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Эксперты возмутились, что Айвазовского и Куинджи назвали в США украинцами - РИА Новости, 16.02.2023
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Культура
https://ria.ru/20230216/khudozhniki-1852363297.html
Эксперты возмутились, что Айвазовского и Куинджи назвали в США украинцами
Эксперты возмутились, что Айвазовского и Куинджи назвали в США украинцами - РИА Новости, 16.02.2023
Эксперты возмутились, что Айвазовского и Куинджи назвали в США украинцами
Метрополитен-музей в Нью-Йорке объявил Архипа Куинджи, Илью Репина и Ивана Айвазовского украинскими художниками. Эксперты в сфере искусства, психологии и... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T13:00
2023-02-16T23:41
культура
новости культуры
игорь сикорский
российская империя
сша
санкт-петербург
архип куинджи
иван айвазовский
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Метрополитен-музей в Нью-Йорке объявил Архипа Куинджи, Илью Репина и Ивана Айвазовского украинскими художниками. Эксперты в сфере искусства, психологии и истории из Москвы и Крыма объяснили, почему не обоснованы такие заявления американцев. Ничего, кроме недоумения"Это разрушение культурных связей в мировом масштабе. Мы всегда говорили о том, что культура вне политики, и действия наших американских коллег ничего, кроме недоумения, не вызывают. ГИМ всегда поддерживал важность наведения культурных мостов. Но, видимо, западные коллеги так не считают. С нашей стороны ни с кем из европейских, американских музеев не были разорваны рабочие отношения. Но подобные примеры искажения истории, вопреки здравому смыслу, но в угоду политической конъюнктуре, разрушают культурные связи и взаимное доверие между музеями", — сказали РИА Новости в пресс-службе Государственного Исторического музея.Это полное разочарование "Конечно, Айвазовский был армянином, он был носителем армянской и русской культуры. В доме, в быту царили армянские традиции, но для всех Айвазовский является представителем большого русского мира. Во всем мире он стал известен как русский художник, один из тех, кто прославлял русское искусство. Он был весьма патриотичен, на своих картинах воспел все выдающиеся победы русского парусного флота", — отметила Татьяна Гайдук, директор Феодосийской картинной галереи имени И. К. Айвазовского.Сергей Ениколопов, российский психолог, Ведущий научный сотрудник кафедры психологии личности факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова добавил, что Айвазовский, Куинджи, Репин – "люди Российской Империи". "Они были ориентированы на Петербург – город, в котором жили и работали. Их творчество – предмет национальной российской гордости, — уточнил он. — Я был в Стамбуле, и там один гид рассказывал русским туристам: "Когда Босфор замерзал, его писал ваш художник армянской национальности – Айвазовский". Турки понимают, что он армянин по происхождению, но при этом российский художник".По его мнению, то, что сделал "Метрополитен" – это полное разочарование, "это политический жест – отнять русских художников, подсвистывая махровому украинскому национализму"."Американские художники, классики XX века, были разных национальностей. Аршил Горки, например, вырос в Ереване, в США он приехал уже взрослым. И что, мы его будем переписывать из американских художников в армянские? Приведу в пример не художника, ученого. Игорь Сикорский, вертолеты США созданы им. Родился и вырос в Киеве, сбежал оттуда в США. Но американцы гордятся им как своим авиаконструктором и никуда его не переписывают", — пояснил Сергей Ениколопов, представитель армянской диаспоры в Москве.Просто глупостьАрхип Иванович Куинджи родился в Мариупольском уезде, Екатеринославской губернии, Российской империи, жил, умер и был похоронен в Санкт-Петербурге. Иван Константинович Айвазовский, или, иначе, Ованнес Айвазян, родился и жил в Феодосии, Таврическая губерния, Российская империя, уточнил Александр Черемин, историк, писатель, профессор, независимый эксперт по истории России и сопредельных государств.Принцип подданства"До ХХ века был распространен принцип подданства. Было важно, к какому государству ты относишь себя и какого ты вероисповедания. Архип Иванович Куинджи и Иван Константинович Айвазовский – подданные Российского императора, оба – православной веры", — добавил Иван Шаравин, историк, специалист по межнациональной и межрелигиозной политике. — Вспомните генералов Российской армии времен Отечественной войны: среди них были люди и с французскими фамилиями. Но они идентифицировали себя русскими – на основании признания над собой власти Российского императора".
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новости культуры, игорь сикорский, российская империя, сша, санкт-петербург, архип куинджи, иван айвазовский, республика крым, нью-йорк (город), илья репин, культура отмены, украина, the metropolitan museum of art
Культура, Новости культуры, Игорь Сикорский, Российская империя, США, Санкт-Петербург, Архип Куинджи, Иван Айвазовский, Республика Крым, Нью-Йорк (город), Илья Репин, культура отмены, Украина, The Metropolitan Museum of Art
13:00 16.02.2023 (обновлено: 23:41 16.02.2023)
 
