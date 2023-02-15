https://ria.ru/20230215/sanktsii-1852189934.html

ЕК ограничит присутствие россиян в стратегических предприятиях

ЕК ограничит присутствие россиян в стратегических предприятиях - РИА Новости, 15.02.2023

ЕК ограничит присутствие россиян в стратегических предприятиях

Европейская комиссия планирует запретить гражданам России занимать какие-либо руководящие должности в стратегически значимых предприятиях стран Евросоюза,... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T15:21

2023-02-15T15:21

2023-02-15T15:39

экономика

россия

москва

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

альфа-банк

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

МАДРИД, 15 фев - РИА Новости. Европейская комиссия планирует запретить гражданам России занимать какие-либо руководящие должности в стратегически значимых предприятиях стран Евросоюза, сообщает в среду газета El Pais с ссылкой на черновой проект 10-го пакета санкций.По информации издания, эта мера ограничит присутствие российских граждан в руководстве энергетических компаний, в частности, газовых, нефтяных и электроэнергетических, а также транспортных компаний, начиная от железнодорожных, заканчивая судоходными."Брюссель планирует запретить российским гражданам какие-либо должности в органах управления важнейших инфраструктурных объектов 27 государств-членов. Данная мера предотвратит присутствие россиян на руководящих постах в компаниях связанных с энергетикой и транспортом (от железнодорожных до морских компаний)", - говорится в сообщении издания."Влияние России на такие инфраструктуры и организации может поставить под угрозу их надлежащее функционирование и в конечном итоге создать опасность для предоставления основных услуг европейским гражданам", - говорится в проекте новых ограничений, приведенном изданием.Также в рамках десятого пакета санкций предлагается внести в черный список три крупнейших российских банка: Альфа-банк, Росбанк и "Тинькофф Банк", сообщает газета. Таким образом, под ограничения попадут около 100 физических и юридических лиц из России, чьи активы в ЕС будут заморожены и которым будет запрещено ступать на территорию любого из 27 государств-членов.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сообщила, что в ближайшие дни ЕК предложит новый, десятый по счету пакет санкций против России.С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230215/sanktsii-1852157765.html

https://ria.ru/20230215/nato-1852034374.html

https://ria.ru/20230213/sanktsii-1851587347.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, москва, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, альфа-банк, санкции в отношении россии