https://ria.ru/20230216/ponomarenko-1852516616.html

В ООН призвали освободить осужденную за фейки журналистку Пономаренко

В ООН призвали освободить осужденную за фейки журналистку Пономаренко - РИА Новости, 16.02.2023

В ООН призвали освободить осужденную за фейки журналистку Пономаренко

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) выразило обеспокоенность приговором алтайской журналистке Марии Пономаренко и призвало... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T19:11

2023-02-16T19:11

2023-02-16T19:11

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ЖЕНЕВА, 16 фев - РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) выразило обеспокоенность приговором алтайской журналистке Марии Пономаренко и призвало освободить ее, при этом оно не реагирует на лишение свободы журналистов в странах Балтии и на Украине. В среду Пономаренко была приговорена в Барнауле к шести годам колонии за фейки о Вооруженных силах РФ. В судебном заседании Пономаренко, журналистка издания RusNews в Барнауле, свою вину не признала. "Глубоко обеспокоены шестилетним тюремным заключением журналистки Марии Пономаренко и пятилетним запретом на журналистскую деятельность за якобы распространение ложной информации о действиях России на Украине. Мы призываем к ее немедленному освобождению и прекращению подавления свободы выражения мнений", - говорится в сообщении УВКПЧ ООН в Twitter. В конце апреля Пономаренко была арестована судом в Петербурге за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти и вражды. Как тогда сообщала объединенная пресс-служба судов города, Пономаренко в своем Telegram-канале в марте разместила ложную информацию об ударе по драмтеатру в Мариуполе. В региональном управлении СК России сообщали, что фигурантка ранее "неоднократно привлекалась к административной ответственности за совершение административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность". Между тем УВКПЧ ООН пока официально не отреагировало на арест в январе шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема и обращение российского постпредства при женевском отделении ООН, которое потребовало от верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка и спецдокладчика ООН Ирен Хан уделить "самое пристальное внимание" ситуации с арестом Касема. Летом 2021 года исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский обращался в УВКПЧ ООН в связи с преследованием журналистов, сотрудничавших с порталами Sputnik Латвия и Baltnews. Управление ООН ответило на письмо Вышинского, однако не дало оценок ситуации и не предложило конкретных мер. В УВКПЧ не реагировали или реагировали не оперативно на случаи преследования ареста и заключения журналистов на Украине, где в последние годы счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов идет на десятки – убиты Олесь Бузина и Павел Шеремет, запрещены все российские СМИ, больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого также обвиняли в госизмене. На пять лет введены санкции против ряда украинских телеканалов, которых ассоциируют с Виктором Медведчуком, под санкции попали издания "Страна.UA" и "Шарий.нет". В октябре 2022 года представительство РФ при ООН в Женеве просило верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка обратить особое внимание и публично отреагировать на деятельность украинского сайта "Миротворец", так как журналисты в его списке получают угрозы расправы, но реакции не последовало. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов неделю назад отмечал, что УВКПЧ исполняет задачи, которые перед ним ставят западные доноры, штат практически целиком состоит из западников. Дипломат отмечал, что деятельность Тюрка и его аппарата идет в западном нарративе, а представленная Россией информация о нарушениях Киевом прав человека игнорируется.

https://ria.ru/20230216/rkn-1852463642.html

https://ria.ru/20230215/kasem-1852111248.html

https://ria.ru/20230216/belyatskiy-1852510039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

алтайский край, в мире, россия, оон, барнаул, журналистика, управление верховного комиссара оон по правам человека, вооруженные силы рф, цензура