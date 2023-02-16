В ООН призвали освободить осужденную за фейки журналистку Пономаренко
УВКПЧ ООН призвало освободить осужденную за фейки о ВС России журналистку Пономаренко
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 16 фев - РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) выразило обеспокоенность приговором алтайской журналистке Марии Пономаренко и призвало освободить ее, при этом оно не реагирует на лишение свободы журналистов в странах Балтии и на Украине.
В среду Пономаренко была приговорена в Барнауле к шести годам колонии за фейки о Вооруженных силах РФ. В судебном заседании Пономаренко, журналистка издания RusNews в Барнауле, свою вину не признала.
"Глубоко обеспокоены шестилетним тюремным заключением журналистки Марии Пономаренко и пятилетним запретом на журналистскую деятельность за якобы распространение ложной информации о действиях России на Украине. Мы призываем к ее немедленному освобождению и прекращению подавления свободы выражения мнений", - говорится в сообщении УВКПЧ ООН в Twitter.
В конце апреля Пономаренко была арестована судом в Петербурге за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти и вражды. Как тогда сообщала объединенная пресс-служба судов города, Пономаренко в своем Telegram-канале в марте разместила ложную информацию об ударе по драмтеатру в Мариуполе. В региональном управлении СК России сообщали, что фигурантка ранее "неоднократно привлекалась к административной ответственности за совершение административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность".
Между тем УВКПЧ ООН пока официально не отреагировало на арест в январе шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема и обращение российского постпредства при женевском отделении ООН, которое потребовало от верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка и спецдокладчика ООН Ирен Хан уделить "самое пристальное внимание" ситуации с арестом Касема. Летом 2021 года исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский обращался в УВКПЧ ООН в связи с преследованием журналистов, сотрудничавших с порталами Sputnik Латвия и Baltnews. Управление ООН ответило на письмо Вышинского, однако не дало оценок ситуации и не предложило конкретных мер.
В УВКПЧ не реагировали или реагировали не оперативно на случаи преследования ареста и заключения журналистов на Украине, где в последние годы счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов идет на десятки – убиты Олесь Бузина и Павел Шеремет, запрещены все российские СМИ, больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого также обвиняли в госизмене. На пять лет введены санкции против ряда украинских телеканалов, которых ассоциируют с Виктором Медведчуком, под санкции попали издания "Страна.UA" и "Шарий.нет".
В октябре 2022 года представительство РФ при ООН в Женеве просило верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка обратить особое внимание и публично отреагировать на деятельность украинского сайта "Миротворец", так как журналисты в его списке получают угрозы расправы, но реакции не последовало. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов неделю назад отмечал, что УВКПЧ исполняет задачи, которые перед ним ставят западные доноры, штат практически целиком состоит из западников. Дипломат отмечал, что деятельность Тюрка и его аппарата идет в западном нарративе, а представленная Россией информация о нарушениях Киевом прав человека игнорируется.