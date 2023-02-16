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Украинские мечты доведут Европу до самоликвидации - РИА Новости, 16.02.2023
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Украинские мечты доведут Европу до самоликвидации
Украинские мечты доведут Европу до самоликвидации - РИА Новости, 16.02.2023
Украинские мечты доведут Европу до самоликвидации
Атлантические элиты все ищут новые аргументы, чтобы убедить европейцев в том, что "Украина — это Европа", поэтому для нее ничего не жалко. Глава... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T08:00
2023-02-16T08:11
авторы
европарламент
дмитрий кулеба
урсула фон дер ляйен
европа
украина
россия
минские соглашения
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Атлантические элиты все ищут новые аргументы, чтобы убедить европейцев в том, что "Украина — это Европа", поэтому для нее ничего не жалко. Глава общеевропейского правительства Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте, даже переделала национальный девиз Незалежной, провозгласив: "Да здравствует Европа! Слава Украине!" Хотя в самом Старом Свете немало тех, кто уверен, что здоровье их союза, напротив, лишь убывает по мере прославления Украины, боевую фрау это не останавливает, скорее наоборот — даже придает ей больше красноречия:"Украина — это нация, определяемая не только своей историей и наследием. Это нация, которую определяют ее мечты, и Европа — одно из этих мечтаний. Так что, уважаемые члены (Европарламента), давайте чтить эти мечты, защищая Украину столько, сколько потребуется. Чтобы в один прекрасный день представители украинского народа заняли свое место в этом самом зале".Тут, впрочем, европейцам стоило бы спросить своего премьер-министра о том, "куда приводят мечты". Или даже так: к чему приводит следование за чужой мечтой? Конечно, в Европе тоже хватает тех, кто действительно хочет видеть Украину своей частью (соглашаясь, что для этого сначала надо победить Россию), но все-таки пока нельзя сказать, что именно Европа выступает инициатором процесса "похищения Украины". Нет, это изначально англосаксонская, атлантическая идея, осуществляемая в том числе и руками евроатлантистов. Англосаксы в который раз заставляют европейцев плакать над страданиями очередного свободолюбивого народа, "умучиваемого" русскими, и соглашаться с тем, что надо принять мечту этого народа за свою, европейскую. Но, приняв "украинскую мечту" за европейскую, Старому Свету придется принять и все то, что в нее входит. И речь тут даже не о радикальном национализме, категорически несовместимом с евростандартами: на это можно какое-то время закрывать глаза. Куда важнее другое — то, что предлагают Европе "киевские мечтатели", во что они верят.И верят они не просто в величие своего выдуманного народа (выдуманного, потому что произошло превращение малороссийской части русского народа в "нерусских украинцев", а потом и русофобов), а в его великую миссию. Миссию уничтожения России, причем не самостоятельного, а как раз вместе с Европой.Вот, например, недавние рассуждения министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на местном телевидении:"Если до этого Россия как империя определяла судьбу Украины от Европы, то теперь Украина как часть Европы будет определять судьбу Российской империи. По сути, 300 лет истории перевернутся вверх дном. Российскую империю создали французы, немцы и украинцы, и теперь нам надо решать, что делать с ней дальше".Неважно, что Кулеба подчеркнул: это его личная точка зрения, которая не является официальной позицией. Заявления о необходимости ликвидации "русской угрозы" через "деколонизацию России" уже не раз звучали не только из Киева, но и с Запада, в том числе от польского руководства. Так что это не просто фантазии Кулебы — это осознанная позиция. Это и есть та самая "украинская мечта", за которой фон дер Ляйен предлагает Европе следовать.Эта мечта о деконструкции России держится на мифе о существовании отдельного украинского народа, который был частью Европы, пока в XVII веке московиты не вырвали его из ее рук. Впоследствии этот самый украинский народ создал москалям целую Российскую империю, и помогали ему немцы (остзейские, ставшие русскими поданными при Петре) и французы (речь о дюке Ришелье и прочих эмигрантах, сбежавших после Французской революции). Но теперь ветер истории изменился. И украинцы вместе с европейцами решают судьбу России: то ли разделить ее, то ли распустить, то ли подчинить европейскому влиянию. Но в любом случае вначале надо ее победить.Этот "украинский миф" абсолютно антиисторичен, но уже крепко засел в головах немалой части населения Незалежной. Более того, самые хитрые из манипуляторов идут дальше и просто называют Украину "наследницей Руси", а украинцев — "настоящими русскими", отменяя тем самым и русских, и Россию. Тогда все получается еще замечательнее: "настоящие русские" и "настоящая Россия" рвутся, просятся в Европу, вымаливая ее защиту от нашествия дикой орды наследников Чингисхана, присвоивших себе русское имя и русские земли. Нужно победить эту самозваную Российскую Федерацию и отнять у нее все, что было создано общим трудом европейцев и "настоящих русских", то есть украинцев.Вот такая вот задачка "украинской мечты" для Европы — и в этом нет ничего неожиданного. Манкурты, то есть люди, отказавшиеся от своей истории, своего народа, своей цивилизации, будут ненавидеть тех, от кого они отреклись. И если европейцы разделят с манкуртами их мечту, то им придется идти с ними до конца.То есть до Москвы? До Берлина и Парижа.
https://ria.ru/20230202/ukraina-1849306438.html
https://ria.ru/20230213/diplomatiya-1851666052.html
https://ria.ru/20230214/petitsiya-1852045260.html
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авторы, европарламент, дмитрий кулеба, урсула фон дер ляйен, европа, украина, россия, минские соглашения
Авторы, Европарламент, Дмитрий Кулеба, Урсула фон дер Ляйен, Европа, Украина, Россия, Минские соглашения
08:00 16.02.2023 (обновлено: 08:11 16.02.2023)
 