Эксперты возмутились, что Айвазовского и Куинджи назвали в США украинцами

Эксперты в Москве и Крыму жестко ответили на признание Айвазовского и Куинджи украинцами

© Public domainИван Айвазовский. Автопортрет. 1874
Иван Айвазовский. Автопортрет. 1874
© Public domain
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Метрополитен-музей в Нью-Йорке объявил Архипа Куинджи, Илью Репина и Ивана Айвазовского украинскими художниками. Эксперты в сфере искусства, психологии и истории из Москвы и Крыма объяснили, почему не обоснованы такие заявления американцев.

Ничего, кроме недоумения

"Это разрушение культурных связей в мировом масштабе. Мы всегда говорили о том, что культура вне политики, и действия наших американских коллег ничего, кроме недоумения, не вызывают. ГИМ всегда поддерживал важность наведения культурных мостов. Но, видимо, западные коллеги так не считают. С нашей стороны ни с кем из европейских, американских музеев не были разорваны рабочие отношения. Но подобные примеры искажения истории, вопреки здравому смыслу, но в угоду политической конъюнктуре, разрушают культурные связи и взаимное доверие между музеями", — сказали РИА Новости в пресс-службе Государственного Исторического музея.
© Public domainПортрет художника Архипа Ивановича Куинджи (И. Е. Репин, 1877)
Портрет художника Архипа Ивановича Куинджи (И. Е. Репин, 1877)
1 из 3
Портрет художника Архипа Ивановича Куинджи (И. Е. Репин, 1877)
© Public domain
© Public domain "Портрет художника А.И. Куинджи" В.М. Васнецова. 1869 год
Портрет художника А.И. Куинджи В.М. Васнецова. 1869 год
2 из 3
"Портрет художника А.И. Куинджи" В.М. Васнецова. 1869 год
© Public domain
© Фото : Public domainАрхип Куинджи
Архип Куинджи
3 из 3
Архип Куинджи
© Фото : Public domain
1 из 3
Портрет художника Архипа Ивановича Куинджи (И. Е. Репин, 1877)
© Public domain
2 из 3
"Портрет художника А.И. Куинджи" В.М. Васнецова. 1869 год
© Public domain
3 из 3
Архип Куинджи
© Фото : Public domain

Это полное разочарование

"Конечно, Айвазовский был армянином, он был носителем армянской и русской культуры. В доме, в быту царили армянские традиции, но для всех Айвазовский является представителем большого русского мира. Во всем мире он стал известен как русский художник, один из тех, кто прославлял русское искусство. Он был весьма патриотичен, на своих картинах воспел все выдающиеся победы русского парусного флота", — отметила Татьяна Гайдук, директор Феодосийской картинной галереи имени И. К. Айвазовского.
Сергей Ениколопов, российский психолог, Ведущий научный сотрудник кафедры психологии личности факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова добавил, что Айвазовский, Куинджи, Репин – "люди Российской Империи".
"Они были ориентированы на Петербург – город, в котором жили и работали. Их творчество – предмет национальной российской гордости, — уточнил он. — Я был в Стамбуле, и там один гид рассказывал русским туристам: "Когда Босфор замерзал, его писал ваш художник армянской национальности – Айвазовский". Турки понимают, что он армянин по происхождению, но при этом российский художник".
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкРепродукция картины "Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года"
Репродукция картины Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Репродукция картины "Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года"
По его мнению, то, что сделал "Метрополитен" – это полное разочарование, "это политический жест – отнять русских художников, подсвистывая махровому украинскому национализму".

"То, что американские искусствоведы пошли на поводу у политиков – это безобразие. Все трое – Айвазовский, Репин, Куинджи – классика русской культуры. Этот поступок дискредитирует самих американцев, это очень мелочно", — считает эксперт.

