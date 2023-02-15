04:17 15.02.2023 (обновлено: 11:09 15.02.2023)
Эксперт призвал не бояться ехать на турецкие курорты
Виноградов: туристам не стоит бояться ехать на турецкие курорты из-за землетрясений
Отель Xanadu Resort Hotel в Белеке, Турция. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 фев – РИА Новости, Екатерина Абрамова. Сильных землетрясений на курортах Турции на Средиземноморском побережье не ожидается, к тому же в стране жесткие нормы по строительству туристской инфраструктуры, поэтому россиянам не стоит бояться ехать туда отдыхать, заявил РИА Новости директор Единой геофизической службы РАН, доктор технических наук Юрий Виноградов.
"Поэтому все землетрясения, которые там происходят, в любом случае будут более слабые, чем на границе Анатолийской плиты. Поэтому таких сильных и разрушительных землетрясения, как те, что были недавно, там не будет. Кроме того, история показывает, в прибрежных районах Средиземного моря не было землетрясений выше семи баллов", - рассказал ученый.
Он подчеркнул, что сейсмология занимается не прогнозами, а мониторингом. "И я не хотел бы выступать в роли прогнозиста, но, с моей точки зрения, катастрофических землетрясений там ожидать не стоит", - подчеркнул Виноградов.
По его словам, к строительству туристской инфраструктуры в Турции относятся очень внимательно с точки зрения ее сейсмостойкости.
"С 1999 года в Турции установили достаточно жесткие правила к туристическим зданиям и гостиницам. Я думаю, что там все должно быть достаточно нормально в этом плане. Туристы могут ехать", - сказал эксперт.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, погибли 31 974 человека.