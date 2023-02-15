https://ria.ru/20230215/kazakov-1852170802.html
Звезда "Папиных дочек" ответил на обвинения в домашнем насилии
Звезда "Папиных дочек" ответил на обвинения в домашнем насилии - РИА Новости, 15.02.2023
Звезда "Папиных дочек" ответил на обвинения в домашнем насилии
Исполнитель роли Ильи Полежайкина в сериале "Папины дочки" Михаил Казаков ответил на обвинения 14-летней падчерицы Виктории в домашнем насилии. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T15:16
2023-02-15T15:16
2023-02-15T15:16
шоубиз
михаил казаков
отношения
семья
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826671909_0:0:731:411_1920x0_80_0_0_a10f201fa7b244391ef7ee096d5ab164.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Исполнитель роли Ильи Полежайкина в сериале "Папины дочки" Михаил Казаков ответил на обвинения 14-летней падчерицы Виктории в домашнем насилии. Также он обвинил экс-супругу в том, что она настроила дочь против него. Ранее приемная дочь Казакова сообщила в СМИ, что актер страдал от наркотической зависимости. Также она заявила, что опасалась неадекватного поведения отчима. Кроме того, она опровергла слова актера о том, что экс-супруга не ухаживала за ним после травмы. По словам Виктории, причиной расставания родителей послужила его зависимость, а не инвалидность. В 2020 году звезда "Папиных дочек" упал с 12-метровой высоты и сломал обе ноги. Он провел около пяти месяцев в инвалидной коляске. Однако после операции одна конечность стала короче другой. Из-за этого актеру установили аппарат Елизарова. Казаков женился на Елене в 2011 году. Вскоре у пары родился сын Мирослав. Также артист принял дочь супруги от предыдущих отношений. В этом году актер официально оформил развод. Ранее Анджелина Джоли обвинила Бреда Питта в насилии. Она заявила, что он также поднимал руку на их детей.
https://ria.ru/20230125/menson-1847292971.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826671909_0:0:649:486_1920x0_80_0_0_71eab1fb0dcef033dac27de969784ddd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил казаков, отношения, семья
Шоубиз, Михаил Казаков, отношения, Семья
Звезда "Папиных дочек" ответил на обвинения в домашнем насилии
Звезда "Папиных дочек" Михаил Казаков ответил на обвинения падчерицы в домашнем насилии
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Исполнитель роли Ильи Полежайкина в сериале "Папины дочки" Михаил Казаков ответил на обвинения 14-летней падчерицы Виктории в домашнем насилии.
"На данный момент я как раз жду приезда адвоката, с которым мы будем обсуждать сложившуюся ситуацию. Происходит самое настоящее безумие. По закону РФ ребенок не может давать интервью без разрешения двух родителей", – поделился
актер в издании "Вечерняя Москва".
Также он обвинил экс-супругу в том, что она настроила дочь против него.
"Мне передали журналисты, что во время интервью Виктории ее мама сидела и хихикала. Вот такая вот история. Конечно, ее настроила мать. Как ребенок в 14 лет может говорить такие вещи?" – возмутился артист.
Ранее приемная дочь Казакова сообщила в СМИ, что актер страдал от наркотической зависимости. Также она заявила, что опасалась неадекватного поведения отчима.
Кроме того, она опровергла слова актера о том, что экс-супруга не ухаживала за ним после травмы. По словам Виктории, причиной расставания родителей послужила его зависимость, а не инвалидность.
В 2020 году звезда "Папиных дочек" упал с 12-метровой высоты и сломал обе ноги. Он провел около пяти месяцев в инвалидной коляске. Однако после операции одна конечность стала короче другой. Из-за этого актеру установили
аппарат Елизарова.
Казаков женился на Елене в 2011 году. Вскоре у пары родился сын Мирослав. Также артист принял дочь супруги от предыдущих отношений. В этом году актер официально оформил развод.
Ранее Анджелина Джоли обвинила
Бреда Питта в насилии. Она заявила, что он также поднимал руку на их детей.