Рейтинг@Mail.ru
Метрополитен-музей в Нью-Йорке назвал Репина и Айвазовского украинцами - РИА Новости, 12.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20230212/khudozhniki-1851562814.html
Метрополитен-музей в Нью-Йорке назвал Репина и Айвазовского украинцами
Метрополитен-музей в Нью-Йорке назвал Репина и Айвазовского украинцами - РИА Новости, 12.02.2023
Метрополитен-музей в Нью-Йорке назвал Репина и Айвазовского украинцами
Метрополитен-музей в Нью-Йорке назвал Илью Репина и Ивана Айвазовского "украинскими художниками". РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T20:12
2023-02-12T21:34
культура
нью-йорк (город)
феодосия
илья репин
иван айвазовский
архип куинджи
the metropolitan museum of art
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155710/69/1557106971_0:158:495:436_1920x0_80_0_0_3557d28c8ed004c93615bba8c32d8d10.jpg
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Метрополитен-музей в Нью-Йорке назвал Илью Репина и Ивана Айвазовского "украинскими художниками". Так, музей разместил на странице с картиной "Корабль в лунном свете" Айвазовского информацию о том, что автор — украинец. Аналогичное заявление появилось на странице с картиной "Портрет Всеволода Михайловича Гаршина" Репина. Ранее Метрополитен-музей объявил украинским художником Архипа Куинджи. Председатель Союза художников России Андрей Ковальчук заявил, что в данном случае речь идет о политической инсинуации и провокации.Айвазовский и Репин родились во времена Российской империи в Феодосии и Чугуеве соответственно.
https://ria.ru/20230109/teatry-1843763765.html
нью-йорк (город)
феодосия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155710/69/1557106971_0:153:495:524_1920x0_80_0_0_c160fa0f7c09ad84fc31f0cc89f80ecf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нью-йорк (город), феодосия, илья репин, иван айвазовский, архип куинджи, the metropolitan museum of art
Культура, Нью-Йорк (город), Феодосия, Илья Репин, Иван Айвазовский, Архип Куинджи, The Metropolitan Museum of Art
20:12 12.02.2023 (обновлено: 21:34 12.02.2023)
 
Метрополитен-музей в Нью-Йорке назвал Репина и Айвазовского украинцами

Метрополитен-музей в Нью-Йорке назвал Репина и Айвазовского украинскими художниками

© Public domain Художник Илья Репин. 1909 год
Художник Илья Репин. 1909 год
© Public domain
Художник Илья Репин. 1909 год. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Метрополитен-музей в Нью-Йорке назвал Илью Репина и Ивана Айвазовского "украинскими художниками".
Так, музей разместил на странице с картиной "Корабль в лунном свете" Айвазовского информацию о том, что автор — украинец. Аналогичное заявление появилось на странице с картиной "Портрет Всеволода Михайловича Гаршина" Репина.
Ранее Метрополитен-музей объявил украинским художником Архипа Куинджи. Председатель Союза художников России Андрей Ковальчук заявил, что в данном случае речь идет о политической инсинуации и провокации.
Айвазовский и Репин родились во времена Российской империи в Феодосии и Чугуеве соответственно.
Харьковский академический драматический театр имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 20:09
В украинских театрах хотят запретить произведения русских композиторов
 
КультураНью-Йорк (город)ФеодосияИлья РепинИван АйвазовскийАрхип КуинджиThe Metropolitan Museum of Art
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала