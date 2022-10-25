https://ria.ru/20221025/papinydochki-1826671438.html

Звезде "Папиных дочек" пришлось удлинить ногу после перелома

Звезде "Папиных дочек" пришлось удлинить ногу после перелома - РИА Новости, 25.10.2022

Звезде "Папиных дочек" пришлось удлинить ногу после перелома

Михаил Казаков рассказал о том, с какими трудностями столкнулся после перелома ноги. Подробностями звезда "Ералаша" и сериала "Папины дочки" поделился в эфире... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T16:48

2022-10-25T16:48

2022-10-25T17:23

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Михаил Казаков рассказал о том, с какими трудностями столкнулся после перелома ноги. Подробностями звезда "Ералаша" и сериала "Папины дочки" поделился в эфире передачи "Звезды сошлись". "Не понимал, почему я встал с костылей и перестал ходить. Как-то странно: вроде боль должна проходить, а она только усиливается", — говорит артист, сыгравший Илью Полежайкина в "Папиных дочках". Он отправился к врачу и прошел обследование. "Не хватило пары сантиметров, оказывается, после того как собрали (ногу в ходе операции, — Прим. ред.)", — вспоминает Казаков. Сейчас он ходит в аппарате Елизарова. Ногу уже удлинили на несколько сантиметров. По словам актера, доктора уверяют: уже через семь месяцев он "будет бегать как новенький".Казаков получил травму в 2020 году. Он случайно оступился и упал с высоты 12 метров.

https://ria.ru/20221025/kino-1826301059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, кино и сериалы, михаил казаков