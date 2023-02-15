https://ria.ru/20230215/kurorty-1852059480.html

Эксперт призвал не бояться ехать на турецкие курорты

Эксперт призвал не бояться ехать на турецкие курорты - РИА Новости, 15.02.2023

Эксперт призвал не бояться ехать на турецкие курорты

Сильных землетрясений на курортах Турции на Средиземноморском побережье не ожидается, к тому же в стране жесткие нормы по строительству туристской... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T04:17

2023-02-15T04:17

2023-02-15T11:09

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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 фев – РИА Новости, Екатерина Абрамова. Сильных землетрясений на курортах Турции на Средиземноморском побережье не ожидается, к тому же в стране жесткие нормы по строительству туристской инфраструктуры, поэтому россиянам не стоит бояться ехать туда отдыхать, заявил РИА Новости директор Единой геофизической службы РАН, доктор технических наук Юрий Виноградов. По его словам, такие известные турецкие средиземноморские курорты, как, например, Кемер, Анталья, Мармарис находятся не на границе Анатолийской плиты, а на самой плите. "Поэтому все землетрясения, которые там происходят, в любом случае будут более слабые, чем на границе Анатолийской плиты. Поэтому таких сильных и разрушительных землетрясения, как те, что были недавно, там не будет. Кроме того, история показывает, в прибрежных районах Средиземного моря не было землетрясений выше семи баллов", - рассказал ученый. Он подчеркнул, что сейсмология занимается не прогнозами, а мониторингом. "И я не хотел бы выступать в роли прогнозиста, но, с моей точки зрения, катастрофических землетрясений там ожидать не стоит", - подчеркнул Виноградов. По его словам, к строительству туристской инфраструктуры в Турции относятся очень внимательно с точки зрения ее сейсмостойкости. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, погибли 31 974 человека.

https://ria.ru/20230203/leto-1849310051.html

https://ria.ru/20230214/svadba-1851781986.html

турция

кемер

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турция, кемер, анталья (провинция), российская академия наук, в мире, новости - туризм