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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210620/suveniry-1737613260.html
Названы сувениры и подарки, которые россияне привозят чаще всего
Названы сувениры и подарки, которые россияне привозят чаще всего - РИА Новости, 20.06.2021
Названы сувениры и подарки, которые россияне привозят чаще всего
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, какие сувениры и подарки россияне чаще всего привозят из поездок, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T09:49
2021-06-20T09:49
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, какие сувениры и подарки россияне чаще всего привозят из поездок, сообщает Туту.ру.В опросе, прошедшем на сайте сервиса, приняли участие 1 400 человек.Самым популярным сувениром оказались магнитики, их привозят 24 процента опрошенных. На втором месте — местные деликатесы: такие гостинцы себе и друзьям покупают 15 процентов респондентов. Замыкает тройку алкоголь и табачные изделия (шесть процентов участников опроса).Столько же респондентов радуют себя и друзей ракушками, кораллами и камушками с морских курортов. Еще пять — привозят тарелки и чашки. Красивые фигурки и статуэтки себе и друзьям дарят четыре процента респондентов. Столько же привозят из путешествий одежду.Также среди ответов были открытки, брелоки, косметика, драгоценности и бижутерия, и игрушки.Каждый пятый опрошенный признался, что не тратится в поездках на сувениры для себя и друзей.
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туризм, туту.ру, туристы, новости - туризм

Названы сувениры и подарки, которые россияне привозят чаще всего

09:49 20.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСувенирная лавка в районе Наама Бей в Шарм-эль-Шейхе
Сувенирная лавка в районе Наама Бей в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, какие сувениры и подарки россияне чаще всего привозят из поездок, сообщает Туту.ру.
В опросе, прошедшем на сайте сервиса, приняли участие 1 400 человек.
Самым популярным сувениром оказались магнитики, их привозят 24 процента опрошенных. На втором месте — местные деликатесы: такие гостинцы себе и друзьям покупают 15 процентов респондентов. Замыкает тройку алкоголь и табачные изделия (шесть процентов участников опроса).
Столько же респондентов радуют себя и друзей ракушками, кораллами и камушками с морских курортов. Еще пять — привозят тарелки и чашки. Красивые фигурки и статуэтки себе и друзьям дарят четыре процента респондентов. Столько же привозят из путешествий одежду.
Также среди ответов были открытки, брелоки, косметика, драгоценности и бижутерия, и игрушки.
Каждый пятый опрошенный признался, что не тратится в поездках на сувениры для себя и друзей.
Шалгам - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
20 декабря 2020, 00:35Туризм
Туристы назвали необычные сувениры, которые можно привезти из Турции
 
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