https://ria.ru/20230215/kazakov-1852170802.html

Звезда "Папиных дочек" ответил на обвинения в домашнем насилии

Звезда "Папиных дочек" ответил на обвинения в домашнем насилии - РИА Новости, 15.02.2023

Звезда "Папиных дочек" ответил на обвинения в домашнем насилии

Исполнитель роли Ильи Полежайкина в сериале "Папины дочки" Михаил Казаков ответил на обвинения 14-летней падчерицы Виктории в домашнем насилии. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T15:16

2023-02-15T15:16

2023-02-15T15:16

шоубиз

михаил казаков

отношения

семья

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Исполнитель роли Ильи Полежайкина в сериале "Папины дочки" Михаил Казаков ответил на обвинения 14-летней падчерицы Виктории в домашнем насилии. Также он обвинил экс-супругу в том, что она настроила дочь против него. Ранее приемная дочь Казакова сообщила в СМИ, что актер страдал от наркотической зависимости. Также она заявила, что опасалась неадекватного поведения отчима. Кроме того, она опровергла слова актера о том, что экс-супруга не ухаживала за ним после травмы. По словам Виктории, причиной расставания родителей послужила его зависимость, а не инвалидность. В 2020 году звезда "Папиных дочек" упал с 12-метровой высоты и сломал обе ноги. Он провел около пяти месяцев в инвалидной коляске. Однако после операции одна конечность стала короче другой. Из-за этого актеру установили аппарат Елизарова. Казаков женился на Елене в 2011 году. Вскоре у пары родился сын Мирослав. Также артист принял дочь супруги от предыдущих отношений. В этом году актер официально оформил развод. Ранее Анджелина Джоли обвинила Бреда Питта в насилии. Она заявила, что он также поднимал руку на их детей.

https://ria.ru/20230125/menson-1847292971.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

михаил казаков, отношения, семья