https://ria.ru/20230212/khudozhniki-1851562814.html
Метрополитен-музей в Нью-Йорке назвал Репина и Айвазовского украинцами
Метрополитен-музей в Нью-Йорке назвал Репина и Айвазовского украинцами - РИА Новости, 12.02.2023
Метрополитен-музей в Нью-Йорке назвал Репина и Айвазовского украинцами
Метрополитен-музей в Нью-Йорке назвал Илью Репина и Ивана Айвазовского "украинскими художниками". РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T20:12
2023-02-12T20:12
2023-02-12T21:34
культура
нью-йорк (город)
феодосия
илья репин
иван айвазовский
архип куинджи
the metropolitan museum of art
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Метрополитен-музей в Нью-Йорке назвал Илью Репина и Ивана Айвазовского "украинскими художниками". Так, музей разместил на странице с картиной "Корабль в лунном свете" Айвазовского информацию о том, что автор — украинец. Аналогичное заявление появилось на странице с картиной "Портрет Всеволода Михайловича Гаршина" Репина. Ранее Метрополитен-музей объявил украинским художником Архипа Куинджи. Председатель Союза художников России Андрей Ковальчук заявил, что в данном случае речь идет о политической инсинуации и провокации.Айвазовский и Репин родились во времена Российской империи в Феодосии и Чугуеве соответственно.
https://ria.ru/20230109/teatry-1843763765.html
нью-йорк (город)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нью-йорк (город), феодосия, илья репин, иван айвазовский, архип куинджи, the metropolitan museum of art
Культура, Нью-Йорк (город), Феодосия, Илья Репин, Иван Айвазовский, Архип Куинджи, The Metropolitan Museum of Art
20:12 12.02.2023 (обновлено: 21:34 12.02.2023)
Метрополитен-музей в Нью-Йорке назвал Репина и Айвазовского украинцами
Метрополитен-музей в Нью-Йорке назвал Репина и Айвазовского украинскими художниками