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Россия вошла в пятерку стран-лидеров по числу иностранных студентов - РИА Новости, 16.02.2023
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Россия вошла в пятерку стран-лидеров по числу иностранных студентов
Россия вошла в пятерку стран-лидеров по числу иностранных студентов - РИА Новости, 16.02.2023
Россия вошла в пятерку стран-лидеров по числу иностранных студентов
Россия вошла в пятёрку стран-лидеров по числу иностранных студентов, в следующем году квота вырастет до 30 тысяч, заявил глава Россотрудничества Евгений... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T15:18
2023-02-16T15:18
россия
белоруссия
вьетнам
евгений примаков (россотрудничество)
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
единая россия
образование - общество
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия вошла в пятёрку стран-лидеров по числу иностранных студентов, в следующем году квота вырастет до 30 тысяч, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков. "Образование в РФ востребовано... Число растёт, сейчас будет уже 30 тысяч человек ежегодно... Россия в связи с увеличением квоты, по оценкам некоторых экспертов, вошла в топ 5 стран мира, где получают иностранцы высшее образование", - сказал он в ходе встречи с руководителями дипмиссий евразийских государств по итогам организованного российским парламентским "Евразийским диалогом" при поддержке международной комиссии партии "Единая Россия" пермского форума "Европа-Азия: диалог цивилизаций". Примаков пояснил, что в 2022-23 учебном году Россия выделяла 23 тысячи бюджетных мест для иностранных студентов, среди которых лидировали граждане Белоруссии, Вьетнама, Китая, Сирии, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Монголии, Казахстана и Киргизии.
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россия, белоруссия, вьетнам, евгений примаков (россотрудничество), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), единая россия, образование - общество
Россия, Белоруссия, Вьетнам, Евгений Примаков (Россотрудничество), Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Единая Россия, Образование - Общество
15:18 16.02.2023
 
Россия вошла в пятерку стран-лидеров по числу иностранных студентов

Примаков: Россия вошла в пятерку стран-лидеров по числу иностранных студентов

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанкРоссийский университет дружбы народов (РУДН)
Российский университет дружбы народов (РУДН) - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Российский университет дружбы народов (РУДН). Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия вошла в пятёрку стран-лидеров по числу иностранных студентов, в следующем году квота вырастет до 30 тысяч, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.
"Образование в РФ востребовано... Число растёт, сейчас будет уже 30 тысяч человек ежегодно... Россия в связи с увеличением квоты, по оценкам некоторых экспертов, вошла в топ 5 стран мира, где получают иностранцы высшее образование", - сказал он в ходе встречи с руководителями дипмиссий евразийских государств по итогам организованного российским парламентским "Евразийским диалогом" при поддержке международной комиссии партии "Единая Россия" пермского форума "Европа-Азия: диалог цивилизаций".
Примаков пояснил, что в 2022-23 учебном году Россия выделяла 23 тысячи бюджетных мест для иностранных студентов, среди которых лидировали граждане Белоруссии, Вьетнама, Китая, Сирии, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Монголии, Казахстана и Киргизии.
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 10:31
Посол в Лондоне заявил, что вопрос студенческих обменов "повис в воздухе"
 
РоссияБелоруссияВьетнамЕвгений Примаков (Россотрудничество)Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Единая РоссияОбразование - Общество
 
 
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