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Звезде "Папиных дочек" пришлось удлинить ногу после перелома - РИА Новости, 25.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221025/papinydochki-1826671438.html
Звезде "Папиных дочек" пришлось удлинить ногу после перелома
Звезде "Папиных дочек" пришлось удлинить ногу после перелома - РИА Новости, 25.10.2022
Звезде "Папиных дочек" пришлось удлинить ногу после перелома
Михаил Казаков рассказал о том, с какими трудностями столкнулся после перелома ноги. Подробностями звезда "Ералаша" и сериала "Папины дочки" поделился в эфире... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T16:48
2022-10-25T17:23
культура
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кино и сериалы
михаил казаков
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Михаил Казаков рассказал о том, с какими трудностями столкнулся после перелома ноги. Подробностями звезда "Ералаша" и сериала "Папины дочки" поделился в эфире передачи "Звезды сошлись". "Не понимал, почему я встал с костылей и перестал ходить. Как-то странно: вроде боль должна проходить, а она только усиливается", — говорит артист, сыгравший Илью Полежайкина в "Папиных дочках". Он отправился к врачу и прошел обследование. "Не хватило пары сантиметров, оказывается, после того как собрали (ногу в ходе операции, — Прим. ред.)", — вспоминает Казаков. Сейчас он ходит в аппарате Елизарова. Ногу уже удлинили на несколько сантиметров. По словам актера, доктора уверяют: уже через семь месяцев он "будет бегать как новенький".Казаков получил травму в 2020 году. Он случайно оступился и упал с высоты 12 метров.
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новости культуры, знаменитости, кино и сериалы, михаил казаков
Культура, Новости культуры, Знаменитости, Кино и сериалы, Михаил Казаков
16:48 25.10.2022 (обновлено: 17:23 25.10.2022)
 
Звезде "Папиных дочек" пришлось удлинить ногу после перелома

Звезда "Папиных дочек" Михаил Казаков рассказал о восстановлении после перелома ноги

© Киноконстанта (2007)Кадр из сериала "Папины дочки"
Кадр из сериала Папины дочки
© Киноконстанта (2007)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Михаил Казаков рассказал о том, с какими трудностями столкнулся после перелома ноги. Подробностями звезда "Ералаша" и сериала "Папины дочки" поделился в эфире передачи "Звезды сошлись".
"Не понимал, почему я встал с костылей и перестал ходить. Как-то странно: вроде боль должна проходить, а она только усиливается", — говорит артист, сыгравший Илью Полежайкина в "Папиных дочках".
Он отправился к врачу и прошел обследование.
"Не хватило пары сантиметров, оказывается, после того как собрали (ногу в ходе операции, — Прим. ред.)", — вспоминает Казаков.
Сейчас он ходит в аппарате Елизарова. Ногу уже удлинили на несколько сантиметров. По словам актера, доктора уверяют: уже через семь месяцев он "будет бегать как новенький".
Казаков получил травму в 2020 году. Он случайно оступился и упал с высоты 12 метров.
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