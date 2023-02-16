https://ria.ru/20230216/sapsan-1852393010.html

Суд обязал Siemens исполнять контракт на ремонт "Сапсанов"

Суд обязал Siemens исполнять контракт на ремонт "Сапсанов" - РИА Новости, 16.02.2023

Суд обязал Siemens исполнять контракт на ремонт "Сапсанов"

Арбитражный суд Москвы по иску Российских железных дорог (РЖД) признал незаконным одностороннее расторжение структурами немецкого концерна Siemens договора с... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T13:34

2023-02-16T13:34

2023-02-16T13:34

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску Российских железных дорог (РЖД) признал незаконным одностороннее расторжение структурами немецкого концерна Siemens договора с РЖД на ремонт и техобслуживание высокоскоростных поездов "Сапсан" от 20 апреля 2007 года и обязал ответчиков исполнять обязательства по договору, следует из информации в картотеке арбитражных дел. "Иск удовлетворить полностью", - говорится в карточке дела. Резолютивная часть решения пока не опубликована. Ответчиками в иске указаны немецкая Siemens Mobility GmbH и российское ООО "Сименс Мобильность". Истцом также было заявлено требование о взыскании судебной неустойки в случае неисполнения судебного акта о возобновлении исполнения обязательств по договору. Истец просил взыскивать солидарно с ответчиков неустойку в размере более 16 миллионов рублей за каждый день неисполнения с даты вступления судебного акта в законную силу. Этот иск сначала был подан в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но тот в сентябре направил его по подсудности в Москву. При этом в мае суд в Петербурге принял обеспечительные меры по иску, передав РЖД для хранения и использования принадлежащие Siemens Mobility GmbH оборудование, инструменты и запчасти, необходимые для ремонта "Сапсанов". Суд тогда согласился с доводами истца о том, что ответчик зарегистрирован на территории Германии и в случае изъятия у РЖД указанного имущества и последующего удовлетворении исковых требований возврат имущества будет невозможен в связи с его нахождением на территории другого государства. Siemens 12 мая сообщил о решении свернуть промышленную деятельности в РФ. В тот же день РЖД заявили, что техобслуживание поездов "Сапсан" и "Ласточка" продолжится под их руководством и контролем. А как рассказывали РИА Новости в пресс-службе Siemens, концерн и его структуры решили выйти из совместных предприятий и c 13 мая расторгнуть сервисные договоры на техническое обслуживание с РЖД. В компании пояснили, что международные санкции и вытекающие из них требования делают невозможным дальнейшее исполнение договорных обязательств перед РЖД.

https://ria.ru/20230203/allegro-1849507711.html

https://ria.ru/20230203/puteshestviya-1849491746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

москва, siemens, ржд, санкт-петербург, россия, происшествия