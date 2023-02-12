https://ria.ru/20230212/khudozhniki-1851562814.html

Метрополитен-музей в Нью-Йорке назвал Репина и Айвазовского украинцами

Метрополитен-музей в Нью-Йорке назвал Репина и Айвазовского украинцами - РИА Новости, 12.02.2023

Метрополитен-музей в Нью-Йорке назвал Репина и Айвазовского украинцами

Метрополитен-музей в Нью-Йорке назвал Илью Репина и Ивана Айвазовского "украинскими художниками". РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T20:12

2023-02-12T20:12

2023-02-12T21:34

культура

нью-йорк (город)

феодосия

илья репин

иван айвазовский

архип куинджи

the metropolitan museum of art

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Метрополитен-музей в Нью-Йорке назвал Илью Репина и Ивана Айвазовского "украинскими художниками". Так, музей разместил на странице с картиной "Корабль в лунном свете" Айвазовского информацию о том, что автор — украинец. Аналогичное заявление появилось на странице с картиной "Портрет Всеволода Михайловича Гаршина" Репина. Ранее Метрополитен-музей объявил украинским художником Архипа Куинджи. Председатель Союза художников России Андрей Ковальчук заявил, что в данном случае речь идет о политической инсинуации и провокации.Айвазовский и Репин родились во времена Российской империи в Феодосии и Чугуеве соответственно.

https://ria.ru/20230109/teatry-1843763765.html

нью-йорк (город)

феодосия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

нью-йорк (город), феодосия, илья репин, иван айвазовский, архип куинджи, the metropolitan museum of art