https://ria.ru/20230214/povedenie-1852045992.html
"Аэрофлот" назвал поведение пассажирки рейса SU1365 неадекватным
"Аэрофлот" назвал поведение пассажирки рейса SU1365 неадекватным - РИА Новости, 14.02.2023
"Аэрофлот" назвал поведение пассажирки рейса SU1365 неадекватным
Пассажирка рейса Ставрополь - Москва находилась в неадекватном состоянии и пыталась прорваться в кабину пилотов, ее удержали; этот случай в очередной раз... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T22:52
2023-02-14T22:52
2023-02-14T22:56
ставрополь
москва
россия
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пассажирка рейса Ставрополь - Москва находилась в неадекватном состоянии и пыталась прорваться в кабину пилотов, ее удержали; этот случай в очередной раз доказывает острую необходимость на законодательном уровне ужесточить наказание для авиадебоширов, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Аэрофлота". В телеграм-каналах ранее появилось видео с пассажиркой, которая кричит на бортпроводников и находится в салоне самолета полуобнаженной. Как писал Mash, женщина курила в туалете, разделась, ломилась к пилотам и укусила бортпроводника. "Пассажирка рейса SU1365 Ставрополь – Москва от 11.02.2023, находясь в неадекватном состоянии, грубо нарушала правила поведения на борту воздушного судна, игнорировала неоднократные предупреждения экипажа и попыталась прорваться в кабину пилотов. Командир воздушного судна в связи с деструктивным поведением пассажирки, принял решение о применении средств сдерживания", - говорится в сообщении. Как уточняется, после посадки в Шереметьево женщину передали сотрудникам полиции, после чего привлекли к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ. "Аэрофлот" подчеркивает, что данный случай в очередной раз доказывает острую необходимость на законодательном уровне ужесточить наказание для авиадебоширов, в том числе – создать единый для всех авиакомпаний черный список деструктивных пассажиров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230117/reysy-1845225103.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставрополь, москва, россия, аэрофлот, шереметьево (аэропорт)
Ставрополь, Москва, Россия, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт)
22:52 14.02.2023 (обновлено: 22:56 14.02.2023)
"Аэрофлот" назвал поведение пассажирки рейса SU1365 неадекватным
"Аэрофлот" назвал поведение пассажирки рейса SU1365 Ставрополь — Москва неадекватным
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пассажирка рейса Ставрополь - Москва находилась в неадекватном состоянии и пыталась прорваться в кабину пилотов, ее удержали; этот случай в очередной раз доказывает острую необходимость на законодательном уровне ужесточить наказание для авиадебоширов, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Аэрофлота".
В телеграм-каналах ранее появилось видео с пассажиркой, которая кричит на бортпроводников и находится в салоне самолета полуобнаженной. Как писал Mash, женщина курила в туалете, разделась, ломилась к пилотам и укусила бортпроводника.
"Пассажирка рейса SU1365 Ставрополь – Москва от 11.02.2023, находясь в неадекватном состоянии, грубо нарушала правила поведения на борту воздушного судна, игнорировала неоднократные предупреждения экипажа и попыталась прорваться в кабину пилотов. Командир воздушного судна в связи с деструктивным поведением пассажирки, принял решение о применении средств сдерживания", - говорится в сообщении.
Как уточняется, после посадки в Шереметьево
женщину передали сотрудникам полиции, после чего привлекли к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ
.
"Аэрофлот" подчеркивает, что данный случай в очередной раз доказывает острую необходимость на законодательном уровне ужесточить наказание для авиадебоширов, в том числе – создать единый для всех авиакомпаний черный список деструктивных пассажиров", - говорится в сообщении.