https://ria.ru/20230216/khudozhniki-1852363297.html

Эксперты возмутились, что Айвазовского и Куинджи назвали в США украинцами

Эксперты возмутились, что Айвазовского и Куинджи назвали в США украинцами - РИА Новости, 16.02.2023

Эксперты возмутились, что Айвазовского и Куинджи назвали в США украинцами

Метрополитен-музей в Нью-Йорке объявил Архипа Куинджи, Илью Репина и Ивана Айвазовского украинскими художниками. Эксперты в сфере искусства, психологии и... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T13:00

2023-02-16T13:00

2023-02-16T23:41

культура

новости культуры

игорь сикорский

российская империя

сша

санкт-петербург

архип куинджи

иван айвазовский

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Метрополитен-музей в Нью-Йорке объявил Архипа Куинджи, Илью Репина и Ивана Айвазовского украинскими художниками. Эксперты в сфере искусства, психологии и истории из Москвы и Крыма объяснили, почему не обоснованы такие заявления американцев. Ничего, кроме недоумения"Это разрушение культурных связей в мировом масштабе. Мы всегда говорили о том, что культура вне политики, и действия наших американских коллег ничего, кроме недоумения, не вызывают. ГИМ всегда поддерживал важность наведения культурных мостов. Но, видимо, западные коллеги так не считают. С нашей стороны ни с кем из европейских, американских музеев не были разорваны рабочие отношения. Но подобные примеры искажения истории, вопреки здравому смыслу, но в угоду политической конъюнктуре, разрушают культурные связи и взаимное доверие между музеями", — сказали РИА Новости в пресс-службе Государственного Исторического музея.Это полное разочарование "Конечно, Айвазовский был армянином, он был носителем армянской и русской культуры. В доме, в быту царили армянские традиции, но для всех Айвазовский является представителем большого русского мира. Во всем мире он стал известен как русский художник, один из тех, кто прославлял русское искусство. Он был весьма патриотичен, на своих картинах воспел все выдающиеся победы русского парусного флота", — отметила Татьяна Гайдук, директор Феодосийской картинной галереи имени И. К. Айвазовского.Сергей Ениколопов, российский психолог, Ведущий научный сотрудник кафедры психологии личности факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова добавил, что Айвазовский, Куинджи, Репин – "люди Российской Империи". "Они были ориентированы на Петербург – город, в котором жили и работали. Их творчество – предмет национальной российской гордости, — уточнил он. — Я был в Стамбуле, и там один гид рассказывал русским туристам: "Когда Босфор замерзал, его писал ваш художник армянской национальности – Айвазовский". Турки понимают, что он армянин по происхождению, но при этом российский художник".По его мнению, то, что сделал "Метрополитен" – это полное разочарование, "это политический жест – отнять русских художников, подсвистывая махровому украинскому национализму"."Американские художники, классики XX века, были разных национальностей. Аршил Горки, например, вырос в Ереване, в США он приехал уже взрослым. И что, мы его будем переписывать из американских художников в армянские? Приведу в пример не художника, ученого. Игорь Сикорский, вертолеты США созданы им. Родился и вырос в Киеве, сбежал оттуда в США. Но американцы гордятся им как своим авиаконструктором и никуда его не переписывают", — пояснил Сергей Ениколопов, представитель армянской диаспоры в Москве.Просто глупостьАрхип Иванович Куинджи родился в Мариупольском уезде, Екатеринославской губернии, Российской империи, жил, умер и был похоронен в Санкт-Петербурге. Иван Константинович Айвазовский, или, иначе, Ованнес Айвазян, родился и жил в Феодосии, Таврическая губерния, Российская империя, уточнил Александр Черемин, историк, писатель, профессор, независимый эксперт по истории России и сопредельных государств.Принцип подданства"До ХХ века был распространен принцип подданства. Было важно, к какому государству ты относишь себя и какого ты вероисповедания. Архип Иванович Куинджи и Иван Константинович Айвазовский – подданные Российского императора, оба – православной веры", — добавил Иван Шаравин, историк, специалист по межнациональной и межрелигиозной политике. — Вспомните генералов Российской армии времен Отечественной войны: среди них были люди и с французскими фамилиями. Но они идентифицировали себя русскими – на основании признания над собой власти Российского императора".

https://ria.ru/20230216/institut-1852304903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Рыжкова

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