Украинские мечты доведут Европу до самоликвидации

© AP Photo / Olivier MatthysПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Шарль Мишель после саммита Европейского союза в Брюсселе, 9 февраля 2023 года
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Шарль Мишель после саммита Европейского союза в Брюсселе, 9 февраля 2023 года - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Шарль Мишель после саммита Европейского союза в Брюсселе, 9 февраля 2023 года
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Петр Акопов
Петр Акопов
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Атлантические элиты все ищут новые аргументы, чтобы убедить европейцев в том, что "Украина — это Европа", поэтому для нее ничего не жалко. Глава общеевропейского правительства Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте, даже переделала национальный девиз Незалежной, провозгласив: "Да здравствует Европа! Слава Украине!" Хотя в самом Старом Свете немало тех, кто уверен, что здоровье их союза, напротив, лишь убывает по мере прославления Украины, боевую фрау это не останавливает, скорее наоборот — даже придает ей больше красноречия:
"Украина — это нация, определяемая не только своей историей и наследием. Это нация, которую определяют ее мечты, и Европа — одно из этих мечтаний. Так что, уважаемые члены (Европарламента), давайте чтить эти мечты, защищая Украину столько, сколько потребуется. Чтобы в один прекрасный день представители украинского народа заняли свое место в этом самом зале".
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 16:48
Россия должна внести вклад в восстановление Украины, заявила фон дер Ляйен
Тут, впрочем, европейцам стоило бы спросить своего премьер-министра о том, "куда приводят мечты". Или даже так: к чему приводит следование за чужой мечтой? Конечно, в Европе тоже хватает тех, кто действительно хочет видеть Украину своей частью (соглашаясь, что для этого сначала надо победить Россию), но все-таки пока нельзя сказать, что именно Европа выступает инициатором процесса "похищения Украины". Нет, это изначально англосаксонская, атлантическая идея, осуществляемая в том числе и руками евроатлантистов. Англосаксы в который раз заставляют европейцев плакать над страданиями очередного свободолюбивого народа, "умучиваемого" русскими, и соглашаться с тем, что надо принять мечту этого народа за свою, европейскую. Но, приняв "украинскую мечту" за европейскую, Старому Свету придется принять и все то, что в нее входит. И речь тут даже не о радикальном национализме, категорически несовместимом с евростандартами: на это можно какое-то время закрывать глаза. Куда важнее другое — то, что предлагают Европе "киевские мечтатели", во что они верят.
И верят они не просто в величие своего выдуманного народа (выдуманного, потому что произошло превращение малороссийской части русского народа в "нерусских украинцев", а потом и русофобов), а в его великую миссию. Миссию уничтожения России, причем не самостоятельного, а как раз вместе с Европой.
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 12:34
В Госдуме заявления Кулебы сравнили с визгом базарной бабки
Вот, например, недавние рассуждения министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на местном телевидении:
"Если до этого Россия как империя определяла судьбу Украины от Европы, то теперь Украина как часть Европы будет определять судьбу Российской империи. По сути, 300 лет истории перевернутся вверх дном. Российскую империю создали французы, немцы и украинцы, и теперь нам надо решать, что делать с ней дальше".
Неважно, что Кулеба подчеркнул: это его личная точка зрения, которая не является официальной позицией. Заявления о необходимости ликвидации "русской угрозы" через "деколонизацию России" уже не раз звучали не только из Киева, но и с Запада, в том числе от польского руководства. Так что это не просто фантазии Кулебы — это осознанная позиция. Это и есть та самая "украинская мечта", за которой фон дер Ляйен предлагает Европе следовать.
Эта мечта о деконструкции России держится на мифе о существовании отдельного украинского народа, который был частью Европы, пока в XVII веке московиты не вырвали его из ее рук. Впоследствии этот самый украинский народ создал москалям целую Российскую империю, и помогали ему немцы (остзейские, ставшие русскими поданными при Петре) и французы (речь о дюке Ришелье и прочих эмигрантах, сбежавших после Французской революции). Но теперь ветер истории изменился. И украинцы вместе с европейцами решают судьбу России: то ли разделить ее, то ли распустить, то ли подчинить европейскому влиянию. Но в любом случае вначале надо ее победить.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
14 февраля, 22:37
На Украине рассмотрят петицию о переименовании России в Московию
Этот "украинский миф" абсолютно антиисторичен, но уже крепко засел в головах немалой части населения Незалежной. Более того, самые хитрые из манипуляторов идут дальше и просто называют Украину "наследницей Руси", а украинцев — "настоящими русскими", отменяя тем самым и русских, и Россию. Тогда все получается еще замечательнее: "настоящие русские" и "настоящая Россия" рвутся, просятся в Европу, вымаливая ее защиту от нашествия дикой орды наследников Чингисхана, присвоивших себе русское имя и русские земли. Нужно победить эту самозваную Российскую Федерацию и отнять у нее все, что было создано общим трудом европейцев и "настоящих русских", то есть украинцев.
Вот такая вот задачка "украинской мечты" для Европы — и в этом нет ничего неожиданного. Манкурты, то есть люди, отказавшиеся от своей истории, своего народа, своей цивилизации, будут ненавидеть тех, от кого они отреклись. И если европейцы разделят с манкуртами их мечту, то им придется идти с ними до конца.
То есть до Москвы? До Берлина и Парижа.
 
АвторыЕвропарламентДмитрий КулебаУрсула фон дер ЛяйенЕвропаУкраинаРоссияМинские соглашения
 
 
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