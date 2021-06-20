https://ria.ru/20210620/suveniry-1737613260.html

Названы сувениры и подарки, которые россияне привозят чаще всего

Названы сувениры и подарки, которые россияне привозят чаще всего - РИА Новости, 20.06.2021

Названы сувениры и подарки, которые россияне привозят чаще всего

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, какие сувениры и подарки россияне чаще всего привозят из поездок, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T09:49

2021-06-20T09:49

2021-06-20T09:49

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, какие сувениры и подарки россияне чаще всего привозят из поездок, сообщает Туту.ру.В опросе, прошедшем на сайте сервиса, приняли участие 1 400 человек.Самым популярным сувениром оказались магнитики, их привозят 24 процента опрошенных. На втором месте — местные деликатесы: такие гостинцы себе и друзьям покупают 15 процентов респондентов. Замыкает тройку алкоголь и табачные изделия (шесть процентов участников опроса).Столько же респондентов радуют себя и друзей ракушками, кораллами и камушками с морских курортов. Еще пять — привозят тарелки и чашки. Красивые фигурки и статуэтки себе и друзьям дарят четыре процента респондентов. Столько же привозят из путешествий одежду.Также среди ответов были открытки, брелоки, косметика, драгоценности и бижутерия, и игрушки.Каждый пятый опрошенный признался, что не тратится в поездках на сувениры для себя и друзей.

https://ria.ru/20201220/turtsiya-1589945998.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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