https://ria.ru/20230216/aviadeboshiry-1852260978.html

В Совфеде рассказали о возможности ужесточения наказания для авиадебоширов

В Совфеде рассказали о возможности ужесточения наказания для авиадебоширов - РИА Новости, 16.02.2023

В Совфеде рассказали о возможности ужесточения наказания для авиадебоширов

Минтрансу, Росавиации и авиакомпаниям нужно выработать решение, как противодействовать авиадебоширам, компании сами могут составить "черный список" таких лиц,... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T10:59

2023-02-16T10:59

2023-02-16T10:59

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Минтрансу, Росавиации и авиакомпаниям нужно выработать решение, как противодействовать авиадебоширам, компании сами могут составить "черный список" таких лиц, но все факты должны быть подтверждены документально, сказал РИА Новости первый замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов. Крупнейшие авиакомпании России вновь заговорили о необходимости ужесточения наказания для авиадебоширов после недавнего случая с агрессивной пассажиркой. Так, в "Аэрофлоте" сообщили, что пассажирка рейса Ставрополь-Москва, находясь в неадекватном состоянии, пыталась прорваться в кабину пилотов. "Минтрансу, Росавиации и авиакомпаниям нужно выработать решение. Если нужны законодательные инициативы, мы готовы их рассмотреть", – отметил Абрамов. По мнению парламентария, вопрос ужесточения ответственности для авиадебоширов требует обсуждения. Он считает, что лиц, совершивших правонарушения, которые касаются безопасности граждан, нельзя повторно допускать на борт воздушного судна, нужно отказывать им в покупке билета.Политик считает, что авиакомпании сами могут создать такой "черный список" дебоширов, но при этом не должно быть злоупотреблений. "Все случаи правонарушений необходимо подтверждать документально, составлять протоколы (правоохранительными органами)", – пояснил Абрамов. По его словам, на борту самолета иногда возникают и чисто бытовые конфликты, которые не должны приводить к тому, что человек не сможет пользоваться авиатранспортом. Кроме того, должна быть градация ответственности по времени. "Если человек совершил правонарушение в 18 лет, это не значит, что в 80 лет он также не сможет летать", – заключил сенатор.

https://ria.ru/20221201/aviadeboshiry-1835191449.html

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, иван абрамов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), совет федерации рф, аэрофлот, авиакомпании