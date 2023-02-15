https://ria.ru/20230215/stambul-1852058631.html

Эксперт рассказал о возможных землетрясениях в Стамбуле

Эксперт рассказал о возможных землетрясениях в Стамбуле - РИА Новости, 15.02.2023

Эксперт рассказал о возможных землетрясениях в Стамбуле

Стамбул находится в сейсмически опасной зоне, где происходили и будут происходить землетрясения, но не такой разрушительной силы, как те, что случились в начале РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T03:50

2023-02-15T03:50

2023-02-15T12:06

в мире

стамбул

турция

кахраманмараш

российская академия наук

новости - туризм

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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 фев – РИА Новости, Екатерина Абрамова. Стамбул находится в сейсмически опасной зоне, где происходили и будут происходить землетрясения, но не такой разрушительной силы, как те, что случились в начале февраля на юго-востоке Турции, сообщил РИА Новости директор Единой геофизической службы РАН, доктор технических наук Юрий Виноградов. По данным СМИ, которые ссылаются на турецких ученых, в скором времени стоит ожидать землетрясения в Стамбуле. "Стамбул – сейсмически опасная зона, поэтому там сильные землетрясения происходили и будут происходить, никуда они не денутся. Стамбул стоит фактически на границе той же самой Анатолийской плиты. Но вот как скоро произойдут эти землетрясения – это я не могу прокомментировать", - сказал Юрий Виноградов. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, погибли 31 974 человека.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

стамбул

турция

кахраманмараш

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в мире, стамбул, турция, кахраманмараш, российская академия наук, новости - туризм