13:00 16.02.2023 (обновлено: 23:41 16.02.2023)
Эксперты возмутились, что Айвазовского и Куинджи назвали в США украинцами
Эксперты в Москве и Крыму жестко ответили на признание Айвазовского и Куинджи украинцами
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Метрополитен-музей в Нью-Йорке объявил Архипа Куинджи, Илью Репина и Ивана Айвазовского украинскими художниками. Эксперты в сфере искусства, психологии и истории из Москвы и Крыма объяснили, почему не обоснованы такие заявления американцев.
Ничего, кроме недоумения
"Это разрушение культурных связей в мировом масштабе. Мы всегда говорили о том, что культура вне политики, и действия наших американских коллег ничего, кроме недоумения, не вызывают. ГИМ всегда поддерживал важность наведения культурных мостов. Но, видимо, западные коллеги так не считают. С нашей стороны ни с кем из европейских, американских музеев не были разорваны рабочие отношения. Но подобные примеры искажения истории, вопреки здравому смыслу, но в угоду политической конъюнктуре, разрушают культурные связи и взаимное доверие между музеями", — сказали РИА Новости в пресс-службе Государственного Исторического музея.
Это полное разочарование
"Конечно, Айвазовский был армянином, он был носителем армянской и русской культуры. В доме, в быту царили армянские традиции, но для всех Айвазовский является представителем большого русского мира. Во всем мире он стал известен как русский художник, один из тех, кто прославлял русское искусство. Он был весьма патриотичен, на своих картинах воспел все выдающиеся победы русского парусного флота", — отметила Татьяна Гайдук, директор Феодосийской картинной галереи имени И. К. Айвазовского.
Сергей Ениколопов, российский психолог, Ведущий научный сотрудник кафедры психологии личности факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова добавил, что Айвазовский, Куинджи, Репин – "люди Российской Империи".
"Они были ориентированы на Петербург – город, в котором жили и работали. Их творчество – предмет национальной российской гордости, — уточнил он. — Я был в Стамбуле, и там один гид рассказывал русским туристам: "Когда Босфор замерзал, его писал ваш художник армянской национальности – Айвазовский". Турки понимают, что он армянин по происхождению, но при этом российский художник".
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкРепродукция картины "Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года"
Репродукция картины "Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года"
По его мнению, то, что сделал "Метрополитен" – это полное разочарование, "это политический жест – отнять русских художников, подсвистывая махровому украинскому национализму".
"То, что американские искусствоведы пошли на поводу у политиков – это безобразие. Все трое – Айвазовский, Репин, Куинджи – классика русской культуры. Этот поступок дискредитирует самих американцев, это очень мелочно", — считает эксперт.
"Американские художники, классики XX века, были разных национальностей. Аршил Горки, например, вырос в Ереване, в США он приехал уже взрослым. И что, мы его будем переписывать из американских художников в армянские? Приведу в пример не художника, ученого. Игорь Сикорский, вертолеты США созданы им. Родился и вырос в Киеве, сбежал оттуда в США. Но американцы гордятся им как своим авиаконструктором и никуда его не переписывают", — пояснил Сергей Ениколопов, представитель армянской диаспоры в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкПосетитель у картины "Девятый вал" на выставке "Иван Айвазовский. К 200-летию со дня рождения" в Третьяковской галерее на Крымском Валу.
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Посетитель у картины "Девятый вал" на выставке "Иван Айвазовский. К 200-летию со дня рождения" в Третьяковской галерее на Крымском Валу.
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Посетитель у картины "Девятый вал" на выставке "Иван Айвазовский. К 200-летию со дня рождения" в Третьяковской галерее на Крымском Валу.
Просто глупость
Архип Иванович Куинджи родился в Мариупольском уезде, Екатеринославской губернии, Российской империи, жил, умер и был похоронен в Санкт-Петербурге. Иван Константинович Айвазовский, или, иначе, Ованнес Айвазян, родился и жил в Феодосии, Таврическая губерния, Российская империя, уточнил Александр Черемин, историк, писатель, профессор, независимый эксперт по истории России и сопредельных государств.
"Да, один из них сын грека, второй армянин, но оба – представители российской культуры. То, что сделал Метрополитен-музей – глупость. По такой логике можно переписать биографии всех художников. В годы жизни Куинджи и Айвазовского были совершенно другие границы, очень странно приписывать их к стране, которой тогда официально не существовало", — отметил эксперт.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанк
Посетительница возле картины художника Архипа Куинджи "Березовая роща" на выставке-маршруте "Отвергнутые шедевры.
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Посетительница возле картины художника Архипа Куинджи "Березовая роща" на выставке-маршруте "Отвергнутые шедевры.
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Посетительница возле картины художника Архипа Куинджи "Березовая роща" на выставке-маршруте "Отвергнутые шедевры.
Принцип подданства
"До ХХ века был распространен принцип подданства. Было важно, к какому государству ты относишь себя и какого ты вероисповедания. Архип Иванович Куинджи и Иван Константинович Айвазовский – подданные Российского императора, оба – православной веры", — добавил Иван Шаравин, историк, специалист по межнациональной и межрелигиозной политике. — Вспомните генералов Российской армии времен Отечественной войны: среди них были люди и с французскими фамилиями. Но они идентифицировали себя русскими – на основании признания над собой власти Российского императора".