка

Курский сувенир - кожлянская глинянная игрушка
3 из 4

Курский сувенир — кожлянская глиняная игрушка

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в медиабанк

Изделия из бересты на ярмарочной площади курорта "Марциальные воды" в Республике Карелия

Продажа изделий из бересты в Карелии
4 из 4

Изделия из бересты на ярмарочной площади курорта "Марциальные воды" в Республике Карелия

© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
1 из 4

Сувенирная продукция, выполненная умельцами города Мышкина

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
2 из 4

Сувенир из Курска — суджанская игрушка

© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 4

Курский сувенир — кожлянская глиняная игрушка

© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 4

Изделия из бересты на ярмарочной площади курорта "Марциальные воды" в Республике Карелия

© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
В Туле скупают самовары. "Это недорого. С подносом и заварочной емкостью — от девяти тысяч рублей. Электрический — две-три тысячи", — уточняет гид Александра Липкан.
Шуя и Иваново — это полотенца, постельное белье. Здесь отшивали 90 процентов текстиля для Zara, H&M и IKEA. Сейчас торгуют под собственной маркой Yerrna.
© РИА Новости / Мария СеливановаСувениры в Шуе
Сувениры в Шуе - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
Сувениры в Шуе
Калининград — это украшения, шкатулки и картины из янтаря. Также популярны хомлины — сказочные персонажи из латуни. Их семеро: дедушка Карл, бабушка Марта, мама Варя, папа Лео, внуки — Уля, Витек и Антошка.
В советское время почти у каждой семьи в серванте красовалась раковина с моря, покрытая лаком. Они востребованы до сих пор, большим спросом пользуются магниты и брелоки в том же стиле. "Их заливают эпоксидной смолой, изображая волны, и добавляют маленькую ракушку или песок", — объясняет руководитель департамента информационной среды ТИЦ Приморья Ирина Теппер.

Купи тельняшку

Эксперты отмечают, что быстрее всего растет спрос на гастрономические сувениры, а также одежду. Хорошо раскупают толстовки, футболки, шарфы с традиционными принтами и слоганами.
© РИА Новости / Мария СеливановаШуя. Тарелки в сувенирном магазине
Шуя. Тарелки в сувенирном магазине - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
Шуя. Тарелки в сувенирном магазине
К примеру, во Владивостоке, где находится база Тихоокеанского флота, главный бестселлер — тельняшка. "У нас ее усовершенствовали, украсив принтами — якорем, крабом, маяком", — уточнила Ирина Теппер.
© РИА Новости / Мария СеливановаВладимирские сувениры
Владимирские сувениры - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
Владимирские сувениры
В Удмуртии покупают вещи от местных дизайнеров, создающих коллекции традиционного платья с использованием кубовой и верховой набойки, растительным окрашиванием тканей. Также туристов привлекают монисто — украшения на шею из бисера, жемчуга, камней, рассказала эксперт АНО "Россия — страна возможностей" Юлия Железняк. Кожу, кнопки и пуговицы модельеры заменяют серебряными монетами.

Придумали легенду

Хорошо продаются сувениры "с легендой", отмечает Шаталов. Так, в Мышкине самый ходовой товар — естественно, мышь. "Мы обыгрываем название города, предание о его происхождении, и это нравится гостям", — объясняют в местном центре туризма.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкСувенирная продукция, выполненная умельцами города Мышкина
Сувенирная продукция, выполненная умельцами города Мышкина - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Сувенирная продукция, выполненная умельцами города Мышкина
В Мордовии есть кукла Куйгорож, приносящая в дом богатство.
"Я привезла из Хакасии пучок травы, которую вроде бы жгут шаманы, чтобы очистить мысли", — смеется Елена Мягкова. Все удовольствие — 50 рублей. Зато какая история!
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