Суд обязал Siemens исполнять контракт на ремонт "Сапсанов"
Суд в Москве обязал структуры Siemens исполнять контракт с РЖД на ремонт "Сапсанов"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкПоезд "Сапсан" на Ленинградском вокзале в Москве
Поезд "Сапсан" на Ленинградском вокзале в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску Российских железных дорог (РЖД) признал незаконным одностороннее расторжение структурами немецкого концерна Siemens договора с РЖД на ремонт и техобслуживание высокоскоростных поездов "Сапсан" от 20 апреля 2007 года и обязал ответчиков исполнять обязательства по договору, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
"Иск удовлетворить полностью", - говорится в карточке дела. Резолютивная часть решения пока не опубликована. Ответчиками в иске указаны немецкая Siemens Mobility GmbH и российское ООО "Сименс Мобильность".
Истцом также было заявлено требование о взыскании судебной неустойки в случае неисполнения судебного акта о возобновлении исполнения обязательств по договору. Истец просил взыскивать солидарно с ответчиков неустойку в размере более 16 миллионов рублей за каждый день неисполнения с даты вступления судебного акта в законную силу.
Этот иск сначала был подан в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но тот в сентябре направил его по подсудности в Москву. При этом в мае суд в Петербурге принял обеспечительные меры по иску, передав РЖД для хранения и использования принадлежащие Siemens Mobility GmbH оборудование, инструменты и запчасти, необходимые для ремонта "Сапсанов".
Суд тогда согласился с доводами истца о том, что ответчик зарегистрирован на территории Германии и в случае изъятия у РЖД указанного имущества и последующего удовлетворении исковых требований возврат имущества будет невозможен в связи с его нахождением на территории другого государства.
Siemens 12 мая сообщил о решении свернуть промышленную деятельности в РФ. В тот же день РЖД заявили, что техобслуживание поездов "Сапсан" и "Ласточка" продолжится под их руководством и контролем. А как рассказывали РИА Новости в пресс-службе Siemens, концерн и его структуры решили выйти из совместных предприятий и c 13 мая расторгнуть сервисные договоры на техническое обслуживание с РЖД. В компании пояснили, что международные санкции и вытекающие из них требования делают невозможным дальнейшее исполнение договорных обязательств перед РЖД.
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