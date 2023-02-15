15:21 15.02.2023 (обновлено: 15:39 15.02.2023)
ЕК ограничит присутствие россиян в стратегических предприятиях
El Pais: ЕК запретит россиянам занимать руководящие должности в стратегических компаниях
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МАДРИД, 15 фев - РИА Новости. Европейская комиссия планирует запретить гражданам России занимать какие-либо руководящие должности в стратегически значимых предприятиях стран Евросоюза, сообщает в среду газета El Pais с ссылкой на черновой проект 10-го пакета санкций.
По информации издания, эта мера ограничит присутствие российских граждан в руководстве энергетических компаний, в частности, газовых, нефтяных и электроэнергетических, а также транспортных компаний, начиная от железнодорожных, заканчивая судоходными.
"Брюссель планирует запретить российским гражданам какие-либо должности в органах управления важнейших инфраструктурных объектов 27 государств-членов. Данная мера предотвратит присутствие россиян на руководящих постах в компаниях связанных с энергетикой и транспортом (от железнодорожных до морских компаний)", - говорится в сообщении издания.
"Влияние России на такие инфраструктуры и организации может поставить под угрозу их надлежащее функционирование и в конечном итоге создать опасность для предоставления основных услуг европейским гражданам", - говорится в проекте новых ограничений, приведенном изданием.
Также в рамках десятого пакета санкций предлагается внести в черный список три крупнейших российских банка: Альфа-банк, Росбанк и "Тинькофф Банк", сообщает газета. Таким образом, под ограничения попадут около 100 физических и юридических лиц из России, чьи активы в ЕС будут заморожены и которым будет запрещено ступать на территорию любого из 27 государств-членов.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сообщила, что в ближайшие дни ЕК предложит новый, десятый по счету пакет санкций против России.
С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.