https://ria.ru/20230216/studenty-1852433843.html

Россия вошла в пятерку стран-лидеров по числу иностранных студентов

Россия вошла в пятерку стран-лидеров по числу иностранных студентов - РИА Новости, 16.02.2023

Россия вошла в пятерку стран-лидеров по числу иностранных студентов

Россия вошла в пятёрку стран-лидеров по числу иностранных студентов, в следующем году квота вырастет до 30 тысяч, заявил глава Россотрудничества Евгений... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T15:18

2023-02-16T15:18

2023-02-16T15:18

россия

белоруссия

вьетнам

евгений примаков (россотрудничество)

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

единая россия

образование - общество

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия вошла в пятёрку стран-лидеров по числу иностранных студентов, в следующем году квота вырастет до 30 тысяч, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков. "Образование в РФ востребовано... Число растёт, сейчас будет уже 30 тысяч человек ежегодно... Россия в связи с увеличением квоты, по оценкам некоторых экспертов, вошла в топ 5 стран мира, где получают иностранцы высшее образование", - сказал он в ходе встречи с руководителями дипмиссий евразийских государств по итогам организованного российским парламентским "Евразийским диалогом" при поддержке международной комиссии партии "Единая Россия" пермского форума "Европа-Азия: диалог цивилизаций". Примаков пояснил, что в 2022-23 учебном году Россия выделяла 23 тысячи бюджетных мест для иностранных студентов, среди которых лидировали граждане Белоруссии, Вьетнама, Китая, Сирии, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Монголии, Казахстана и Киргизии.

https://ria.ru/20230213/obmen-1851625000.html

россия

белоруссия

вьетнам

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россия, белоруссия, вьетнам, евгений примаков (россотрудничество), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), единая россия, образование - общество