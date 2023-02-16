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В Совфеде рассказали о возможности ужесточения наказания для авиадебоширов - РИА Новости, 16.02.2023
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Туризм
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В Совфеде рассказали о возможности ужесточения наказания для авиадебоширов
В Совфеде рассказали о возможности ужесточения наказания для авиадебоширов - РИА Новости, 16.02.2023
В Совфеде рассказали о возможности ужесточения наказания для авиадебоширов
Минтрансу, Росавиации и авиакомпаниям нужно выработать решение, как противодействовать авиадебоширам, компании сами могут составить "черный список" таких лиц,... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T10:59
2023-02-16T10:59
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иван абрамов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
совет федерации рф
аэрофлот
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Минтрансу, Росавиации и авиакомпаниям нужно выработать решение, как противодействовать авиадебоширам, компании сами могут составить "черный список" таких лиц, но все факты должны быть подтверждены документально, сказал РИА Новости первый замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов. Крупнейшие авиакомпании России вновь заговорили о необходимости ужесточения наказания для авиадебоширов после недавнего случая с агрессивной пассажиркой. Так, в "Аэрофлоте" сообщили, что пассажирка рейса Ставрополь-Москва, находясь в неадекватном состоянии, пыталась прорваться в кабину пилотов. "Минтрансу, Росавиации и авиакомпаниям нужно выработать решение. Если нужны законодательные инициативы, мы готовы их рассмотреть", – отметил Абрамов. По мнению парламентария, вопрос ужесточения ответственности для авиадебоширов требует обсуждения. Он считает, что лиц, совершивших правонарушения, которые касаются безопасности граждан, нельзя повторно допускать на борт воздушного судна, нужно отказывать им в покупке билета.Политик считает, что авиакомпании сами могут создать такой "черный список" дебоширов, но при этом не должно быть злоупотреблений. "Все случаи правонарушений необходимо подтверждать документально, составлять протоколы (правоохранительными органами)", – пояснил Абрамов. По его словам, на борту самолета иногда возникают и чисто бытовые конфликты, которые не должны приводить к тому, что человек не сможет пользоваться авиатранспортом. Кроме того, должна быть градация ответственности по времени. "Если человек совершил правонарушение в 18 лет, это не значит, что в 80 лет он также не сможет летать", – заключил сенатор.
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новости - туризм, туристы, туризм, иван абрамов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), совет федерации рф, аэрофлот, авиакомпании
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Иван Абрамов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Совет Федерации РФ, Аэрофлот, авиакомпании
10:59 16.02.2023
 
В Совфеде рассказали о возможности ужесточения наказания для авиадебоширов

Сенатор: авиакомпании могут сами создать "черный список" авиадебоширов

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкПассажиры во время посадки в самолет в аэропорту
Пассажиры во время посадки в самолет в аэропорту - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Минтрансу, Росавиации и авиакомпаниям нужно выработать решение, как противодействовать авиадебоширам, компании сами могут составить "черный список" таких лиц, но все факты должны быть подтверждены документально, сказал РИА Новости первый замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.
Крупнейшие авиакомпании России вновь заговорили о необходимости ужесточения наказания для авиадебоширов после недавнего случая с агрессивной пассажиркой. Так, в "Аэрофлоте" сообщили, что пассажирка рейса Ставрополь-Москва, находясь в неадекватном состоянии, пыталась прорваться в кабину пилотов.
"Минтрансу, Росавиации и авиакомпаниям нужно выработать решение. Если нужны законодательные инициативы, мы готовы их рассмотреть", – отметил Абрамов.
По мнению парламентария, вопрос ужесточения ответственности для авиадебоширов требует обсуждения. Он считает, что лиц, совершивших правонарушения, которые касаются безопасности граждан, нельзя повторно допускать на борт воздушного судна, нужно отказывать им в покупке билета.
Политик считает, что авиакомпании сами могут создать такой "черный список" дебоширов, но при этом не должно быть злоупотреблений. "Все случаи правонарушений необходимо подтверждать документально, составлять протоколы (правоохранительными органами)", – пояснил Абрамов.
По его словам, на борту самолета иногда возникают и чисто бытовые конфликты, которые не должны приводить к тому, что человек не сможет пользоваться авиатранспортом.
Кроме того, должна быть градация ответственности по времени. "Если человек совершил правонарушение в 18 лет, это не значит, что в 80 лет он также не сможет летать", – заключил сенатор.
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1 декабря 2022, 08:00Туризм
Драки в небе и последствия: как теперь наказывают авиадебоширов в России
 
ТуризмНовости - ТуризмтуристыТуризмИван АбрамовФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Совет Федерации РФАэрофлотавиакомпании
 
 
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