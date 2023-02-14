https://ria.ru/20230214/povedenie-1852045992.html

"Аэрофлот" назвал поведение пассажирки рейса SU1365 неадекватным

"Аэрофлот" назвал поведение пассажирки рейса SU1365 неадекватным - РИА Новости, 14.02.2023

"Аэрофлот" назвал поведение пассажирки рейса SU1365 неадекватным

Пассажирка рейса Ставрополь - Москва находилась в неадекватном состоянии и пыталась прорваться в кабину пилотов, ее удержали; этот случай в очередной раз... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T22:52

2023-02-14T22:52

2023-02-14T22:56

ставрополь

москва

россия

аэрофлот

шереметьево (аэропорт)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842501013_0:0:3226:1815_1920x0_80_0_0_2dfc73ee3ad3e6f99b14e80b86191125.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пассажирка рейса Ставрополь - Москва находилась в неадекватном состоянии и пыталась прорваться в кабину пилотов, ее удержали; этот случай в очередной раз доказывает острую необходимость на законодательном уровне ужесточить наказание для авиадебоширов, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Аэрофлота". В телеграм-каналах ранее появилось видео с пассажиркой, которая кричит на бортпроводников и находится в салоне самолета полуобнаженной. Как писал Mash, женщина курила в туалете, разделась, ломилась к пилотам и укусила бортпроводника. "Пассажирка рейса SU1365 Ставрополь – Москва от 11.02.2023, находясь в неадекватном состоянии, грубо нарушала правила поведения на борту воздушного судна, игнорировала неоднократные предупреждения экипажа и попыталась прорваться в кабину пилотов. Командир воздушного судна в связи с деструктивным поведением пассажирки, принял решение о применении средств сдерживания", - говорится в сообщении. Как уточняется, после посадки в Шереметьево женщину передали сотрудникам полиции, после чего привлекли к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ. "Аэрофлот" подчеркивает, что данный случай в очередной раз доказывает острую необходимость на законодательном уровне ужесточить наказание для авиадебоширов, в том числе – создать единый для всех авиакомпаний черный список деструктивных пассажиров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230117/reysy-1845225103.html

ставрополь

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

ставрополь, москва, россия, аэрофлот, шереметьево (аэропорт)