"Американские художники, классики XX века, были разных национальностей. Аршил Горки, например, вырос в Ереване, в США он приехал уже взрослым. И что, мы его будем переписывать из американских художников в армянские? Приведу в пример не художника, ученого. Игорь Сикорский, вертолеты США созданы им. Родился и вырос в Киеве, сбежал оттуда в США. Но американцы гордятся им как своим авиаконструктором и никуда его не переписывают", — пояснил Сергей Ениколопов, представитель армянской диаспоры в Москве.
© Public domain

Картина "Среди волн" художника Ивана Айвазовского.

Картина Среди волн художника Ивана Айвазовского
1 из 3

Картина "Среди волн" художника Ивана Айвазовского.

© Public domain
© Public domain

Картина "Радуга" художника Ивана Айвазовского.

Картина Радуга художника Ивана Айвазовского
2 из 3

Картина "Радуга" художника Ивана Айвазовского.

© Public domain
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкПосетитель у картины "Девятый вал" на выставке "Иван Айвазовский. К 200-летию со дня рождения" в Третьяковской галерее на Крымском Валу.
Посетитель у картины Девятый вал на выставке Иван Айвазовский. К 200-летию со дня рождения в Третьяковской галерее на Крымском Валу
3 из 3
Посетитель у картины "Девятый вал" на выставке "Иван Айвазовский. К 200-летию со дня рождения" в Третьяковской галерее на Крымском Валу.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
1 из 3

Картина "Среди волн" художника Ивана Айвазовского.

© Public domain
2 из 3

Картина "Радуга" художника Ивана Айвазовского.

© Public domain
3 из 3
Посетитель у картины "Девятый вал" на выставке "Иван Айвазовский. К 200-летию со дня рождения" в Третьяковской галерее на Крымском Валу.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Просто глупость

Архип Иванович Куинджи родился в Мариупольском уезде, Екатеринославской губернии, Российской империи, жил, умер и был похоронен в Санкт-Петербурге. Иван Константинович Айвазовский, или, иначе, Ованнес Айвазян, родился и жил в Феодосии, Таврическая губерния, Российская империя, уточнил Александр Черемин, историк, писатель, профессор, независимый эксперт по истории России и сопредельных государств.
"Да, один из них сын грека, второй армянин, но оба – представители российской культуры. То, что сделал Метрополитен-музей – глупость. По такой логике можно переписать биографии всех художников. В годы жизни Куинджи и Айвазовского были совершенно другие границы, очень странно приписывать их к стране, которой тогда официально не существовало", — отметил эксперт.
© Public domain

Картина "После дождя" художника Архипа Куинджи.

 Картина После дождя художника Архипа Куинджи
1 из 3

Картина "После дождя" художника Архипа Куинджи.

© Public domain
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанк

Посетительница возле картины художника Архипа Куинджи "Березовая роща" на выставке-маршруте "Отвергнутые шедевры.

Посетительница возле картины художника Архипа Куинджи Березовая роща
2 из 3

Посетительница возле картины художника Архипа Куинджи "Березовая роща" на выставке-маршруте "Отвергнутые шедевры.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

Картина " Лунная ночь на Днепре".

Картина Лунная ночь на Днепре художника Архипа Куинджи
3 из 3

Картина " Лунная ночь на Днепре".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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1 из 3

Картина "После дождя" художника Архипа Куинджи.

© Public domain
2 из 3

Посетительница возле картины художника Архипа Куинджи "Березовая роща" на выставке-маршруте "Отвергнутые шедевры.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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3 из 3

Картина " Лунная ночь на Днепре".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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Принцип подданства

"До ХХ века был распространен принцип подданства. Было важно, к какому государству ты относишь себя и какого ты вероисповедания. Архип Иванович Куинджи и Иван Константинович Айвазовский – подданные Российского императора, оба – православной веры", — добавил Иван Шаравин, историк, специалист по межнациональной и межрелигиозной политике. — Вспомните генералов Российской армии времен Отечественной войны: среди них были люди и с французскими фамилиями. Но они идентифицировали себя русскими – на основании признания над собой власти Российского императора".
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КультураНовости культурыИгорь СикорскийРоссийская империяСШАСанкт-ПетербургАрхип КуинджиИван АйвазовскийРеспублика КрымНью-Йорк (город)Илья Репинкультура отменыУкраинаThe Metropolitan Museum of Art
 
 
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